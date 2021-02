«Los resultados de las elecciones intermedias de 2022 podrían ser un interesante barómetro de su decisión final»

¿Cuál es la probabilidad de que 17 republicanos apoyen el segundo impeachment? ¿Por qué los republicanos no apoyan el impeachment? ¿Piensan como Trump o es que intentan proteger a su antiguo jefe?

Es muy poco probable que 17 republicanos voten para condenar a Trump. Solo seis republicanos declararon que el juicio de un ex presidente era constitucional y debería seguir adelante. A pesar de que fue acusado por la Cámara de Representantes cuando era presidente, muchos republicanos sostienen que no tienen la autoridad para condenar a alguien que ya no está en el cargo. Este juicio es en gran parte político. Trump recibió más de 74 millones de votos durante las elecciones de 2020 y sigue siendo el jefe de facto del Partido Republicano. Las elecciones de mitad de período de 2022 están a la vuelta de la esquina y varios republicanos están preocupados porque surja un candidato alternativo apoyado por Trump podría apoyar. Los diez republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de acusar a Trump han sido blanco de ataques políticos y podrían enfrentarse a candidatos trumpistas en sus próximas elecciones. El ex presidente sigue siendo muy popular entre los votantes republicanos y actualmente lidera la formación de cara a 2024.

¿Sin el discurso de Trump, no habría existido una turba dentro del Congreso?

El discurso de Trump ciertamente jugó un papel en el asedio al Capitolio, ya que precedió directamente al evento y cargó a la multitud. El discurso fue una pequeña parte de la calamidad general previsible. Trump desafió inmediatamente los resultados de la elección democrática, presentó docenas de demandas frívolas en los tribunales y afirmó falsamente que el vicepresidente Pence tenía la autoridad para anular la certificación del colegio electoral. Durante el discurso, Trump afirmó que se uniría a la multitud en el Capitolio, pero en su lugar regresó a la Casa Blanca. Su campaña y su Twitter proporcionaron durante meses información falsa que enardeció a sus partidarios. Los medios de comunicación conservadores también contribuyeron a este fenómeno y ahora son objeto de varias demandas millonarias.

¿Trató Trump de subvertir el sistema derribando el orden parlamentario o jugó a provocar al establishment?

Trump hizo todo lo posible para aferrarse al poder y seguir siendo presidente otros cuatro años. En última instancia, las elecciones no estuvieron lo suficientemente reñidas como para que los esfuerzos de Trump tuvieran éxito, pero él estaba totalmente decidido a anular los resultados de unas elecciones democráticas legítimas. Quería que el vicepresidente Pence rechazara la certificación electoral de la carrera y luego se volvió contra él cuando esto no sucedió. Trump consideró la posibilidad de contratar a personas como Michael Flynn y Sydney Powell para ejecutar sus deseos. Se involucró en llamadas telefónicas inapropiadas con la secretaria de Estado republicana que ahora son parte de investigaciones criminales en curso. Trump era una antigua estrella de la telerrealidad, pero sus acciones durante los últimos meses fueron bastante peligrosas para la democracia del país y varias personas acabaron muriendo.

¿Está Trump dispuesto a presentarse a la presidencia en 2024?

Trump sería el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024 si decide presentarse. Es probable que no tome esta decisión hasta dentro de varios meses o años, sobre todo teniendo en cuenta las crudas emociones que rodean la insurrección en el Capitolio. Trump se enfrenta a un peligro legal en Georgia y Nueva York, lo que también podría influir en el cálculo de esta decisión final. En el improbable caso de que el Senado condene a Trump por el Impeachment, también podrían prohibirle que pueda aspirar a un cargo público en el futuro. Trump tiene 74 años y otra carrera presidencial competitiva podría ser un guante. Los resultados de las elecciones intermedias de 2022 podrían ser un interesante barómetro de su decisión final.

¿Cómo acabará este proceso y quién habrá ganado y perdido?

Trump probablemente será absuelto después de la conclusión de su juicio en el Senado, ya que no existen 17 votos republicanos para una condena. Pasará a la historia como el único presidente estadounidense acusado dos veces. Los demócratas controlan actualmente la presidencia de la Cámara y el Senado. Trump podría proclamar victoria si es absuelto, pero la acusación y los nuevos vídeos mostrados durante el juicio han sido desgarradores. Una absolución podría animar a Trump a postularse para presidente en 2024, pero si la propia salud de Biden se mantiene, debería estar en una posición bastante buena para la reelección. La probable aprobación del plan de estímulo por el coronavirus en marzo será popular y aumentará las probabilidades de que el Congreso apruebe nuevos proyectos de ley a finales de este año. Aunque generalmente los nuevos presidentes pierden escaños durante las elecciones de mitad de mandato, Biden puede desafiar esto si puede abordar con éxito la crisis de covid y vuelve a encarrilar la economía estadounidense. En este momento, es difícil volver a ver a Trump en la Casa Blanca, pero le encanta desempeñar el papel de víctima y ciertamente podría volver a presentarse.