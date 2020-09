¿Quién es Maired McGuinnes, la nueva comisaria de Servicios Financieros?

Mairead McGuinnes (Ardee, junio 1959) forma parte del Partido Popular Europeo y comenzó como andadura como eurodiputada en el hemiciclo europeo en el año 2004. Actualmente es vicepresidenta de la Eurocámara desde 2014. Antes de dedicarse a la política ejerció de periodista desde 1980 a 2004. En los últimos años se ha ganado fama por su contundencia a la hora de presidir las sesiones y fue muy comentado su rifirrafe con el eurodiputado británico euoescéptico Nigel Farage al que cortó el sonido del micrófono y le pidió que se llevará las banderas británicas que los miembros de UKIP estaban ondeando, en un acto de protesta contra la UE.

En 1980 se convirtió en la primera mujer en graduarse en la University College Dublin´s Bachelor of Science en Economía agrícola y en 1984 completó sus estudios con un diploma en finanzas y contabilidad. Trabajó como periodista de investigación en el programa the “Late Late Show” y como presentadora en RTE’s, Ear to the Ground y Celebrity Farm.

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, señaló que McGuinness, de 61 años, conservadora y periodista antes que política, tiene “experiencia política significativa en la UE, habiendo sido eurodiputada desde 2004”, lo que consideró “crucial para llevar hacia delante la agenda política del sector financiero de la UE, garantizando la fuerza y el respaldo de la Comisión Europea en una prioridad clave, especialmente en la transición verde y digital”.

McGuinness tendrá que recibir luz verde inicialmente de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, que revisa las declaraciones de bienes de los candidatos para descartar conflictos de interés con su futuro cargo y someterse a una audiencia con los eurodiputados de la comisión parlamentaria competente en su área de trabajo, que deberá validar a la candidata designada.