Dubai, el paraíso de las fiestas de lujo en plena era covid

Te quitas la mascarilla en el momento en que entras. Bares llenos y vibrantes como si fuera 2019. Estrellas de las redes sociales agitando botellas de champán. DJ pinchando música de fiesta durante varias horas. Desde que se convirtió en uno de los primeros destinos del mundo en abrirse al turismo, Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, se ha promocionado como el lugar ideal de vacaciones para una pandemia. No puede permitirse lo contrario, dicen los analistas, ya que el virus sacude los cimientos de la economía de la ciudad-estado.

Con sus cavernosos centros comerciales, su frenética construcción y sus legiones de trabajadores extranjeros, Dubai se construyó sobre la base de la promesa de la globalización, basándose principalmente en los sectores de la aviación, la hospitalidad y el comercio minorista, todos muy afectados por el virus.

Ahora la realidad está alcanzando al emirato de grandes sueños. Con la temporada alta de turismo en pleno apogeo, las infecciones por coronavirus están aumentando a niveles sin precedentes. Los recuentos diarios de casos casi se han triplicado en el último mes, lo que obligó a Reino Unido a cerrar de golpe su corredor de viajes con Dubai la semana pasada. Pero ante una creciente crisis económica, la ciudad no se cerrará.

“La economía de Dubai es un castillo de naipes”, dijo Matthew Page, un académico no residente del Carnegie Endowment for International Peace. “Su ventaja competitiva es ser un lugar donde las reglas no se aplican”.

Si bien la mayoría de los países prohibieron la entrada de turistas en el Reino Unido por temor a la variante del virus de rápida propagación que se encuentra allí, Dubai, hogar de unos 240.000 expatriados británicos, mantuvo sus puertas abiertas durante las vacaciones. Emirates realizó cinco vuelos diarios al aeropuerto de Heathrow en Londres.

En cuestión de días, la nueva cepa del virus había llegado a los emiratos, pero eso no impidió que las estrellas de la televisión de realidad y del fútbol huyeran del bloqueo y el clima invernal de Gran Bretaña para ir a los bares y playas de Dubai, sin hacerse una prueba de coronavirus antes de abordar. Las escenas de juerga prepandémica se esparcieron por los tabloides británicos. Frente a la reacción violenta, los influencers de Instagram que se vieron en las estridentes fiestas en yates se apresuraron a proclamar que sus viajes eran “esenciales”.

Dubai se alegró de la afluencia. Las tasas de ocupación hotelera aumentaron al 71% en diciembre, según el proveedor de datos STR. La ruta aérea Londres-Dubai se clasificó como la más transitada del mundo durante la primera semana de enero, dijo OAG, una firma de análisis de datos de aviación.

“La gente ya ha tenido suficiente de esta pandemia”, dijo Iris Sabellano de la agencia de viajes Al Arabi de Dubai, y agregó que muchos de sus clientes se han visto obligados a ponerse en cuarentena después de dar positivo por el virus al llegar o antes de la salida. Los viajeros que vienen de una lista selecta de países no necesitan hacerse exámenes antes de sus viajes, pero todos deben hacerlo en el aeropuerto de Dubai.

“Con la aparición de las vacunas, sienten que no es el fin del mundo, que no van a morir”, dijo. Para aquellos que mueren de COVID-19, Emirates Airlines ofrece pagar $ 1,800 para ayudar a cubrir los costos del funeral.

A medida que el brote empeora, parece que la estampida se ralentizará. Los turistas israelíes, que llegaban por decenas de miles tras un acuerdo de normalización entre los países, han desaparecido debido a las nuevas reglas de cuarentena. La decisión de suspender las exenciones de visa para israelíes a los Emiratos Árabes Unidos hasta julio entró en vigencia el lunes. La medida de Gran Bretaña de exigir una cuarentena de 10 días para quienes regresan de Dubai amenaza con aplastar lo que queda del sector turístico.

Medidas en Reino Unido

“Los británicos constituyen una proporción tan importante de turistas e inversores en Dubai”, dijo David Tarsh, portavoz de ForwardKeys, una empresa de análisis de datos de viajes. “Cortar esa tubería ... es un completo desastre para la ciudad”. El secretario de Transporte británico, Grant Shapps, tuiteó que la decisión del gobierno fue motivada por los últimos datos de virus de los EAU. Sin embargo, más allá de las infecciones diarias, los datos son escasos. Los EAU no publican información sobre grupos de enfermedades u hospitalizaciones.

En medio de una agresiva campaña de pruebas, el país ha informado de más de 256.000 casos y 751 muertes. Los analistas especulan que la demografía única de los Emiratos Árabes Unidos (90% expatriados, que comprenden en su mayoría trabajadores jóvenes y sanos) ha impedido que los hospitales bien dotados de personal se abrumen y haya mantenido la tasa de mortalidad baja, en un 0,3%.

Pero eso no ha calmado a Abu Dhabi, el vecino más conservador de Dubai y la capital del país. Sin dar explicaciones, Abu Dhabi ha mantenido cerrada su frontera con la despreocupada Dubai, a pesar de las promesas de reabrir para Navidad. Cualquiera que cruce a Abu Dhabi debe presentar una prueba de coronavirus negativa.

Las relaciones entre Dubai, con muchos servicios, y Abu Dhabi, rico en petróleo, pueden volverse tensas. Durante la crisis financiera de 2009, Abu Dhabi necesitaba rescatar a Dubai con un rescate de 20 mil millones de dólares. Esta vez, no está claro si Dubai puede contar con otra inyección de efectivo, dado el desplome de los precios mundiales del petróleo.

Incluso antes de la pandemia, la economía de Dubai se dirigía hacia otra recesión gracias a un mercado inmobiliario inestable, que se ha desplomado un 30% en valor desde los picos de 2014. El emirato y su red de entidades vinculadas al gobierno enfrentan miles de millones de dólares en pagos de deuda. El gobierno ya ha intervenido para ayudar a Emirates Airlines, que recibió 2.000 millones en ayuda el año pasado. Otras empresas endeudadas que invierten en hotelería y turismo pueden necesitar ayuda, especialmente con eventos como la Exposición Universal que se retrasaron un año. S&P Global, una agencia de calificación crediticia, estima que la carga de la deuda de Dubai representa aproximadamente el 148% del producto interno bruto si se incluyen las industrias vinculadas al estado.

Vacunas a toda prisa

Bajo presión, las autoridades se han apoderado de las vacunas como la única forma de contener el brote. En las portadas de los periódicos vinculados al estado hay historias que promocionan la campaña de vacunación masiva, que los funcionarios afirman ser la segunda más rápida del mundo después de Israel, con 19 dosis distribuidas por cada 100 personas hasta el martes.

Los Emiratos Árabes Unidos están ofreciendo la vacuna china contra el coronavirus Sinopharm a todos, incluso cuando su anuncio sobre la eficacia de la inyección carece de datos y detalles. La demanda ha superado la oferta de la vacuna Pfizer-BioNTech en Dubai, donde los operadores de la línea directa dicen que miles de residentes de alto riesgo siguen en lista de espera.

Con el país rompiendo su récord de infección durante siete días consecutivos, el gobernante de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, declaró que la vacunación generalizada, no las restricciones de movimiento, “aceleraría la recuperación total de nuestro país”. Pero incluso si Dubai cumple su objetivo de inocular al 70% de la población para fines de 2021, Moody’s Investors Service espera que la economía de los EAU tarde tres años en recuperarse.

“No creo que los días de Dubai estén contados”, dijo Page, el académico Carnegie. “Pero si la ciudad fuera más modesta y responsable, sería un lugar más sostenible”.