“Rusia conspira con los separatistas catalanes para dividir a España”

Las conversaciones de esta semana con Rusia, no han resultado fructíferas. Analizamos junto a Edward P. Joseph, profesor y miembro de la Junta Directiva de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Johns Hopkins (SAIS), de Washington, la importancia de la OTAN ante la constante amenaza rusa en el Este de Ucrania. Para Joseph, la “Alianza es claramente esencial” y se pregunta cómo sería Europa sin la OTAN y pone como ejemplo el Cáucaso, Bielorrusia o Serbia.

¿La nueva amenaza rusa hace que la OTAN sea más necesaria ahora que hace diez años?

Por supuesto. Desde el final de la Guerra Fría, ha habido esta constante pregunta existencial sobre el propósito de la OTAN. En 2019, el presidente Emmanuel Macron de Francia declaró que la OTAN está en “muerte cerebral”. Bueno, con la amenaza de Rusia de invadir Ucrania -y su intento híbrido de fragmentar Europa, la Alianza es claramente esencial. Pregunta: ¿cómo sería Europa sin la OTAN? Respuesta: Véase el Cáucaso, véase Bielorrusia, véase Serbia.

¿Integrará la OTAN a países como Suecia y Finlandia? ¿Y a Ucrania a largo plazo?

Suecia y Finlandia son casos diferentes al de Ucrania. Su “neutralidad” ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué los países bálticos al este de Finlandia y Suecia -con más exposición a Rusia- deberían estar en la OTAN, pero no estos dos países? No habría mejor momento para la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN que ahora; sería una poderosa señal para Moscú, un precio concreto por su amenaza de agresión contra Ucrania.

OTAN FOTO: Antonio Cruz

Dada la agresión rusa, el destino de Ucrania no está totalmente en sus manos. Está claro que la gran mayoría de los ciudadanos ucranianos quieren estar en Occidente, en la OTAN y en la UE. Pero Moscú ve en ello una amenaza, aunque no la haya. Los países que han entrado en la OTAN desde la Guerra Fría no suponen ninguna amenaza para Rusia. El Kremlin se siente amenazado por las democracias exitosas, especialmente en Ucrania. El modelo autoritario ruso no puede continuar con un exitoso modelo democrático ucraniano al lado. Esa es la amenaza que supone Ucrania para Rusia. Los ciudadanos españoles lo reconocen, creo. Mira cómo Rusia conspiró con los separatistas en Cataluña para intentar fragmentar España.

¿Está usted a favor de que Europa cree una organización militar? ¿Sería compatible con la existencia de la OTAN?

La pregunta es prematura. Europa no puede crear una organización militar hasta que demuestre que puede gestionar su propia seguridad. Fíjese en la amenaza rusa. Sólo el papel de Estados Unidos en la OTAN disuade a Rusia de hacer lo que quiera.

Fíjese en los Balcanes. Todos los países de la región dependen de EE UU para abordar las difíciles cuestiones políticas y las continuas amenazas a la seguridad. Hasta que Europa no pueda resolver de una vez las tensiones en Bosnia-Herzegovina y en Kosovo y la región, cómo puede Europa hablar de “Autonomía Estratégica”.

España tiene un papel crucial que desempeñar en la seguridad europea. España debería reconocer a Kosovo, por los intereses españoles y por los intereses más amplios de la seguridad europea. Rusia conspira con los separatistas catalanes para dividir a España; Rusia conspira con Serbia para dividir a Kosovo. España y Kosovo están alineados como democracias fuertes. Es hora de que España cambie su política sobre Kosovo. El reconocimiento es de interés para España.