¿Cómo de bien funcionan las vacunas?

Incluso los milagros tienen sus límites. Las vacunas contra el coronavirus llegaron antes y funcionaron mejor de lo que mucha gente se atrevía a esperar. Sin ellos, la pandemia amenazaba con costar más de 150 millones de vidas. Y, sin embargo, mientras el mundo se arremanga, ha quedado claro que esperar que las vacunas eliminen la covid-19 es un error. En cambio, la enfermedad circulará durante años y parece probable que se vuelva endémica. Cuando la covid-19 golpeó por primera vez, los Gobiernos fueron tomados por sorpresa. Ahora necesitan pensar en el futuro.

Llamar a la vacunación un milagro no es una exageración. Poco más de un año después de que se reconoció por primera vez el virus, los médicos ya administraron 148 millones de dosis. En Israel, el campeón mundial de vacunación, las admisiones hospitalarias entre los menores de 60 años, que no han recibido un pinchazo, son más altas que nunca. Por el contrario, entre los mayores de 60 años mayoritariamente inoculados ya están casi un 40% por debajo de su pico de mediados de enero y seguirán cayendo. Aunque las vacunas no previenen todos los casos leves y asintomáticos de la covid-19, en su mayoría parecen evitar la muerte de los pacientes y las infecciones más graves que requieren hospitalización, que es lo que realmente importa.

La evidencia preliminar sugiere que algunas vacunas también detienen la propagación del virus. Esto retrasaría enormemente la pandemia y, por lo tanto, facilitaría el alivio de los bloqueos sin causar un aumento de casos que abrume a las unidades de cuidados intensivos. Esos hallazgos, y muchos más, se endurecerán durante los próximos meses a medida que surjan más datos.

Sin embargo, a pesar de todas estas buenas noticias, el coronavirus aún no ha terminado con la humanidad. La covid-19 seguirá circulando ampliamente. Existe una creciente comprensión de que es probable que el virus encuentre un hogar permanente en los humanos, como lo explorará “The Jab”, nuestro nuevo podcast, que se lanzará el 15 de febrero. Eso tiene profundas implicaciones sobre cómo los gobiernos deben responder.

Una de las razones por las que el coronavirus persistirá es que fabricar y distribuir suficientes vacunas para proteger a los 7.800 millones de personas del mundo es una tarea hercúlea. Incluso Reino Unido, que está vacunando a la población a un ritmo más rápido que cualquier otro país grande, no terminará con los mayores de 50 años hasta mayo.

Para aumentar la carga, la potencia de una dosis puede desvanecerse, lo que hace necesarios los refuerzos. Fuera del mundo rico, el 85% de los países aún no han iniciado sus programas de vacunación. Hasta que los miles de millones de personas que viven en ellos sientan el pinchazo de una aguja, que puede que no sea antes de 2023, seguirán siendo combustible para el virus.

Otra razón de la persistencia de la covid-19 es que, incluso cuando las vacunas hacen que sars-cov-2 sea menos infeccioso y protegen a las personas contra la muerte, las nuevas variantes virales están deshaciendo parte de su buen trabajo. Por un lado, las variantes exitosas son más infecciosas, entre el 25 y el 40% en el caso de B.1.1.7, que se encontró por primera vez en Reino Unido. La infección se rige por las vertiginosas matemáticas del crecimiento exponencial, por lo que los casos y las muertes se acumulan rápidamente incluso si la variante ya no es mortal. Para obtener un nivel dado de supresión viral, se necesita un distanciamiento social más oneroso.

Además, las nuevas variantes pueden resistir las vacunas actuales. Los que se encuentran en Brasil y Suráfrica también pueden estar anulando la inmunidad adquirida por una infección previa por covid-19. La esperanza es que estos casos sean más leves, porque el sistema inmunológico ha sido preparado por el primer encuentro con la enfermedad. Incluso si eso es cierto, el virus continuará circulando, encontrando personas desprotegidas y -porque eso es lo que hacen los virus- desarrollando nuevas cepas, algunas de las cuales serán mejores para evadir las defensas que las sociedades han montado contra ellas.

Y la tercera razón por la que persistirá el sars-cov-2 es que muchas personas optarán por seguir siendo un objetivo al rechazar la vacunación. Un total de 10 millones de británicos son vulnerables a la enfermedad, debido a su edad o afecciones subyacentes. La modelización sugiere que si solo el 10% de ellos se negaba a vacunarse y si se abandonaba el distanciamiento social mientras el virus aún podía circular a niveles altos, se produciría un tremendo aumento de infecciones y muertes.

En realidad, es probable que la proporción de la población general que permanece sin vacunar sea mucho mayor que en ese experimento mental. Las vacunas aún no están autorizadas para niños. Las comunidades minoritarias de muchos países, que son las más vulnerables a la infección, tienden a tener menos confianza en el Gobierno y el establecimiento médico.

Incluso entre algunos trabajadores sanitarios, la mitad se niega a vacunarse, a pesar de haber visto los estragos de la covid-19 de primera mano. Con las nuevas variantes, alrededor del 80% de la población total necesita ser inmune para que una persona infectada, en promedio, transmita la enfermedad a menos de un contacto, el umbral en el que la epidemia cede. Será una tarea difícil.

Por todas estas razones, los Gobiernos deben comenzar a planificar la covid-19 como una enfermedad endémica. Hoy lo tratan como una emergencia que pasará. Para ver en qué difieren esas formas de pensar, considere Nueva Zelanda, que ha buscado liberarse del coronavirus cerrando sus puertas contra el mundo. De esta manera, ha mantenido las muertes registradas a solo 25, pero una política tan draconiana no tiene sentido como defensa permanente: Nueva Zelanda no es Corea del Norte. A medida que se vacunen los kiwis vulnerables, su país se verá sometido a una presión cada vez mayor para abrir sus fronteras y, por lo tanto, comenzar a tolerar las infecciones y muertes endémicas por la covid-19.

En todo el mundo, los Gobiernos tendrán que decidir cuándo y cómo pasar de las medidas de emergencia a políticas que sean económica y socialmente sostenibles de forma indefinida. La transición será políticamente difícil en lugares que han invertido mucho para estar libres de la covid. En ningún lugar más que en China, donde la vacunación es lenta. El Partido Comunista ha definido cada caso de covid-19 como inaceptable y de amplia circulación de la enfermedad como un signo de la decadencia de las democracias occidentales.

El nuevo coronormal

El ajuste para vivir con covid-19 comienza con la ciencia médica. Ya se ha comenzado a trabajar en el ajuste de las vacunas para conferir protección contra variantes. Eso debería ir acompañado de una mayor vigilancia de las mutaciones que se están propagando y la aprobación regulatoria acelerada para las inyecciones de refuerzo. Mientras tanto, se requerirán tratamientos para salvar a más personas que contraen la enfermedad de la muerte o de una enfermedad grave. El mejor resultado sería una combinación de inmunidad adquirida, dosis de refuerzo regulares de vacunas modificadas y un menú de terapias para garantizar que la covid-19 rara vez sea potencialmente mortal. Pero ese resultado no está garantizado.

En la medida en que la medicina por sí sola no pueda prevenir los brotes letales de covid-19, la carga también recaerá sobre el comportamiento, al igual que en la mayor parte de la pandemia. Pero en lugar de bloqueos nacionales y cierres de escuelas durante meses, que tienen un precio enorme, la responsabilidad debería recaer más en las personas. Hábitos como el uso de máscaras pueden convertirse en parte de la vida cotidiana. Los pasaportes de vacunas y las restricciones en espacios concurridos podrían volverse obligatorios. Las personas vulnerables deberán mantener una gran vigilancia.

Aquellos que rechazan la vacunación pueden esperar educación sanitaria y estímulo, pero una protección limitada. Como deja en claro nuestro informe especial sobre la industria de viajes, el deseo de las personas de vivir sus vidas será en última instancia difícil de resistir, incluso en autocracias como China, que pueden ser reacias a dejar atrás la tolerancia cero.

La persistencia de las infecciones agudas y el “covid prolongado” debilitante y crónico significa que la siguiente etapa de la pandemia suena sombría. Pero incluso si la covid-19 no se ha eliminado por completo, la situación es inmensamente mejor de lo que podría haber sido. El mérito de eso es de la ciencia médica.