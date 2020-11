Un científico italiano sostiene que la vacuna no extinguirá la covid

El profesor Giuseppe Remuzzi, director del Instituto de Investigación Farmacológica Mario Negri de Italia, ha echado un jarro de agua fría a las expectativas optimistas que se han creado con el anuncio de la vacuna desarrollada por el laboratorio Pfizer. A su juicio, este hallazgo no extinguirá el coronavirus: “Es mejor decirlo claramente. Todas las vacunas en proceso, comenzando con la de Pfizer, no acabarán con el coronavirus". “Nos protegerán de la enfermedad, pero no la harán desaparecer", ha explicado el científico italiano en una entrevista con el periódico Corriere della Sera.

No duda que las vacunas que se distribuirán en los próximos meses “garantizarán la inmunización masiva, y que dentro de unos años la mayoría de los habitantes de la Tierra tendrán su dosis“, pero recuerda que de momento no sabemos si la vacuna será cien por cien afectiva y si se podrá distribuir a todo el mundo. Remuzzi sostiene que la gran mayoría de la población se inmunizará “pero solo a condición de que se mantengan las medidas de seguridad actuales. Máscara, distanciamiento social, lavado continuo de manos".

El científico cree que el efecto combinado de estas tres acciones hará que el coronavirus se vuelva como un resfriado y recuerda que la revista Nature anticipó que ese escenario se producirá en el 2024. “Pero ojo, mejor no te dejes engañar. Hay demasiadas variables, demasiadas cosas que son imposibles de predecir", aseguró Remuzzi, para quien “la máscara es nuestra vacuna actual”.

Sobre los ensayos de las vacunas en curso, afirma que hasta ahora se han probado sobre personas jóvenes. “Necesitamos ver cómo reaccionarán las personas de riesgo, las personas con enfermedades afectadas por el sistema inmunológico y quienes toman medicamentos inmunosupresores. Una cosa es cierta: si proteges a muchos, también proteges a los grupos más débiles".

Preguntado por lo que pasaría si la vacuna no garantiza la eliminación completa del virus, Remuzzi responde: “crea anticuerpos, como cualquier otra vacuna. Si los desarrolla, es como enfermarse sin exponer su cuerpo a las consecuencias del mal. Una magia. Ve y explícaselo a la gente que no la quiera”.