Estas son las nuevas reglas que imponen los talibanes a las estudiantes universitarias

El régimen talibán se ha impuesto en Afganistán. Desde que consiguieron el control del país el pasado 15 de agosto, los afganos están temerosos de sus vidas y aquel que no ha conseguido huir del país, en las evacuaciones del resto de los países, desconoce qué será sobre su futuro, teniendo presente al anterior régimen insurgente entre 1996 y 2001. En especial las mujeres, las principales castigadas del mandato de los talibanes.

Por el momento, los rebeldes han asegurado que se respetarán los derechos de las mujeres. Eso sí, siguiendo siempre la ley “sharía”, lo que no asegura esa premisa. Según el decreto publicado por el Ministerio de Enseñanza Superior, las mujeres estudiantes podrán seguir estudiando. Eso sí, siguiendo una serie de reglas.

Las universitarias seguirán la enseñanza en aulas segregadas, y no se podrán mezclar con varones en las aulas. Las clases mixtas están prohibidas, algo que no ven con buenos ojos los profesores, debido a que no cuentan con el personal necesario para separar las clases. El decreto pide que las universidades contraten profesoras para que den clase a las afganas, o en todo caso, profesores de una cierta edad y de moralidad afín a los talibanes.

Por su parte, en la universidad deberán portar una abaya negra y un niqab que les cubra todo el rostros. Las reglas indumentarias solo afectarán a las mujeres. Los talibanes permiten que sean las propias chicas las que eligen el tono y el patrón de velo facial, que al menos dejará los ojos al descubierto, a diferencia del burka.

Además, tendrán que salir de clase cinco minutos antes que los hombres, así como entrar en una sala esperar cuando vayan a irse del edificio, de lo que no podrán salir hasta que no haya ningún varón dentro, para que no tengan contacto con ellas.

Estas solo son algunas más de todas las reglas y restricciones que sufrirán las mujeres con la llegada de los talibanes al poder. Por ejemplo, no pueden salir a la calle sin ser acompañadas de un varón de su familia o el riesgo a ser ejecutadas o lapidadas públicamente si son acusadas de tener relaciones fuera del matrimonio.

Piden un gobierno inclusivo

Los talibanes cumplieron este domingo tres semanas en el poder de Afganistán y todavía no han anunciado la formación de su nuevo Gobierno, mientras la población afgana trata de volver poco a poco a la normalidad en medio de las advertencias de organizaciones de derechos humanos de la crisis humanitarias a la que se enfrenta el país.

El primer Gobierno de los talibanes para Afganistán, que prevé anunciarse próximamente, será una Administración “interina”, según aseguró este lunes el movimiento fundamentalista que ha pedido desde ya el reconocimiento de la comunidad internacional.

“Será un gobierno en funciones, como un gobierno interino, aún no podemos confirmar esto, pero de acuerdo con la información inicial, este será un gobierno interino”, dijo en una rueda de prensa en Kabul el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

La formación de la nueva Administración “se anunciará pronto”, reiteró hoy el portavoz que aseguró “hay algunos problemas técnicos”, sin aportar más detalles. “Lo anunciaremos pronto, pero aún no está claro cuándo será”, añadió.

A la espera de la formación de un nuevo Ejecutivo, en el que los talibanes garantizaron que será “inclusivo” y en el que todas las etnias y tribus del país estarán representadas, el país trata de volver tímidamente a la normalidad. Tanto las mujeres afganas como activistas y la comunidad internacional piden ese requisito en el nuevo gobierno insurgente, sobre todo para que lleguen a ser reconocidos en el exterior.