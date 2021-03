Quién es Dan Jewett, el nuevo marido de MacKenzie Scott tras su divorcio de Jeff Bezos

MacKenzie Scott, filántropa, autora y ex esposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, se ha casado con un profesor de Ciencias de Seattle que expresó su gratitud “por el privilegio excepcional que será colaborar para regalar activos con el potencial de hacer tanto bien cuando se comparten”.

Dan Jewett, quien hizo el anuncio en una carta al sitio web de la organización sin fines de lucro The Giving Pledge el sábado, escribió que nunca imaginó que estaría en condiciones de hablar sobre regalar una riqueza significativa durante su vida para hacer marcar la diferencia en la vida de otras personas.

Jewett ha sido maestro durante décadas y recientemente enseñó Química en la escuela privada Lakeside School, donde asistieron los hijos de Scott y Jeff Bezos. Cabe recordar que Scott y Bezos tienen cuatro hijos en común. Estuvieron casados desde 1993 hasta que se divorciaron en 2019.

Ahora Scott ha rehecho su vida con Jewett.

Mackenzie Scott es la tercera mujer más rica del planeta y una de las mayores filántropa de EE UU. Su fortuna está valorada en 54,9 mil millones dólares. Tras el divorcio, recibió un 25% de las acciones de Bezos en Amazon, una empresa al alza incluso en la pandemia.

Generosa y amable

“Y ahora, en un golpe de feliz coincidencia, estoy casado con una de las personas más generosas y amables que conozco, y me uní a ella en un compromiso de transmitir una enorme riqueza financiera para servir a los demás”, escribió Jewett.

Después de donar 1.680 millones de dólares a 116 organizaciones sin fines de lucro, universidades, grupos de desarrollo comunitario y organizaciones legales en julio pasado, Scott le pidió a un equipo de asesores que la ayudaran a ``acelerar’' sus donaciones para 2020 con ayuda inmediata para aquellos que se vieron afectados financieramente por la pandemia de coronavirus.

Scott pasó a donar un total de 5.700 millones en 2020 al pedir a los líderes comunitarios que ayuden a identificar 512 organizaciones para obsequios de siete y ocho cifras, incluidos bancos de alimentos, organizaciones de servicios humanos y organizaciones benéficas de justicia racial.

Fue catalogada como la número 2 entre los 50 estadounidenses que más dieron a la caridad el año pasado, según la clasificación anual de Chronicle of Philanthropy.

Bezos encabezó la lista al donar 10 mil millones de dólares para lanzar Bezos Earth Fund.

Según recoge la CNN, el primer medio en informar sobre el nuevo matrimonio fue “The Wall Street Journal” este domingo. También han revisado su biografía en Amazon, que ya está actualizada: Scott “vive con sus cuatro hijos y su esposo, Dan, en Seattle”.

El propio Dan Jewett, escribió en The Giving Pledge que “he sido maestro la mayor parte de mi vida, así como un estudiante agradecido de la generosidad de quienes me rodean». «Esto ha significado hacer todo lo posible para seguir su ejemplo al transmitir recursos de todo tipo, desde el tiempo hasta la energía y las posesiones materiales, cuando los he tenido para dar», concluye Jewett.