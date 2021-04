La cumbre del Clima de Biden, en diez claves

Cuarenta mandatarios de todo el mundo, entre ellos Pedro Sánchez, participarán este jueves y este viernes de forma telemática en la Cumbre de Líderes sobre el Clima, convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y en la que se espera que se anuncien compromisos más firmes para la acción climática en esta década.

Estas son las claves que debes saber:

1- Una cumbre telemática

Todas las sesiones se transmitirán en vivo por los canales de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Los líderes invitados representan a países que contribuyen al 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero y a algunos de los más vulnerables a los impactos climáticos. La Cumbre se inicia coincidiendo con el Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebra este jueves.

2- El regreso de Estados Unidos

Estados Unidos ha vuelto a la lucha climática y la quiere liderar. Después de que Estados Unidos ayudara a negociar los dos últimos acuerdos climáticos, el Protocolo de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París de 2015, Donald Trump se retiró. Estados Unidos se convirtió el año pasado en el único país que abandonó el acuerdo de París. Para la administración de Biden, esta cumbre es un mensaje claro de que pretende revertir las decisiones de su predecesor.

3- El anuncio clave

La Cumbre de Líderes sobre el Clima pretende allanar el camino de la Cumbre del Clima de este año (conocida como COP26), que se celebrará en noviembre en Glasgow (Reino Unido) y en la que los países deben presentar compromisos climáticos al alza. El anuncio clave que se espera es el nuevo objetivo climático de Estados Unidos. Las principales ONG y grupos empresariales han pedido a la Casa Blanca que se fije como objetivo una reducción de las emisiones de al menos el 50% para 2030. También es posible que Canadá y Japón presenten objetivos climáticos nuevos o mejorados para 2030, y Corea del Sur podría considerar la posibilidad de prohibir la financiación pública del carbón en el extranjero y que Indonesia anuncie un objetivo de cero emisiones. También se especula con la posibilidad de que Estados Unidos, Reino Unido y Brasil lleguen a un acuerdo de apoyo financiero para frenar la deforestación del Amazonas, que podría anunciarse en la Cumbre de Líderes del Clima. La UE se acerca a fijar por ley un objetivo de reducción neta de emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990, en lugar del 40% establecido actualmente, y en alcanzar la neutralidad climática en 2050, tal y como acordaron provisionalmente este miércoles los negociadores del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo.

4- Por qué es importante

El cambio climático causado por el hombre está empeorando en todo el mundo. En promedio, alrededor de 23 millones de personas al año son desplazadas por tormentas, incendios e inundaciones relacionadas con el clima, según la Organización Meteorológica Mundial. Cada año se pierden cientos de miles de millones de toneladas de nieve y hielo. El aumento del nivel del mar se está acelerando. En París, los líderes mundiales se marcaron como objetivo evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales y buscaron, además, promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC. Sin embargo, el mundo ya se ha calentado casi 1,2ºC. “Estamos al borde del abismo”, dijo el lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Los líderes todavía esperan que de alguna manera se pueda cumplir el objetivo más estricto de París, incluso cuando los científicos dicen que es cada vez menos probable.

5- La importancia del dinero

Las naciones más pobres, que están utilizando combustibles fósiles contaminantes para desarrollarse, necesitan ayuda financiera para cambiar a combustibles más limpios pero más caros. El acuerdo de París compromete a las naciones más ricas, como Estados Unidos, a gastar miles de millones para ayudar a las naciones más pobres porque hace que el mundo sea más limpio para todos. Hace años, el mundo desarrollado comprometió 100 mil millones de dólares en ayuda financiera pública y privada, gran parte de la cual no se ha pagado. Eventualmente, eso debe aumentar a 1 billón de dólares al año porque eso es lo que se necesitará para que el mundo se “descarbonice” y ayude a las naciones más pobres a adaptarse al aumento del nivel del mar, el empeoramiento de las tormentas y otros daños climáticos. Estados Unidos prometió 3 mil millones de dólares en ayuda en París, pero solo pagó los primeros mil millones. Luego Trump canceló el resto. Biden ha puesto 1.2 mil millones en su última propuesta de presupuesto.

6- La unión de China y EE UU

Estados Unidos, que ha depositado la mayor cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera durante décadas, y China, la actual nación que más contamina el carbono, emitieron la semana pasada una declaración conjunta en la que dicen que están trabajando juntos para ser más ambiciosos en el clima. El presidente chino, Xi Jinping, pronunciará un importante discurso, anunció el gobierno. También habrá que estar pendientes del líder de la India, el tercer mayor emisor.

7- Las naciones en peligro

El objetivo de París más estricto de 1,5 grados se debe a que las pequeñas naciones insulares, como las Islas Marshall y Jamaica, alertaron de que un mayor calentamiento y un aumento del nivel del mar podrían eliminarlas. Algunos de esos líderes hablarán en la cumbre.

8- Bolsonaro, el villano que quiere dejar de serlo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intentará deshacerse de la imagen de villano medioambiental, en medio de crecientes presiones de la comunidad internacional. El líder de la ultraderecha brasileña se ha visto obligado a moderar el tono de su política medioambiental tras la llegada al poder de Biden. Bolsonaro envió una carta a Biden en la que dijo estar dispuesto a trabajar con la comunidad internacional para “la protección ambiental” de la Amazonía. El mandatario, partidario de la explotación económica de reservas naturales y tierras indígenas, moldeó su discurso de cara a la cita y se comprometió acabar con la deforestación ilegal en Brasil hasta 2030. No obstante, aclaró que su objetivo requerirá “recursos voluminosos” y pidió “todo el apoyo posible” de la comunidad internacional. Durante la campaña electoral, Biden advirtió de que Brasil debía contener la “destrucción” de la Amazonía, pues de otro modo podría enfrentar “consecuencias económicas significativas”, y adelantó que, si fuera elegido presidente, como ocurrió, ofrecería al Gobierno de Bolsonaro unos 20.000 millones de dólares para acabar con la deforestación. El mandatario brasileño reaccionó de forma dura y avisó en aquel entonces de que no aceptaba “sobornos, criminales demarcaciones o infundadas amenazas”. Diversas voces se han alzado en los últimos días para pedir a Biden que no sucumba a un acuerdo bilateral con Brasil en materia medioambiental hasta que haya una reducción concreta en las tasas de deforestación.

9- Otros protagonistas

Otros a los que hay que seguir de cerca son los líderes de Japón y Corea del Sur, que están siendo presionados para que dejen de financiar nuevas centrales eléctricas de carbón en otros países. Vladimir Putin ya se ha enfrentado con Biden. Pero hay más. El Papa Francisco hablará el jueves, mientras que Bill Gates y Michael Bloomberg se presentarán el viernes.

10- La intervención de Sánchez

Sánchez intervendrá a partir de las 15.15 horas de este viernes, en una quinta sesión de la Cumbre dedicada a las oportunidades económicas de la acción climática, la descarbonización a largo plazo y la importancia de garantizar que las comunidades y los trabajadores se beneficien de la transición ecológica hacia las energías limpias.