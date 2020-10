El tribunal de apelaciones de Londres anuló este lunes el fallo que le permitía a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, acceder a las más de 30 toneladas de oro venezolano que se encuentran depositadas en el Banco de Inglaterra.

Antonio De la Cruz, director ejecutivo del Inter American Trends, analiza para LA RAZÓN esta reciente decisión de la Justicia británica. Explica que el régimen pretende tener acceso a ese oro desde 2019 para repatriarlo y poder usarlo al no tener ingresos suficientes por la exportación de petróleo. “Esto le da oxígeno a Maduro para seguir manteniendo el poder en Venezuela”, puntualiza.

-¿Qué supone este fallo del Tribunal de Apelaciones de negarle a Juan Guaidó el oro venezolano guardado en Londres?

-Este fallo le otorgaría al régimen de Nicolás Maduro a tener acceso a las 30 toneladas de oro -equivalentes aproximadamente a 1.200 millones de dólares- y que están depositados en el Banco de Inglaterra. Tendría autorización a administrar esos fondos de acuerdo a su potestad.

-¿Corren peligro ahora esos activos depositados en Reino Unido?

-El régimen de Maduro ha ido mermando su capacidad de ingresos, el poder utilizar dinero disponible en efectivo. A través de las exportaciones de petróleo, Venezuela recibió el año pasado aproximadamente 12.000 millones de dólares, mientras que en 2018 fue de 28.000 millones y este año la cifra estará en torno a los 3.500 millones. Dentro de la capacidad de poder tener ingresos lícitos por las actividades de exportación, Maduro necesita utilizar el oro de las reservas internacionales para poder seguir manteniendo el aparato del Estado. En ese sentido, él argumentó que quiere utilizar estos recursos para programas humanitarios, cosa que no es tan cierta cuando uno ve que Maduro no ha permitido la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Maduro necesita mantener una estructura estable en la cual necesita recursos para poder sostenerse en el cargo. Al no tener ingresos suficientes por exportación de petróleo, él desde 2019 ha querido tener acceso a ese oro para repatriarlo y poder usarlo. Esto le da oxígeno a Maduro para seguir manteniendo el poder en Venezuela y sobre todo después de los informes de la ONU que lo declararon como un criminal de lesa humanidad.

-¿Se podría decir entonces que Maduro ha ganado este último “round” en la batalla por el oro en Londres?

-Maduro gana a día de hoy, pero esto no se ha acabado aún porque el tribunal quiere investigar un poco más sobre el significado del gobierno interino de Guaidó y la presidencia “de facto” de Maduro. Todavía falta una última etapa y un elemento interesante. Si gana el régimen esta batalla por el oro, el prestigioso bufete de abogados de Maduro pedirá al equipo de Guaidó que lo compense con tres millones de libras esterlinas.

-¿Guaidó puede recurrir esta decisión del Tribunal?

-Seguramente haya audiencias porque esta decisión aún no es firme. Maduro venció, pero es necesario determinar y explicar qué alcance tiene el haber reconocido un gobierno interino y un gobierno “de facto”.