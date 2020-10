“Los signos vitales de Trump eran muy preocupantes”

Una persona cercana al presidente Donald Trump y con información sobre la covid-19 del presidente ha confesado a la agencia AP que los signos vitales del presidente, en las últimas 24 horas, "eran muy preocupantes”, pero han mejorado desde que fue ingresado en el hospital militar.

La fuente no estaba autorizada para hablar publicamente sobre las condiciones médicas del presidente, por lo que lo hizo bajo condición de anonimato.

Asimismo, añadió que las próximas 48 horas serán críticas en lo que se refiere a su cuidado. "No estamos aún en un camino claro hacia la recuperación”.

Sus palabras contrastan con el triunfalismo del doctor presidencial, Sean Conley. El médico presidencial aseguró que Trump está evolucionando “muy bien”, no tiene fiebre y no necesita oxígeno. Aunque no dio detalles sobre cómo estuvo o llegó a estar el presidente ayer para que tuviera que ser ingresado.