El enfado de un afgano “olvidado” en Kabul por EEUU: “Nos mintieron. No hicieron nada por evacuarnos”

Incluso en los últimos días del caótico puente aéreo de Washington en Afganistán, Javed Habibi estaba recibiendo llamadas telefónicas del gobierno estadounidense prometiendo que como titular de la tarjeta verde de Richmond, Virginia, su esposa y sus cuatro hijas no se quedarían atrás. Le dijeron que se quedara en casa y no se preocupara, que serían evacuados. Pero no fue así. A última hora del lunes, su corazón se hundió cuando se enteró de que los últimos vuelos estadounidenses habían salido del aeropuerto de Kabul sin él ni su familia. “Nos mintieron”, lamenta Habibi sobre el gobierno de Estados Unidos. Él es uno de los cientos de ciudadanos estadounidenses, titulares de tarjetas verdes, varados en la capital afgana.

Victoria Nuland, subsecretaria de estado para asuntos políticos, no se refirió a casos individuales, pero dijo que todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que no pudieron obtener vuelos de evacuación o quedaron varados de alguna otra manera habían sido contactados individualmente en las últimas 24 horas y se les dijo que esperaran más información sobre rutas de salida una vez que se hayan organizado.

El secretario de Estado Antony Blinken elogió el esfuerzo de evacuación a pesar de las escenas de miles de personas apiñadas fuera de las puertas del aeropuerto de Kabul. Blinken explicó que entre 100 y 200 americanos permanecían en Afganistán, y prometió que cualquier estadounidense que quisiera salir de Afganistán sería eliminado.

Para algunos de los que se quedan, el trauma de intentar subir a un avión estadounidense durante dos semanas sigue siendo angustioso. Habibi, un electricista que vive en Richmond desde 2015 con una visa especial de inmigración, había regresado a Afganistán para una visita el 22 de junio. Su vuelo de regreso debía haber sido el 31 de agosto.

Aproximadamente el 18 de agosto, Habibi dijo que recibió un correo electrónico del gobierno de EEUU que decía que su familia, todos con la tarjeta verde los titulares, excepto el más joven, que tiene pasaporte estadounidense, serían evacuados de Afganistán. Los correos electrónicos posteriores decían que debería llevar a su familia al aeropuerto. Obedeció, pero la locura de gente le impidió acercarse a la puerta en sus dos primeros intentos.

Su hija, Madina, que a los 15 años tiene un inglés impecable y se desempeña como portavoz de la familia, dijo que ella y su hermana menor casi fueron pisoteadas en el aeropuerto. La familia respondió: “Es demasiado peligroso. No podemos entrar en la multitud “, dijo. Los correos electrónicos seguían llegando, diciendo que deberían ir al aeropuerto, dijo.

Para el 25 de agosto, los correos electrónicos habían sido reemplazados por llamadas telefónicas desde Arlington, Virginia, dijo Madina. Las personas que llamaron, que se identificaron como de la embajada de Estados Unidos, le dijeron a la familia que se quedara en casa y que el gobierno estaba al tanto de su ubicación, dijo, hablando en nombre de su padre.

Habibi indicó que todavía hizo cuatro o cinco intentos más, incluso reclutó a amigos y parientes para meterse entre la multitud con la familia, formando una especie de cordón protector. La menor de las cuatro niñas, Dunya, tiene 2 años y nació en EE UU. Habibi afirmó que en al menos dos ocasiones se acercó lo suficiente a la puerta que escanearon su pasaporte, pero se le negó la entrada. Gritó a los soldados estadounidenses, agitando sus documentos.

“¿Qué significa esta tarjeta verde? Nada. No hicieron nada“, dijo.

Madina, que habló con la mayoría de las personas que llamaron desde Virginia, señaló que les dijo que la familia era de Richmond. Incluso cuando las evacuaciones llegaron a su fin, Madina contó que una persona que llamó les prometió: “Te sacaremos. No te vas a quedar atascado. No te preocupes. Sabemos dónde estás”. Habibi dijo que incluso se comprometieron a recogerlos en un automóvil. “Ellos mintieron. No hicieron nada“, dijo.

Habibi dice que no ha sido amenazado por los talibanes y que nadie lo ha molestado, pero todavía tiene miedo. Las noticias y las publicaciones horribles en las redes sociales lo han convencido de que los talibanes lo matarán. dijo, aunque admitió que no sabe de nadie que haya sido atacado.

“Solo tengo miedo. Sigo las noticias”, dijo.

Habibi conoce a muchas familias, algunas con tarjetas de residencia estadounidenses, que permanecen en Afganistán. La hija Madina explicó que Marcia Vigar Pérez, maestra de Dumbarton Elementary, su antigua escuela, inició una ceremonia de oraciones por su regreso seguro. “Todos los días me llaman”, dijo.

Otro nativo afgano que pidió ser identificado solo como Ajmal, temiendo en represalia, dijo que él, sus dos hermanos y sus familias, 16 personas en total, recibieron visas de inmigrantes de emergencia para ser evacuados después de que otro hermano en Virginia presentó la documentación. Ajmal mostró correos electrónicos del gobierno de EE UU en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, pero los fuertes disparos de los talibanes y la aglomeración de miles de personas los enviaron de regreso a casa. En una ocasión, dijo que recibió un correo electrónico diciéndole a él y a su familia que serían recogidos en un lugar cerca del aeropuerto a las 3 am. Él y su familia esperaron en la calle hasta las 9 am, pero nadie vino, dijo.

Su hermano Wais, un ciudadano estadounidense que vive en Virginia, señaló que había presentado una petición a los senadores y llenado el papeleo para llevar a su familia a Estados Unidos. “Estoy frustrado y enojado” con los funcionarios estadounidenses, dijo Wais. “Todo el tiempo dicen: ‘Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso’, pero luego, nada”.