El vídeo premonitorio de la joven youtuber que murió en el ataque suicida de Kabul

Una de las 168 víctimas afganas del ataque suicida del aeropuerto de Kabul perpetrado por el Estado Islámico fue la joven Najma Sadeqi, una youtuber de 20 años que estudiaba periodismo. Najma era una alumna inquieta y con ganas de salir adelante. Recientemente había sido fichada para informar en el canal de noticias de YouTube Afghan Insider, muy seguido por los jóvenes afganos, en los que hablaba de cocina, de la vida en Kabul, de sus amigos y de la música afgana.

El destino no pudo ser más cruel con ella. Cuatro días después de que los talibanes conquistara Kabul, Najma publicó un vídeo en canal de YouTube (ya no está disponible para ver pese a que se volvió viral tras saberse que había muerto) en el que lanzaba un mensaje de despedida. “Como no se nos permite trabajar y salir de nuestras casas, todos tuvimos que grabar un último video”, dijo. “Y a través de este vídeo les digo adiós a todos”.

Najma se había acercado al aeropuerto de Kabul con el objetivo de buscar una plaza para ser evacuada de Afganistán, un país, el suyo, donde sentía que ya no tenía hueco para seguir creciendo profesionalmente. Fue en las inmediaciones del aeródromo donde la joven encontró la muerte al estallar la bomba de un suicida del Estado Islámico. En la misma explosión también murieron su hermano y su primo para garantizar su seguridad.

A la postre, ese vídeo que grabó al poco tiempo de la conquista talibán se convirtió en su último mensaje. La CNN pudo ver la grabación y en él, la joven Sadeqi contaba lo dura que se había vuelto la vida en la capital afgana tras la toma de los talibanes. Decía que sentía miedo de caminar por la calle y que incluso les pidió a sus miles de seguidores que rezaran por ella. “Ojalá fuera un mal sueño, ojalá pudiéramos despertar algún día”, dijo. “Pero sé que no es posible”. Añadió: “Es una realidad que hemos terminado”.

Una amiga de la joven asesinada, Khawja Samiullah Sediqi, mostró su preocupación por los jóvenes que quieren cumplir su sueño profesional en Afganistán a partir de ahora: “No sé cómo podemos sobrevivir a esta situación”, dijo. Sediqi explicó a la CNN que docenas de afganos jóvenes habían comenzado a trabajar para los canales de YouTube en los últimos años “no solo para ganarse la vida sino para encontrar una plataforma para demostrar su valía y el progreso que los afganos habían logrado en las últimas dos décadas”. “Pero en las últimas dos semanas, todo cambió”, dijo. “Dejamos de producir material nuevo, tenemos miedo de ser atacados, intimidados o heridos”.