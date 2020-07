La reina de Inglaterra nombra caballero a Tom Moore, el veterano de guerra que recaudó 30 millones de euros para los sanitarios

Tom Moore sale de su casa en Bedfordshire. Hoy no toca dar una de las vueltas a su jardín que le han hecho célebre. Hasta cien completó en abril este anciano británico -siempre ayudado por su andador- para cumplir su reto. Todo con el objetivo de recaudar fondos para los sanitarios que luchan contra el coronavirus. Y logró la increíble cifra de 33 millones de libras esterlinas. Como premio, ha sido investido caballero por Isabel II.Cofiesa estar abrumado, porque no todos los días puede uno ver a la Reina. Eso sí, este veterano de la Segunda Guerra Mundial no se arrodillará, como es preceptivo, ante la soberana. Si lo hago, dice, no podré ponerme en pie de nuevo.La venerable pareja -entre los dos suman 194 años- se encuentra en la explanada del Castillo de Windsor. La monarca utiliza para la ceremonia un sable que perteneció a su padre, Jorge VI. En los últimos meses, este tipo de actos se han aplazado por la pandemia. Pero la reina ha hecho una excepción con sir Thomas Moore, al investirle caballero en la residencia donde está recluida desde marzo.