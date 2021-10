«La lucha armada es lo más eficaz ante la dictadura de Ortega»

Luis Fley, nacido en Managua en 1951, vive su exilio en Orlando (Estados Unidos) como una especie de regreso al pasado. El ex precandidato presidencial por Fuerza Democrática Nicaragüense y ex comandante de la Contra, que combatió en los años ochenta al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Daniel Ortega, huyó en julio de su país 40 años después de salir a Honduras el 13 de julio de 1981 para organizar la guerrilla armada contra «el autoritarismo socialista». «Entré por la frontera de México y los policías me robaron todo el dinero». Fley, apodado «comandante Johnson», plantea la necesidad de volver «a la lucha armada» cuarenta años después «ante el control absoluto, el asesinato de opositores y la impunidad de Ortega».

¿Es posible sacar a Daniel Ortega del poder? ¿Cuál es la estrategia de la oposición a corto y medio plazo?

La oposición dentro de Nicaragua está actualmente neutralizada. Hay que ser claros. Los paramilitares de Ortega, la represión policial y el sistema judicial tienen reducida a la oposición a la mínima expresión. No pueden hacer ninguna actividad sin ser acusados de estar conspirando contra el Gobierno. La esperanza está en la presión que pueden ejercer la UE, España, EE UU, Canadá y la OEA. Conozco a la dictadura de Ortega desde hace 40 años. No va a permitir que se realicen elecciones de acuerdo a los estándares internacionales. Ortega quiere imponer un régimen de partido único como en Corea del Norte. Convertir a Nicaragua en una dinastía.

Retiró su candidatura en julio, se exilió en Orlando y calificó de «antipatriótico» presentarse a estas elecciones del 7 de noviembre. ¿Por qué?

No había ninguna garantía. Participar sin padrón electoral verificado, sin reformas electorales y sin observación nacional e internacional era imposible. Ortega no acató las recomendaciones de la OEA ni de la UE.

¿Es posible una salida democrática para Nicaragua con Ortega en el poder?

Ortega no va a soltar el poder. En los años ochenta, hubo 50.000 muertos en la guerra civil para poder llegar a las elecciones de 1990. Ese cambio no nació por obra y gracia de la magia. Hubo una guerra civil. Cuando los rebeldes de la Contra estaban a punto de derrotar a Ortega por las armas, tuvo que negociar ante la disyuntiva: caía militarmente o concedía elecciones libres. Hoy, treinta años más tarde, no existe la opción armada. Pero debo ser franco: la opción armada es la más eficaz para deshacerse de las dictaduras totalitarias como la de Ortega. No queremos más sangre. Pero la comunidad internacional falla porque no tiene las garras para imponer las resoluciones. El dictador se burla de todas ellas. La UE, la OEA y Washington están quedando en ridículo.

Su organización, Fuerza Democrática Nicaragüense, ¿ha planteado al resto de la oposición recurrir a la violencia?

Todavía no lo hemos planteado. Sin embargo, dentro de Nicaragua hay gente deseosa de empuñar un fusil y librarse de la oprobiosa dictadura de Ortega. Sin violencia, la única opción para que ceda es presionarle más. Y, cuando se vea obligado a negociar, prometerle que no será juzgado por crímenes de lesa humanidad.

¿Lo sugerirán al resto de sectores en contra de Ortega?

Por supuesto. Pensamos que la lucha armada es el medicamento más eficaz contra la dictadura. Invitaremos a una reflexión cuando vean que las opciones diplomáticas fallaron. Las sanciones fallaron. A Ortega no le queda ningún apoyo. Su poder se sustenta en el ejército y los paramilitares. Tienen licencia para matar. Hay impunidad.