“El Chapo era bastante mujeriego, pero con Emma Coronel fue diferente”

Robert J. Bunker, cofundador de Small Wars Journal y experto en narcotráfico, es director de investigación y análisis de C/O Futures y ha enseñado en universidades como la American Military University y la California State University de San Bernardino. En su último trabajo, “Illicit Tactical Progress: Mexican Cartel Tactical Notes 2013-2020″, analiza la evolución táctica de los principales grupos criminales de México a lo largo del tiempo. En esta entrevista con LA RAZÓN, Bunker sostiene que el “Mayo” Zambada es uno de los jefes del narco más astutos y mejor preparados para resistir en plena guerra con los hijos del Chapo Guzmán.

Los hijos del “Chapo” Guzmán, “los Chapitos”, y “El Mayo” Zambada mantienen una lucha por el control del Cartel de Sinaloa. ¿Está perdiendo “el Mayo” esta guerra?

El “Mayo” es un superviviente desde hace décadas dentro de un negocio letal. El “Mayo” es un tipo respetado al que se le considera como un estratega astuto. No se puede decir que esté perdiendo sencillamente porque a estas alturas, y tras tantos años en el negocio, no ha sido ni detenido ni asesinado y sigue ejerciendo un control sobre el Cártel de Sinaloa allá donde puede. Los Chapitos pueden hacer cosas a nivel operativo que para ellos puede tener sentido pero que en un plano estratégico les traerá problemas con el Gobierno de México y posiblemente con Estados Unidos. Por ejemplo, un funcionario del Gobierno de México que respalda a “El Mayo” puede ser asesinado junto con su familia por “Los Chapitos”. Esto podría tener sentido operacionalmente, pero podría ser su perdición porque el Gobierno irá directamente a ellos. ¿Recuerda hace años cuando el Cartel de Tijuana intentó matar a El Chapo en un aeropuerto y en su lugar mató a un funcionario de alto rango de la Iglesia? “El Mayo” intenta no hacer cosas tan estúpidas... Los Chapitos probablemente no sean lo suficientemente inteligentes para evitar cosas de este tipo.

¿Cómo es la estructura del cartel del Sinaloa? ¿Existe un esquema jerárquico?

Por lo general, se considera al Cártel de Sinaloa como una organización jerárquica. Sin embargo, también se le ve como una federación de traficantes, donde los principales jefes están en los peldaños más altos mientras que el “El Chapo” y “El Mayo” (en el pasado) hacían de pegamento que mantenía las cosas unidas. Ahora tenemos a los “príncipes” (Los Chapitos) enredados con “El Mayo”. Estoy seguro de que los hijos del “Chapo” quieren deshacerse de los veteranos de Sinaloa. El “Mayo” siente que estos jóvenes creciditos e irrespetuosos le están faltando al respeto. Esto es lo que ha propiciado que haya una lucha interna generacional que tiene lugar dentro del cartel de Sinaloa.

¿Qué diferencia en los métodos al “Chapo” de los “Chapitos”?

El Chapo, como todas las personas, envejeció con el tiempo. Los narcos más jóvenes son más violentos e impulsivos que los mayores. Un joven narco tiene que estar cerca (casi ser asesinado o pasar un tiempo en prisión) para dejar de pensar que es invulnerable.

¿Son más violentos los cárteles nuevos?

Los grupos más nuevos tienden a ser más violentos que los antiguos, aunque posiblemente no sean tan efectivos ya que suelen llamar la atención no deseada sobre sí mismos con altos niveles de violencia. Además, los grupos más nuevos han ido mucho más allá del tráfico de estupefacientes y están involucrados en todas las formas de delincuencia para ganar dinero.

¿Cuál es su opinión sobre el juicio a Emma Coronel, la esposa del Chapo?

Pareció más un espectáculo político montado por funcionarios estadounidenses y mexicanos. La podían haber arrestado unos años antes. Por otro lado, se podría argumentar que se requiere tiempo para construir un caso federal sólido contra ella y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se mueve a velocidades glaciales.

¿Fue Emma Coronel la mujer de su vida?

El Chapo estuvo más unido a Emma Coronel, su esposa trofeo, que a las otras mujeres que hubo en su vida. Era bastante mujeriego. Parte del problema es que tuvo hijos mayores (los “príncipes”) y algunos bastardos antes de juntarse con Emma Coronel, lo que creó tensión en la dinámica familiar entre los herederos y en concreto sobre quién se quedaría con el negocio familiar, el imperio. Los “principitos” quieren llenar el vacío de poder ahora que El Chapo está en una prisión de EEUU. Emma Coronel quiere proteger su posición y la de sus hijos. Ella lo hacía lo mejor que podía, pero estaba en un mundo de hombres violentos y de machismo: era la “voz” de El Chapo, pero su poder e influencia se ha desvanecido desde que él está en la cárcel. Me recuerda un poco a las peleas por el poder de Juegos de Tronos pero en el Cartel de Sinaloa.

¿Cuántas organizaciones del narco hay en México hoy en día y cuál es la más peligrosa?

Actualmente existen decenas de grupos narco en México que van desde pequeños remanentes de los cárteles liderados por el jefe local hasta los cárteles más grandes como el de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las bandas callejeras locales (sicarios) y los grupos ciudadanos de autodefensa se han criminalizado y también participan en el tráfico de estupefacientes. Algunos elementos de Sinaloa son los más peligrosos estratégicamente mientras que el de Jalisco Nueva Generación es actualmente el más peligroso desde el punto de vista operativo.

¿Cómo consiguieron los cárteles de la droga armas militares? ¿Contra quiénes usan estas armas?

Las armas de grado militar en posesión de los cárteles han sido robadas en depósitos en Centroamérica; también han entrado a los puertos controlados por los cárteles desde vías internacionales (Europa del Este y China) y a través de militares mexicanos corruptos. Las armas de grado militar también están fluyendo hacia los carteles mexicanos mediante compras a intermediarios en Estados Unidos. Desde EEUU llegan rifles Barrett semiautomáticos calibre 50. También proliferan en México los narco tanques, de blindaje pesado. Aunque no son de grado militar, pueden usarse para defender y atacar a unidades policiales e incluso enfrentar a grupos militares.

¿Hay logros del presidente mexicano López Obrador en el combate contra el narco?

No veo grandes logros de la administración de AMLO contra la insurgencia criminal que se está dando en México. Hay fuerzas del cártel de Jalisco Nueva Generación invadiendo partes del país con sus unidades de infantería motorizadas y ahora lanzando bombas desde drones sobre pueblos y fuerzas mexicanas. Además, las zonas turísticas, que durante mucho tiempo estuvieron fuera de los límites de violencia abierta de los cárteles se están volviendo cada vez más peligrosas hasta el punto de que se despliegan tropas de la Guardia Nacional para protegerlas.

¿Es cierto que tras la detención del Chapo el negocio del narcotráfico es más próspero en México?

No veo a los cárteles actuales como organizaciones más prósperas que los viejos cárteles de Medellín y Cali en Colombia o los cárteles mexicanos originales de Juárez, Tijuana. El Chapo era un narco de la vieja escuela muy centrado en el negocio del narcotráfico. Lo que ha sucedido en México es que el narcotráfico actúa como un “cáncer criminal”, extendiéndose por todo el país. Los cárteles y las bandas se han introducido en todo tipo de actividades ilícitas -extorsión, impuestos, secuestros, nuevos narcóticos como la metanfetamina y el fentanilo- al mismo tiempo que proliferan más grupos criminales.

¿Cuál es el papel de Venezuela en las rutas del narcotráfico?

Venezuela es un estado criminalizado con dirigentes vinculados al Cartel de los Soles y oficiales militares corruptos que obtienen ganancias ilícitas de donde pueden. La expectativa es que el país se convierta cada vez más en un corredor de tránsito de narcóticos hacia Estados Unidos y Europa.