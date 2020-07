El hombre europeo de Macron avisa a Johnson: “Mejor un no acuerdo que un mal acuerdo”

Francia continuará adoptando una línea dura para defender los derechos de los pescadores franceses en las conversaciones sobre el Brexit, pero aún es posible un acuerdo con el Reino Unido, ha asegurado hoy el nuevo ministro de asuntos europeos de Francia, Clement Beaune.

“No aceptaremos un acuerdo a cualquier precio”, dijo a la radio France Inter en sus primeros comentarios públicos sobre Brexit desde su nombramiento el domingo. “Mejor no hacer ningún trato que un mal trato”, añadió mientras agregaba que, sin embargo, un trato era el mejor resultado posible.

Reino Unido y la Unión Europea se enfrentaron la semana pasada por las posibilidades de lograr un acuerdo de libre comercio, y Bruselas lo consideró “poco probable”, pero Londres tiene la esperanza de que se pueda alcanzar en septiembre.

Francia es uno de los estados costeros que más ha presionado para que los pescadores de la UE conserven el derecho a pescar en aguas británicas después de que finalice un período de transición a fines de este año. Antes de convertirse en ministro de Europa, Beaune fue asesor para Europa del presidente Emmanuel Macron.

Un autodenominado anglófilo, ha asesorado a Macron en las negociaciones del Brexit desde el referéndum de 2016. Dijo que Francia sería “intransigente” en la pesca, y no será “intimidado” por Reino Unido en el “juego” de negociación. “No nos engañemos, si no hay acuerdo, será un tema difícil”, agregó. “Tendremos que organizar una respuesta para sectores como la pesca. Apoyar financieramente a nuestros pescadores. Todavía no hemos llegado” a esto.