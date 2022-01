Boris Johnson, forzado a admitir que estuvo en una fiesta en Downing Street, se disculpa en el Parlamento

El primer ministro británico, Boris Johnson, ofreció este miércoles sus “disculpas” ante el Parlamento británico por haber acudido a lo que pensó que era un “evento de trabajo” en los jardines de Downing Street el 20 de mayo de 2020, en pleno confinamiento.

“Me quiero disculpar. Sé que millones de ciudadanos de este país han hecho sacrificios extraordinarios durante los últimos 18 meses. Sé la angustia por la que han pasado, sin poder llorar a sus familiares, sin poder vivir su vida como querían o hacer las cosas que les gustan”, afirmó el líder tory, que reiteró que “debería haber hecho las cosas de manera diferente”.

En medio de crecientes críticas y llamamientos para que consideren el mantenimiento de su carga, Johnson rindió por primera vez cuentas en la sesión de control en los Comunes por una fiesta convocada en un momento en el que todo el país se atenía a duras normas impuestas por su Ejecutivo, que restringían el contacto social.

En este contexto, ha indicado que no puede anticipar las conclusiones de la investigación abierta por las presuntas fiestas, pero ha señalado que sabe que hay cosas que el Gobierno “simplemente” no hizo “bien”, por lo que ha asegurado que tiene que “asumir su responsabilidad”.

Johnson ha concluido su intervención pidiendo “perdón de todo corazón” a la Cámara de los Comunes y a aquellas personas que no pueden estar con sus seres queridos en aquel momento, al tiempo que ha reconocido que “millones” de personas han sufrido durante la pandemia y que entiende la “rabia” que la ciudadanía puede sentir con su Gobierno si cree que las personas que deciden las normas no las siguieron “correctamente”, ha recogido la BBC.

Extractos de su discurso:

“Señor presidente, quiero disculparme. Sé que millones de personas en este país han hecho sacrificios extraordinarios durante los últimos 18 meses. Sé la angustia que han atravesado, sin poder llorar a sus familiares, sin poder vivir sus vidas. como quieren, o hacer las cosas que aman.

“Y sé la rabia que sienten conmigo, y con el gobierno que dirijo, cuando piensan que en Downing Street las personas que las hacen no siguen correctamente las reglas. Y aunque no puedo anticipar las conclusiones de la actual investigación, he aprendido lo suficiente como para saber que hubo cosas que simplemente no hicimos bien y debo asumir la responsabilidad.

“El número 10 es un gran departamento con el jardín como una extensión de la oficina, que ha estado en uso constante debido al papel del aire fresco para detener el virus. Y cuando entré a ese jardín justo después de las 6 el 20 de mayo 2020 para agradecer a grupos de personal antes de volver a mi oficina 25 minutos después para seguir trabajando, creía implícitamente que se trataba de un evento de trabajo.

“En retrospectiva, debería haber enviado a todos de vuelta al interior. Debería haber encontrado alguna otra forma de agradecerles. Y debería haber reconocido que, incluso si pudiera decirse técnicamente que entra dentro de la guía, habría millones de personas que simplemente no lo vería de esa manera, las personas que sufrieron terriblemente, las personas a las que se les prohibió en absoluto reunirse con sus seres queridos, dentro o fuera, y a ellos, y a esta casa, les ofrezco mis más sinceras disculpas. Y todo lo que pido es que Sue Se le permita a Gray completar su investigación sobre ese día y varios otros para que se puedan establecer todos los hechos y, por supuesto, regresaré a esta casa y haré una declaración”.

En respuesta al líder de la oposición laborista, Keir Starmer, quien le preguntó si renunciaría, Johnson dijo:

“Pensé que era un evento de trabajo y... lamento mucho que no hayamos hecho las cosas de manera diferente esa noche, señor presidente, como dije, y asumo la responsabilidad y pido disculpas, señor presidente. Pero en cuanto a su punto político, no creo que deba adelantarse al resultado de la investigación”.