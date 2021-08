Biden llama a los principales líderes europeos pero se olvida de Sánchez en la crisis de Afganistán

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, acordó este viernes con el primer ministro italiano Mario Draghi “planificar un enfoque común” sobre la política de Afganistán en una reunión del G7 la próxima semana, informó la Casa Blanca en un comunicado. Los dos líderes hablaron de “la importancia de mantener una estrecha coordinación entre su personal militar y civil en Kabul”, según la Casa Blanca.

Esta es la última llamada del presidente norteamericano a un líder europeo de las tantas en esta última semana. Merkel, Macron o Johnson también contactaron con el mandatario de EEUU en referencia a la crisis de Afganistán. En el otro lado de la moneda, Pedro Sánchez no ha recibido ninguna llamada de Biden, y no parece que ambos líderes vayan a contactar.

Una lista de hasta 26 países mencionados informa de la contribución que han hecho en Afganistán o que tienen intención de hacer respecto a recibir a los solicitantes de asilo afganos. Un registro en el que está Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y otros países europeos como Albania o Ucrania, así como también aparecen territorios como Kuwait o Qatar, pero que España brilla por su ausencia. “Me gustaría agradecer especialmente a nuestros socios en todo el mundo que han sido fundamentales en esta operación”, dice el comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mencionando a dichos países, sin hablar de España.

“Este esfuerzo masivo no sería posible sin el compromiso incansable de la fuerza laboral del Departamento. Tenemos más trabajo por hacer, pero su dedicación al servicio es del más alto nivel. También me gustaría agradecer a los socios de toda la interagencial de EE. UU. Por su cooperación y apoyo a nuestros esfuerzos colectivos”, dice el informe.

Aunque tardó en romper su silencio, Biden llamó a la canciller alemana, Angela Merkel, el miércoles, con quien repasó las labores de evacuación en curso y las necesidades de ayuda de la población más vulnerable tanto en Afganistán como en los países vecinos. El martes, el mandatario había hablado con el premier británico, Boris Johnson, acordando así una cumbre del G-7. Y con su homólogo francés, Emmanuel Macron, conversaron el jueves sobre cómo coordinarse para prestar asistencia humanitaria y apoyar a los refugiados que salgan de Afganistán.

Sánchez se defiende

Este sábado, el presidente del Gobierno destacó la ayuda de España, demostrada al organizar el ‘hub’ de llegada de afganos en la base aérea de Torrejón que “está en las duras y en las maduras”, en una reunión conjunta junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Según el presidente, el Gobierno de España ha estado pendiente “desde el primer segundo” de la crisis en Afganistán, algo contrario a lo que dice el informe de Estados Unidos. En su último viaje a Nueva York, Sánchez ya no se entrevistó con el presidente norteamericano.

Pero también la propia oposición española ha criticado al Ejecutivo por su papel en la crisis afgana. La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, acusó al presidente del Gobierno de “escudarse y protegerse en una foto con Europa” para “camuflar su incomparecencia y su desgobierno” en lo que respecta al conflicto de Afganistán.

Antony Blinken calificó la evacuación de Afganistán como el “puente aéreo más difícil y más grande” de la historia. Y ayer, Biden aseguró que sacará a todos los americanos del país asiático y que la evacuación de Kabul es “una de las más grandes y más difíciles de la historia” ante el caos en el aeropuerto de la capital afgana, desde donde miles de personas intentan salir del país tras la llegada de los talibanes al poder.