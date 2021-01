“Un presidente que desata nuestros peores instintos”

Incluso antes del ataque al Capitolio de Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden no iba a tener una ceremonia de inauguración normal. El coronavirus se aseguró de eso. En lugar de mirar desde un mar de gente que vitorea ondeando banderas estadounidenses y sosteniendo carteles de apoyo, Biden estará mirando más de 200.000 pequeñas banderas plantadas en la hierba del Washington Mall. El coronavirus ha matado el doble de estadounidenses en los últimos 10 meses.

Esperemos que las amenazas de violencia en el Capitolio de la nación, así como en muchos capitolios estatales, no se hagan realidad. Celebremos otra transición pacífica del poder en el gran experimento de la democracia estadounidense. Reconozcamos todas las cosas que no sucedieron: Trump no logró movilizar a los militares en su nombre, los jueces designados se negaron a reconocer sus afirmaciones infundadas de fraude electoral y los intereses comerciales finalmente presionaron a muchos (aunque no a todos) republicanos para que dejen de sostener que las elecciones fueron robadas.

Nuestra democracia ha sido llevada al límite, pero parece haber sobrevivido. Donald Trump fue un facilitador. Se conectó a un trasfondo de la cultura estadounidense. Durante gran parte del siglo XX, la segregación racial fue legal y normal y fue sancionada por el gobierno federal. La mentalidad de segregación -equiparar el color de la piel con superioridad o inferioridad- no desapareció solo porque el gobierno federal cambiara su posición en la década de 1950.

Los candidatos presidenciales republicanos explotaron por primera vez esta corriente oculta para ganarse a los demócratas del sur en la década de 1960. Trump es el último en hacerlo. Y, por supuesto, los sentimientos racistas no se limitan solo al sur de Estados Unidos. Están integrados en nuestras películas, nuestros vecindarios, nuestros libros de texto, nuestras leyes y nuestras interacciones diarias.

En el libro “Cómo mueren las democracias”, Levitsky y Ziblatt destacan el papel fundamental que desempeñan las élites para moderar los peores impulsos de los ciudadanos. El candidato presidencial republicano John McCain lo demostró cuando describió a su oponente Barack Obama como un hombre de familia decente en respuesta a los comentarios despectivos de un seguidor. Donald Trump no solo fallaría en corregir creencias falsas o desagradables, sino que las promovería activamente si sirvieran a sus intereses políticos. Desató nuestros peores instintos y podría haber sido la muerte para nosotros.

No es demasiado exagerado decir que los estadounidenses negros salvaron nuestra democracia. Su participación fue fundamental para la victoria de Biden, y decidió que las elecciones especiales del Senado de Georgia le dieran a Biden alguna esperanza de avanzar en su agenda legislativa. La fe de los afroamericanos en la democracia estadounidense es extraordinaria dada nuestra sórdida historia.

¿A dónde vamos desde aquí? El partido del presidente casi siempre pierde escaños en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato y las estrechas divisiones partidistas en la Cámara y el Senado significan que los republicanos tienen una buena oportunidad de recuperar el control en solo dos años. Políticamente, los republicanos tienen incentivos limitados para trabajar con los demócratas si su cooperación hará que el partido mayoritario luzca bien.

El bipartidismo que Biden prometió durante la campaña parece poco probable y los demócratas tendrán que actuar solos en la mayoría de los temas. Por otro lado, ahora que Trump ya no está en la Casa Blanca, hay motivos para esperar que el apoyo a los valores e instituciones democráticos vuelva a cruzar la división partidista.

John Wilkerson es jefe de Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Washington en Seattle. Puede contactar con él en jwilker@uw.edu