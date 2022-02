¿Qué hacer con Rusia?

El jueves 24 de febrero, el presidente ruso Putin ordenó a sus tropas que invadieran la vecina Ucrania que, como él cree, no tiene derecho a que el estado soberano sea parte de la “Rusia histórica” y esté poblada por un pueblo que, de hecho, es “el mismo” que el ruso. El mentalmente loco líder de una de las superpotencias del mundo olvidó que solo dos días antes reconoció la independencia de dos entidades en Donbass que estaban pobladas no solo por sus compañeros rusos, sino por aquellos que poseían en masa los pasaportes rusos. Las fuerzas rusas atacaron más de 30 instalaciones de infraestructura militar y civil con misiles y fuerza aérea y se lanzaron a Ucrania desde al menos siete direcciones diferentes.

Esta medida del presidente ruso marca la primera guerra interestatal a gran escala en Europa desde 1945, una guerra que yo creía que era casi imposible. No sabemos su resultado final, pero parece que Ucrania ha organizado con éxito su defensa, y la estrategia Blitzkrieg de Putin ya fracasó. La mayoría de los estados miembros de la ONU expresaron su apoyo a Ucrania y las naciones occidentales comenzaron a debatir su respuesta a las acciones de Rusia. Yo diría que esta respuesta parece ahora crucial tanto para contrarrestar la agresión rusa en curso como para redactar los contornos de un nuevo orden mundial de 2020, por lo que debería combinar algunas medidas tradicionales con otras nuevas, especialmente diseñadas para las nuevas circunstancias históricas.

En los primeros días después de la agresión rusa, el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos habían anunciado sanciones contra Rusia, principalmente financieras y personales. Como resultado, a los principales bancos rusos se les negó abrir cuentas corresponsales con los bancos estadounidenses y británicos, sus activos en el Reino Unido fueron congelados, hasta 500 funcionarios rusos se enfrentaron a restricciones personales, la compañía aérea estatal rusa tuvo prohibido el uso de los aeropuertos británicos, y muchas exportaciones, en primer lugar de alta tecnología, se restringieron a Rusia. Los líderes ucranianos pidieron a las potencias occidentales a cortar a Rusia el sistema de compensación SWIFT e imponer un embargo comercial de petróleo y gas, pero estas medidas no se acordaron (el precio del gas natural en Europa aumentó un 62% en un día, los precios del petróleo se dispararon a través del umbral de 100 dólares el barril de petróleo y esto fue, supuestamente, la razón para dejar este tema intacto). Además de todo esto, Estados Unidos anunció sanciones personales contra el presidente Putin, que los rusos mucho antes llamaron una señal de finalización completa de las relaciones bilaterales.

¿Serán suficientes estas sanciones para detener la agresión rusa? Definitivamente no. El presidente Putin puede ahora ser detenido por la fuerza y, dado a que ninguna nación de la OTAN expresó su disposición a intervenir, solo el ejército ucraniano puede derrotar al intruso o imponer pérdidas insoportables a sus fuerzas. Las sanciones y otros pasos políticos pueden contribuir al éxito de Ucrania, pero solo en caso de que sean fuertes y se introduzcan como un solo conjunto de medidas.

En primer lugar, la agresión a gran escala debería dar lugar a signos decisivos de la exclusión de Rusia de la comunidad de naciones. Dado que no se puede hacer a través de la ONU, donde la Federación de Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad y ocupa la presidencia rotatoria del Consejo, se debe tomar otra medida. Recuerdo que, tras la ocupación de Kuwait por Saddam Hussein en 1990, más de 30 naciones en desarrollo retiraron a sus embajadores del país y han terminado sus relaciones diplomáticas con Irak, la mayoría de ellos hasta 2004. Lo mismo debería aplicarse a Rusia en estos días. Además, el presidente Putin debe ser acusado de crímenes de guerra y debe establecerse de inmediato un tribunal internacional que investigue la operación en Ucrania. Rusia debe convertirse en un paria reconocido.

En segundo lugar, las sanciones deben ser redirigidas desde los oligarcas y las élites, así como desde algunos sectores básicos de la economía rusa hacia la gente común. Los bancos deben ser aislados de todas las operaciones internacionales; todas las tarjetas Visa y Master Card emitidas en Rusia deben ser bloqueadas; las transferencias de dinero desde y hacia el país finalizadas. Los países occidentales deberían ordenar a las empresas de alta tecnología que no actualicen su software para los clientes rusos; los fabricantes de aeronaves, locomotoras y automóviles deben interrumpir el suministro de piezas de repuesto y los servicios técnicos; las compañías de seguros deberían retirar la cobertura de las aeronaves dejando así en tierra a la mayoría de los civiles rusos, o al menos recortando los vuelos internacionales desde y hacia Rusia. A medida que se terminan las relaciones diplomáticas, a los ciudadanos rusos se les debe negar cualquier nueva visa para las naciones de la UE, el Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá. No solo Putin y su camarilla, sino todos los rusos, el 95% de los cuales estaban a favor de la anexión de Crimea y el 73% apoyaba recientemente el reconocimiento de las repúblicas populares, deberían sentir el efecto.

En tercer lugar, iría más allá y sugeriría que Occidente debería comenzar a acomodarse a un “mundo sin Rusia”: las importaciones de petróleo y gas deberían reducirse gradualmente; la presencia de empresas occidentales en el país debe ser limitada; y, el que es el tema más importante, los ciudadanos rusos que residen en el extranjero deben ser expulsados de regreso a su tierra natal. Sus propiedades y dinero deben congelarse en, por ejemplo, un año a menos que no se vendan, y los ingresos deben devolverse a Rusia. Aquellos que se sintieron felices de abandonar el país deberían ser devueltos y enfrentarse al régimen al que permitieron que se apoderara de Rusia. La Unión Soviética se transformó porque la gente allí sintió que debían cambiar el país para ser libres, -por lo que hasta que los rusos puedan abandonar Rusia para lograr tal objetivo, Rusia nunca se europeizará. No hay necesidad de castigar a los inquilinos de Putin, ya que no tienen influencia sobre él-, lo que se necesita es poner a la gente en una oposición feroz e intransigente a Putin.

Para finalizar, diría que ha llegado el momento de que las naciones occidentales reconsideren las doctrinas internacionales sobre el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Las bases de estos conceptos se establecieron en la década de 1960 y se correlacionan con la lucha antiimperialista de los pueblos coloniales. A finales del siglo XX y principios del XXI es necesario mencionar que sólo aquellas personas poseen tal derecho que no tienen un estado nación propio. El debilitamiento de la soberanía de Rusia de los estados postsoviéticos, desde Azerbaiyán y Moldavia hasta Georgia y Ucrania, presuponía un derecho de las minorías armenia y rusa, osetia y, una vez más, rusa a la secesión, por lo que se crearon las repúblicas de Nagorno Karabaj, Transdniestria, Osetia del Sur y Donbass.

Lo mismo sucedió con Kosovo, donde los albaneses étnicos declararon su independencia de Serbia. Esta práctica debe detenerse. Rusos, armenios, osetios y albaneses, si no están contentos con su vida en los estados de otras naciones, deberían repatriarse a su estado nacional, sin crear nuevas entidades cuasi-estatales. Esto hará que todo el sistema internacional sea más equilibrado y estable.

Para finalizar, estoy de acuerdo con el presidente Biden insistiendo en que el régimen de Putin debe convertirse en un paria en la escena internacional. Debe ser dejado de lado si no puede ser destruido. No es una desaparición de la Rusia de Putin, pero expulsarla del mundo civilizado sería la respuesta correcta a la reciente agresión brutal de Moscú contra Ucrania.