Los ministros salen a defender a su jefe: “Es razonable que Boris Johnson se vaya de vacaciones”

Las vacaciones del primer ministro, Boris Johnson, junto a su mujer Carrie y su hijo Wilfred, de 17 meses, en la Costa del Sol van a ser todo menos tranquilas. Es cierto que es el primer parón que se ha tomado el “premier” después de que un intento previo este año quedase frustrado por la crisis de Afganistán. Pero el tiempo que se ha tomado para este descanso, tampoco parece el más apropiado teniendo en cuenta que Reino Unido lleva siendo portada de los principales medios internacionales por la crisis de suministros que padece debido a la falta de transportistas tras su salida de la UE.

No obstante la decisión de Boris Johnson de irse de vacaciones junto a su familia después de la conferencia política del Partido Conservador, una de las citas del curso político más importantes, ha sido defendida por sus ministros. De acuerdo con las informaciones aparecidas en medios británicos, el primer ministro voló a Marbella a finales de la semana pasada tras el fin de la convención.

La actividad parlamentaria en Westminster no se reactivará hasta el próximo 18 de octubre después del receso de la Cámara para las conferencias del partido. No obstante, la decisión de Johnson de aprovechar este parón para tomar un descanso ha sido criticada por algunos, ya que su Gobierno conservador se enfrenta a una tormenta perfecta con la subida de los precios de la energía, los problemas del combustible y los problemas de suministro.

La sensación que ha quedado para la oposición es que el primer ministro pone tierra de por medio mientras se cocina el “invierno del descontento”. El aumento de la inflación está afectando de lleno a los hogares británicos.

Pese a ello, el ministro de Comercio, Kwasi Kwarteng, consideró que era “razonable” que el primer ministro se tomara unas vacaciones. “Creo que se ha ido, no estoy seguro de adónde se fue, pero lo que diría es que estoy en contacto regular con él”, dijo Kwarteng a Times Radio.

“También ha tenido un año y medio en el que casi pierde la vida a causa de covid, su madre falleció hace dos o tres semanas y es posible que haya decidido tomarse un breve descanso. Creo que es algo razonable”, defendió el ministro que aseguró que permanece en contacto regular con él a través de WhatsApp. “Hablé con él hace solo unos días. No estoy seguro de cuándo se supone que se fue del país”, añadió.

No todo el mundo opina lo mismo. Incluso dentro de su propio partido se han oído voces críticas como la de la exministra conservadora Anna Soubry, quien renunció como diputada conservadora en 2019 por su oposición al Brexit. En unas declaraciones a Sky News dijo que las vacaciones del primer ministro eran “inaceptables”. “Ha decidido irse a divertirse y no es aceptable”, dijo. “El momento no podría ser peor. Pero es como si ni siquiera le importara. Tiene una mayoría de 80 escaños y cree que todo estará bien”.