Reino Unido ofrece dos pruebas gratuitas de Covid a la semana a todos los ciudadanos del país

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado que a partir de este viernes ofrecerá a todos los mayores de 18 años del país la posibilidad de someterse a dos pruebas gratuitas y rápidas de COVID-19. En un comunicado, las autoridades han especificado que las pruebas también se las podrán hacer las personas que no presenten síntomas, como un paso más en la estrategia para hacer frente a la pandemia. ”Las pruebas periódicas están en el centro de los planes para reabrir la sociedad y la economía, ayudando a reprimir y controlar la propagación de variantes del coronavirus”, por lo que se trata de “un paso importante” que “allana el camino” para la reapertura del país, destaca la Administración de Boris Johnson en el escrito.

Hasta ahora, las pruebas rápidas estaban disponibles para las personas de mayor riesgo y las personas que salían de casa para trabajar, incluidos los trabajadores sanitarios de primera línea, el personal y los residentes de los hogares de ancianos, los escolares y sus familias. No obstante, a partir del 9 de abril, se ofrecerán pruebas rápidas a todos, junto con la premisa de alentar a las personas a realizarse pruebas periódicas para ayudar a prevenir brotes y “recuperar una forma de vida más normal”.

Según las autoridades británicas, una de cada tres personas con coronavirus no experimenta ningún síntoma y “puede estar propagando el virus sin saberlo”, por lo que con las pruebas, en caso de dar positivo, se puede aislar rápidamente a la personas contagiada. Desde que se introdujeron las pruebas rápidas en el país, se han identificado más de 120.000 positivos “que no se habrían identificado de otra manera”, por lo que poniendo a disposición más pruebas diagnósticas de este tipo “se romperán las cadenas de transmisión y se salvarán vidas”. ”A medida que continuamos haciendo un buen progreso en nuestro programa de vacunas y con nuestra hoja de ruta para aliviar con cautela las restricciones en curso, las pruebas rápidas regulares son aún más importantes para asegurarnos de que esos esfuerzos no se desperdicien”, ha destacado el primer ministro, Boris Johnson.

Las pruebas se entregarán a través de un servicio de pedidos a domicilio, programas de prueba en los lugares de trabajo, pruebas comunitarias y pruebas en escuelas y universidades. De momento, esta medida solo afecta a Inglaterra, ya que las autoridades de Escocia, Gales e Irlanda del Norte adoptarán sus propias decisiones, informa Sky News.

Reino Unido ha registrado este domingo unos 2.200 nuevos contagios por coronavirus y una decena de fallecidos durante las últimas 24 horas en un momento en que más de 31,5 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19.