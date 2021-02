El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ha acudido al Parlamento Europeo para defender la polémica visita a Moscú de la semana pasada. Borrell, un veterano diplomático, sabía que el viaje iba acarrear “riesgos”. Aunque lo cierto es que el viaje a Rusia no ha tenido el resultado esperado.

Cuando Borrell sacó el espinoso asunto de tener entre rejas a Alexei Navalni, envenenado con el agente soviético novichok, curado en Alemania, y quien volvió voluntariamente a Moscú el 17 de enero, el ministro de Exteriores ruso hizo una comparación incomparable y trajo a colación los “presos políticos” que en su opinión hay en España.

Borrell ofreció el viernes pasado una rueda de prensa en Moscú junto a Lavrov, rodeada de polémica pues el titular ruso afirmó que la UE no es “un socio fiable” y comparó al opositor encarcelado Alexei Navalni con los políticos independentistas catalanes presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Rusia, que ha participado activamente en campañas de desinformación para favorecer el caos, incluida en Cataluña, consiguió, una vez más, que los titulares fueran sobre los indepentistas catalanes y no su bloguero envenenado y los más de 10.000 detenidos en las protestas pacíficas de los últimos fines de semana.

Precisamente, uno de esos supuestos “presos políticos” es eurodiputado en el Parlamento Europeo: el catalán Carles Puigdemont.

El ex presidente de la Generalitat aprovechó para barrer para casa y criticar a Borrell, uno de los más firmes detractores del movimiento secesionista en Cataluña. “Señor Borrell, por favor, haga un “Borrellexit””, pidió Puigdemont en su intervención. El eurodiputado nacionalista también metió la coletilla de los presos políticos, a pesar que ayer, la Comisión Europea fuera tajante con la inexistencia de presos políticos en España.

Borrell “tendría que haber dicho a Lavrov que España no tiene tres prisioneros políticos sino nueve sentenciados a 13 años. La Unión Europea no debería dar lecciones que no aplica”, insistió Puigdemont.