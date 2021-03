Aún cargando la cruz

Las cosas avanzan rápidamente en Qaraqosh, una tranquila ciudad cristiana a las afueras de Mosul, en el norte de Irak. El Papa Francisco llega el 7 de marzo, cuatro años después de que el Estado Islámico fuera expulsado. Así que los sacerdotes locales se han apresurado a limpiar al-Tahira, su catedral y una de las iglesias más grandes de Irak. Han renovado su interior quemado y reparado la mayor parte de la mampostería que los yihadistas usaban para las prácticas de tiro. Cuando este corresponsal lo visitó, cinco días antes que el Papa, candelabros rotos y un crucifijo de oro tirados por el Estado Islámico seguían “ensuciando” el suelo en la explanada. El padre Ammar Yako, el sacerdote que supervisa el proyecto, dice que no ha recibido apoyo del gobierno iraquí; los fondos provienen de grupos católicos en Occidente. Dice que terminará justo a tiempo para la llegada del Santo Padre.

Cristianos iraquíes colocan una cruz en una iglesia en Qaraqosh

El Papa Francisco es el primer pontífice que visita Irak, donde se cree que más del 95% de la población es musulmana. Llega en un momento difícil para sus cristianos, cuyos antepasados han estado en el país desde el Siglo I. Se están reconstruyendo iglesias, pero hay menos creyentes para llenar sus bancos. Alrededor de 1,2 millones de cristianos vivían en Irak en 2003. La guerra y la miseria han reducido ese número a alrededor de 250.000, o menos del 1% de la población. Muchos de los que se fueron no volverán jamás. Pero los líderes de Irak esperan que los cristianos desplazados dentro del país pronto se sientan lo suficientemente seguros como para regresar a casa. El presidente Barham Salih dice que la visita del Papa ayudará a Irak a “sanar”.

El problema para los cristianos comenzó después del derrocamiento de Saddam Hussein, el dictador de Irak, en 2003. Él los había protegido en gran medida, incluso eligiendo a un cristiano, Tariq Aziz, como su viceprimer ministro. Pero algunos musulmanes ven el cristianismo, a pesar de su larga historia en la región, como una importación occidental. La violencia anticristiana aumentó durante la ocupación estadounidense y se convirtió en una amenaza existencial cuando se capturaron franjas del país en 2014. Los yihadistas les dijeron a los cristianos que podían irse, convertirse al Islam o ser asesinados. En agosto de ese año, alrededor de 100.000 de ellos huyeron de las llanuras de Nínive, el corazón del cristianismo iraquí, que está conquistado. Algunos fueron a Bagdad o Erbil, capital de la región autónoma kurda, pero muchos abandonaron el país. Una fuente duradera de resentimiento hacia los cristianos en Irak proviene de la noción de que pueden solicitar asilo fácilmente en Occidente, dice Pascale Warda de la Organización de Derechos Humanos de Hammurabi, una ong en Bagdad.

Aid to Church in Need, una organización benéfica católica con sede en Alemania, estima que la guerra contra el Estado Islámico ha destruido o dañado 14,936 casas y 363 propiedades eclesiásticas en las llanuras de Nínive. Alrededor del 57% de las casas y el 11% de las propiedades de la iglesia habían sido reparadas en enero. Los cristianos han regresado. Pero muchos vendieron sus casas a familias musulmanas. Otros se mantienen alejados por falta de seguridad y trabajo.

La reconstrucción se ha realizado por separado de los esfuerzos por estabilizar la región, dice Reine Hanna del Assyrian Policy Institute, un grupo de expertos en Washington. Calcula que en las llanuras de Nínive, el 53% de los asirios, una minoría étnica predominantemente cristiana, han regresado a sus aldeas. Pero en algunas áreas ese número es menos del 10%. “Cuando la gente no se siente segura, no importa si han reconstruido iglesias o casas”, dice Hanna.

Los cálculos de las familias cristianas a menudo dependen de qué grupo controla su ciudad natal. Al menos seis grupos reclaman autoridad en diferentes partes de las llanuras de Nínive. Incluyen milicias apoyadas por Irán y predominantemente chiíes (conocidas como Fuerzas de Movilización Popular), fuerzas kurdas (conocidas como Peshmerga) y el gobierno iraquí. En muchos lugares son comunes los retratos de Qassem Suleimani, el difunto comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Pero en las ciudades controladas por las Unidades de Protección de la Llanura de Nínive, una milicia cristiana, el Papa Francisco sonríe desde las vallas publicitarias. Como era de esperar, estas ciudades tienen tasas de retorno más altas.

El gobierno iraquí ha hecho al menos algún esfuerzo para llegar a los cristianos. Declaró la Navidad como fiesta oficial el año pasado. Pero muchos cristianos dicen que los trata como ciudadanos de segunda clase. Les cuesta más conseguir trabajos en el gobierno que a los musulmanes. La constitución que data de 2005 se basa en el Islam. Los matrimonios entre musulmanes y cristianos están mal vistos. Los niños nacidos de padres mixtos se clasifican automáticamente como musulmanes, incluso si el niño es producto de una violación. En Bagdad, la capital, las empresas cristianas a menudo son atacadas, dice Warda. Los líderes cristianos apoyaron abiertamente las grandes protestas contra el gobierno en 2019.

El Kurdistán iraquí, en el noreste, es más hospitalario con los cristianos. El proyecto nacional kurdo se basa en la etnia, no en la religión, y el Gobierno Regional de Kurdistán (KRG) tiene más disposiciones para el pluralismo religioso que el gobierno iraquí. Pero el KRG no siempre se adhiere a sus propias leyes, dice Hanna, y las tensiones étnicas pueden ser tan febriles como las religiosas. Bajo el dominio kurdo “puedes ser cristiano, pero no puedes ser asirio”, dice. Los asirios y los yazidíes, otra minoría religiosa, se sintieron abandonados cuando los peshmerga se retiraron de las llanuras de Nínive en 2014, dejando el área al Estado Islámico. Algo de esa desconfianza aún persiste.

Los grupos de ayuda occidentales han señalado a los cristianos (y yazidis)de Irak. Usaid, la agencia de desarrollo de Estados Unidos, comprometió 27.5 millones de dólares (o el 2.5% de su gasto total en desarrollo en Irak) para ayudar a las personas a regresar a las llanuras de Nínive en 2018 y 2019. Fue el único distrito que recibió un flujo de fondos dedicado al reasentamiento de Estados Unidos. Usaid también renegoció los términos de una contribución de 75 millones de dólares a la ONU en 2018 que estaba programada para un proyecto de estabilización en Irak. La agencia se aseguró de que se gastaran 55 millones de dólares apoyando a las minorías religiosas en las llanuras de Nínive.

Cuando Donald Trump era el presidente de Estados Unidos, se informó que Usaid fue presionada para dirigir más apoyo hacia los cristianos. La mayoría de los países occidentales no quieren que se les vea favoreciendo una religión sobre otra. Pero a algunos no les importa. En 2017, Hungría lanzó “Hungría ayuda”, un proyecto dirigido a cristianos de todo el mundo. Tristan Azbej, el ministro húngaro de ayuda a los cristianos perseguidos, dijo en 2018 que el “proyecto insignia” del programa era la reconstrucción de Tesqopa, una ciudad predominantemente asiria en las llanuras de Nínive.

Para los cristianos, como para muchos iraquíes, aún están frescos los dolorosos recuerdos de verse obligados a huir de sus hogares. Tentarlos para que se alejen de lugares estables y relativamente prósperos como Erbil será difícil. Convencerlos de renunciar a los visados occidentales será aún más difícil. Algunos iraquíes piensan que la visita del Papa aumentará la conciencia sobre la larga historia del cristianismo en el país y, quizás, conducirá a un mayor entendimiento entre las religiones. Pero el padre Yako cree que será necesario un mayor esfuerzo. “Otras comunidades, especialmente los musulmanes, deben hacer más para que nos sintamos cómodos”, dice.

© 2021 The Economist Newspaper Limited. Todos los derechos están reservados. El artículo original en inglés puede encontrarse en www.economist.com