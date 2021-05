La UE pedirá al Reino Unido que respete los derechos de sus ciudadanos tras los escándalos de malos tratos

Los líderes de la UE pedirán a Boris Johnson que respete los derechos de sus ciudadanos a raíz de los escándalos sobre su trato en el Reino Unido, incluida su detención en centros de deportación, según un borrador al que ha tenido acceso The Guardian. El mensaje al primer ministro británico seguirá a una reunión sobre las relaciones entre la UE y el Reino Unido entre los 27 jefes de Estado y de gobierno desde que se produjo la ratificación del acuerdo comercial y de cooperación la pasada Nochebuena. “El Consejo Europeo pide al Reino Unido que respete el principio de no discriminación entre los estados miembros y los derechos de los ciudadanos de la UE”, dirán los líderes, quienes agregarán que los acuerdos acordados con Downing Street deben implementarse en su totalidad.

Trabas y detenciones

Existe una creciente preocupación entre los países de la UE por el trato del gobierno del Reino Unido hacia sus ciudadanos, incluidos aquellos cuyos derechos están garantizados por el acuerdo de retirada del Brexit tortuosamente negociado. Un nuevo organismo creado en virtud del acuerdo pos brexit para garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos ha dicho que está “considerando activamente” una acción legal contra el Ministerio del Interior debido a las dificultades que se encuentran los ciudadanos de la UE en el Reino Unido que buscan el llamado estatus de asentamiento.

No hay datos oficiales sobre el número de comunitarios detenidos en un Centro de Internamiento de Extranjeros desde principios de año. Pero los medios británicos hablan de una treintena de casos que involucran a alemanes, griegos, italianos, rumanos y españoles. LA RAZÓN contó el de María, una joven valenciana de 25 años, que decidió volar el pasado 3 de mayo a Londres en busca de nuevas oportunidades laborales. A lo largo de 2019 ya había estado trabajando algunos meses en Reino Unido. Y aprovechando que su hermana residía en suelo británico, decidió hacer de nuevo las maletas. Lo que no esperaba es que a su llegada al aeropuerto de Gatwick la iban a llevar a un Centro de Internamiento de Extranjeros al haberse convertido en una inmigrante ilegal porque no había realizado correctamente los trámites necesarios de la era pos Brexit.

Los medios británicos han recogido varios testimonios de ciudadanos de la UE con entrevistas de trabajo en el Reino Unido que dicen que se les negó la entrada, se les encerró y se les obligó a soportar la experiencia traumática y humillante de la expulsión, a pesar de que las reglas del Ministerio del Interior permitían explícitamente que los no titulares de visados entraran en tales circunstancias. Sin embargo, los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos de la UE en el Reino Unido o que buscan entrar al país son solo una de las preocupaciones sobre la relación posterior al Brexit. La declaración de los líderes, que aún podría cambiar antes de la cumbre del jueves de la próxima semana, también debe tocar otras áreas que han demostrado ser muy problemáticas en los últimos meses, incluidos los derechos de los buques pesqueros de la UE para operar en aguas británicas.