Argentina sigue sin ver la luz. Tal y como se esperaba, el presidente Alberto Fernández anunció este viernes la ampliación de la cuarentena, sin modificaciones, hasta el próximo 16 de agosto. “Vamos a mantener las cosas como están hoy”, dijo desde Olivos, localidad donde se encuentra su residencia oficial, acompañado por el jefe de gobierno porteño –alcalde-, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Fernández indicó que el coronavirus “está circulando más” en el país y dijo: “En los últimos 15 días nos relajamos y pensamos que la situación estaba controlada, pero no es así. Está muy lejos de ser controlada”. El jueves se registraron 154 muertes y la media de contagios diarios supera las 3000 personas. Según los expertos, el pico de la pandemia llegará mediados de agosto.

“El problema ha comenzado a irradiarse a otras provincias”, dijo el presidente al inicio de su discurso, si bien remarcó que “el foco es el AMBA –capital y provincia de Buenos Aires”. “Vemos que hay focos en otras provincias, como Jujuy, Rio Negro y Chaco. Se suman otras provincias y hay que llamar la atención”, agregó.

“No estamos ante una gripe más. Tenemos una enfermedad que no sabemos cómo prevenirla ni cómo curarla, y la única solución que encontramos es cuidarnos nosotros”, señaló Fernández, y anunció: “Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy”. “El virus está circulando más”, puntualizó. “Sé que este tiempo que ha pasado es complejo, pero hasta ahora nadie me trae otra solución”, dijo. “Cada 24 días hemos duplicado la cantidad de fallecimientos”, explicó el presidente argentino. “Y es muy posible que ese índice de letalidad crezca”, remarcó.

La nueva extensión

Si bien se mantendrá la apertura de comercios y algunas actividades económicas, quedó descartado habilitar las reuniones familiares, como pasa en algunas provincias.

“Podemos asegurarnos de que no se sature el transporte público y de que se cumplan los protocolos en fábricas y comercios. Pero no tenemos muchas herramientas más para lograr que un grupo de amigos no se junte a tomar mate o jugar a la play. Solo podemos apelar a la responsabilidad individual”, dijo un funcionario presente en la reunión que definió la nueva ampliación.

El problema es el desplome de la ya maltrecha economía en Argentina. Según la CELAC - La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-, Argentina será el país cuya economía más se recienta con un descenso del PIB del 8%.