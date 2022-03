Holocausto nuclear: las ojivas atómicas que tiene cada país

El ministro de Asuntos Exterior ruso, Sergei Lavrov, ha amenazado con desencadenar la Tercera Guerra Mundial, que es tanto como decir una guerra nuclear. Esta amenaza parecía imposible hace medio año, cuando Rusia y Estados Unidos, con el fin de renovar el equilibrio nuclear, mantuvieron conversaciones el verano pasado dentro del llamado Diálogo sobre Estabilidad Estratégica.

Vladimir Putin y el demócrata Joe Biden anunciaron que prorrogarían hasta 2026 el tratado New START (STAR III) firmado en Praga, el 8 de abril de 2010, por el también demócrata Barack Obama y el entonces presidente de Rusia, Dimitri Medvedev. Un tratado por el que se limitaba el número de cabezas nucleares desplegadas por Rusia y Estados Unidos. Las tensas relaciones entre Washington y Moscú, que marcaron aquella cita del pasado junio, terminaron por dar la razón al viejo espíritu de los ex presidentes Mijail Gorbachov y de Ronald Reagan de 1985, cuando coincidieron en que «una guerra nuclear no tiene vencedor».

Con el Tratado START III, continuación de los tratados ratificados por Washington y Moscú en diciembre de 2010 y enero de 2011, por el que ambas naciones oficialmente daban por concluida la Guerra Fría, se daba continuidad a los acuerdos estratégicos START I y START II, por los que se comprometieron rusos y norteamericanos a reducir su arsenal atómico en dos tercios, lo que suponía limitar a 1.550 ojivas el arsenal de cada una de las partes y a 800 las lanzaderas de misiles intercontinentales balísticos no desplegados, las lanzaderas submarinas para misiles balísticos y los bombarderos pesados equipados con armamento nuclear.0

El nuevo Tratado START III limitaba todo tipo de lanzaderas y bombarderos nucleares desplegados u operativos que quedaban reducidos a 700 unidades operativas. El límite que impuso el nuevo tratado fue un 74% más bajo que el establecido en el Tratado START de 1991, y un 30% menor que el límite de ojivas listas en el tratado de Moscú firmado en 2002. En Ginebra, Putin y Biden finalmente llegaron a un acuerdo para limitar la amenaza de un conflicto nuclear, acordando reducir sus armas atómicas de largo y corto alcance, pactando algunas reglas para encorsetar las operaciones en el espacio exterior, abriendo un posible entendimiento sobre los sistemas de defensa de misiles basado en la lógica de la Destrucción Mutua Asegurada (MAD, en inglés).

Pero ¿qué ha pasado en menos de un año? ¿qué ha desencadenado la guerra de Ucrania? Los sueños de reconstruir el imperio zarista y soviético por Vladimir Putin y la amenaza de la entrada de Ucrania en la OTAN han roto el espejismo de un acuerdo de limitación nuclear entre las dos grandes potencias nucleares mundiales.

En la actualidad, hay 17 países con programas atómicos. Diez pueden fabricar la bomba –si incluimos a Irán– y nueve poseen armas nucleares. En la actualidad existen 13.080 ojivas o cabezas nucleares distribuidas en 9 países del mundo, casi 800 menos que hace dos años, y 400 menos que hace un año. Una disminución en el número, pero no en la tecnología y ni en capacidad letal, ya que la tecnología militar ha ido mejorando y la inversión en efectividad se ha hecho mayor. Según el Instituto de de Estocolmo de Investigación para la Paz, pese a que 2020 y el 2021 han estado marcados por la pandemia, el gasto militar ha seguido creciendo. Estados Unidos y Rusia poseen conjuntamente el 90% de las armas nucleares del mundo. El censo de armas nucleares es el siguiente:

Estados Unidos: 5.550, de estas 1.800 ojivas desplegadas en misiles o ubicadas en bases con fuerzas operativas y 3.750 almacenadas o de reserva más las ojivas retiradas en espera de desmantelamiento.Rusia: 6.255; 1.625 desplegadas y 4.630 retiradas o almacenadas.

A parte de las grandes superpotencias nucleares: Reino Unido: Londres declara tener en el 2021 260 ojivas de las que 120 están desplegadas, 105 almacenadas o retiradas. Francia: 290 ojivas, 280 desplegadas y 10 almacenadas o retiradas. Corea del Norte: las cifras de Pyongyang son muy inciertas, por lo que fluctúan entre 30 y 50 ojivas nucleares. No se tiene evidencia de que el denominado régimen ermitaño haya producido una ojiva nuclear operativa para un misil balístico de alcance intercontinental, pero podría tener una pequeña cantidad de ojivas para misiles balísticos de alcance medio.

Israel: de 80 a 90 cabezas nucleares, pero se sospecha que tiene suficiente plutonio para fabricar entre 100 y 200 armas nucleares. India: 156 cabezas nucleares, pero está invirtiendo en tecnología militar. Pakistán: 165 cabezas nucleares, pero está ampliando su arsenal nuclear. China: 290 ojivas, con aproximadamente 90 misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear. Es posible que sea más.

Bombardeo a Zaporiyia

¿Qué naciones tienen la capacidad de fabricar armas nucleares, pero afirman no tener ambiciones nucleares? Japón: El 30 de noviembre de 2006, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Aso, declaró que Japón tenía el conocimiento y la capacidad para producir armas nucleares, pero no tenían planes de hacerlo.

Países que han abandonado las armas nucleares o los programas de armas en los últimos años: Bielorrusia, aunque todavía tiene un programa civil de investigación nuclear; Kazajstán, heredó ojivas nucleares después del colapso de la Unión Soviética, pero ha transferido su inventario a Rusia; Ucrania, tras el colapso de la URSS, Ucrania tenía el tercer arsenal más grande de armas nucleares, pero fueron devueltas a Rusia; Suráfrica desarrolló armas nucleares en la década de 1970, pero frenó su programa y se convirtió en un Estado sin armas nucleares en 1991.

El bombardeo de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia este viernes ha podido provocar un holocausto nuclear. Una explosión de la planta más grande de Europa que ha podido ser una catástrofe inconmensurable tanto para Ucrania como para Moldavia, Rumanía y para la propia Rusia. Cuando preguntaron a Albert Einstein qué armas se emplearían en la Tercera Guerra Mundial, dijo que no lo sabía, pero que en la Cuarta serían piedras.