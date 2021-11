Ortega busca perpetuarse en el poder con unas elecciones sin rivales

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se presenta este domingo a las elecciones presidenciales tras ilegalizar a la oposición, encarcelar a cinco candidatos, la huida al exilio de dos aspirantes presidenciales y la muerte de 328 personas por la represión desde las masivas protestas desencadenada en 2018 a raíz de la reforma de las pensiones exigiendo su renuncia.

María Asunción Moreno, abogada experta en derechos humanos y candidata exiliada de Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pretendía presentarse hoy a las presidenciales «para arrebatar el poder a la pareja dictatorial Ortega-Murillo». Moreno fue citada por la Fiscalía el 12 de julio, un día después de ser nombrada candidata: «Los resultados ya están listos. Ortega va a autoproclamarse presidente. Y va a auto asignarse una mayoría en el Parlamento para perpetuarse en el poder. El régimen compra con tres o cuatro escaños a partidos colaboracionistas, a los que llamamos zancudos, para participar en la farsa electoral».

La oposición ha organizado la tarde de hoy una marcha en San José (Costa Rica), donde se agrupa una parte de los 140.000 exiliados nicaragüenses. Animan a «quedarse en casa con la misma valentía con las que llenamos las calles en 2018» y piden a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, Estados Unidos y a toda la comunidad internacional «no reconocer al Gobierno de Ortega» tras los comicios.

Nicaragua no ha tenido estas semanas debates ni mítines. En las calles no hay carteles de los «partidos zancudos». Solo imágenes del presidente Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta. Los miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) proclaman las bondades del mandatario de 75 años, que ha reprimido a políticos opositores, feministas, sanitarios, profesores y otros colectivos sociales desde su regreso al poder en 2007. Los miembros del FSLN son los únicos que hacen algo similar a una campaña en este país de 6,6 millones de habitantes. Preguntan a la gente si piensa participar. Les coaccionan para ir a votar. Se sobreentiende que a Ortega porque, en la práctica, no hay otro candidato.

«El régimen busca participación para su farsa electoral. Policías y paramilitares visitan casa por casa a la gente que tienen en sus listas del FSLN para preguntarles si van a ir a votar el domingo. Esta semana las visitas se han intensificado. Hay miedo. Cualquier persona contraria al Gobierno corre el riesgo de ser detenida. Es una dictadura en el estricto sentido de la palabra», explica Moreno. «A los funcionarios se les obliga a participar en la farsa. El régimen les amenaza con ser despedidos. Deben enseñar una foto del documento que se rellena al votar con sus datos y su huella dactilar. Demostrar haber acudido a las urnas si no quieren perder su trabajo», describe la dirigente opositora.

La oposición replica con campañas en las redes sociales: «Dedo limpio, conciencia limpia». Hay convocadas marchas hoy para defender la democracia en Nicaragua en más de 50 ciudades de 20 países, entre ellas Madrid, Roma, Ciudad de México y Miami. Moreno remarca que «la inmensísima mayoría de la oposición es partidaria de una salida cívica y pacífica mediante la creación de un bloque opositor». «El objetivo son unas elecciones libres y justas. Por eso salimos a las calles en 2018. El espíritu de abril es pacífico», insiste en declaraciones a LA RAZÓN.

Las 30.000 peticiones de asilo político este año en la vecina Costa Rica suponen casi la misma cifra que todo 2019. «Si no fuese por la solidaridad de Costa Rica, todo esto sería mucho más difícil», cuenta a este diario el granadino Daniel Rodríguez Moya, autor del documental sobre las manifestaciones de 2018 «Nicaragua: Patria Libre para Vivir». Rodríguez proyecta su documental después de la marcha de hoy en San José, reencontrándose con algunos de sus protagonistas: «Nicaragua es la gran olvidada de América Latina. La situación es más brutal que nunca. Es una dictadura clásica como puede ser Pinochet, Videla o Somoza. Pero la Nicaragua de hoy no tiene la importancia geopolítica que tuvo en los años 70 y 80 en plena Guerra Fría. Se piden medidas para que el régimen de Ortega colapse».

La abogada treintañera Ana Torres, nombre ficticio para mantener su seguridad ante la persecución del régimen Ortega-Murillo a quienes hablan con la prensa no controlada por el Gobierno, vive en Managua con su hijo y los dos pequeños de su hermana, exiliada junto a su marido en Florida (Estados Unidos).

«Ella tenía un restaurante frente a uno de los cementerios de Managua. Empezaron a ocultar la covid-19. Decían que no se moría nadie, que fallecía uno o dos al mes. Comenzó a tomar fotos de los entierros para hacer ver que no era cierto lo que ellos decían. Morían 20 ó 30 personas cada día. Las subió a Facebook. La Policía y los paramilitares, con quien siempre andan, fueron a amenazarla. Era tanto el miedo a ser detenida o que la mataran que se marchó. Tienen controlado todo», lamenta Ana.

Ana nunca ha votado: «A mí no me tienen en el registro. En 2011 reformaron la Constitución. Me di cuenta de que iba a ser una dictadura». Desde Managua, Torres cuenta a LA RAZÓN que el orteguismo ha intensificado sus movimientos, incluyendo una redada con varias detenciones este jueves para conseguir mayor ajetreo en las urnas ante la campaña de la oposición animando a vaciar las calles y boicotear la farsa electoral. «Ellos andan con nombre, número de cédula y dirección. Van de casa en casa de aquellos que eran activos del Frente Sandinista antes de la persecución y los asesinatos en abril de 2018. Ellos saben que no estoy de acuerdo con todo lo que están haciendo. Todo el domingo me voy a quedar en casa. Si salgo, es casi pedir que me detengan», lamenta a este diario la joven abogada.