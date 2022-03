Las cuatro personalidades rusas que “han traicionado” a Putin en plena guerra de Ucrania

Roma no paga traidores. El régimen de Vladimir Putin no es una homogéneo. Hay voces anónimas que protestan en las calles y son detenidos y acosados. Pero también hay personalidades del mundo del deporte, la cultura y la administración que han levantado la voz por la guerra de Ucrania. Son una minoría, sin duda, pero su papel tiene una enorme relevancia y demuestra en gran coraje. Sobre todo ahora que cualquier atisbo de disidencia está penado con hasta 15 años de cárcel.

Hasta la fecha, el funcionario más relevante en criticar al presidente ruso ha sido Anatoli Chubais, quien fue enviado del Putin a las organizaciones internacionales sobre desarrollo sostenible. Chubais es alguien muy conocido en Rusia. Ocupó puestos de alto perfil durante casi tres décadas, comenzando con Boris Yeltsin, el primer líder postsoviético.

¿Y el círculo íntimo de Putin? ¿Hay allí díscolos? No se sabe. Hasta el momento no ha habido indicios de que las renuncias hayan llegado al núcleo más estrecho de Putin.

Las huidas de personajes conocidos se producen cuando Putin ha criticado duramente a los que se oponen a su política en Ucrania, llamándoles “escoria y traidores”, gente que la sociedad rusa escupió “como un mosquito”.

Estas son algunas de las figuras de alto perfil que le han dado la espalda al Kremlin a causa de la guerra:

ANATOLI CHUBAIS

El miércoles, el Kremlin confirmó los informes de los medios sobre la renuncia de Chubais, de 66 años, quien fue el artífice de la campaña de privatización de Yeltsin. Los informes, que citan fuentes anónimas, dicen que dimitió debido a la guerra si bien él no ha comentado públicamente nada sobre su renuncia.

Según los informes, bajo Yeltsin, Chubais recomendó que la administración contratara a Putin, una medida que fue ampliamente vista como un importante trampolín en la carrera de Putin. Putin se convirtió en presidente de Rusia en 2000, cuando Yeltsin renunció. Chubais también fue viceprimer ministro de 1994 a 1996 y primer viceprimer ministro de 1997 a 1998.

El periódico de negocios ruso Kommersant informó el miércoles que Chubais fue visto en Estambul esta semana y publicó una foto de un hombre parecido a él en un cajero automático turco. Desde el comienzo de la invasión, Estambul ha acogido a muchos rusos que buscan reubicarse.

El asesor y representación especial de Rusia Anatoli Chubais ha huido del país AP

ARKADY DVORKOVICH

Arkady Dvorkovich fue viceprimer ministro de Rusia y actualmente es presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, o FIDE. Criticó la guerra con Ucrania en comentarios hechos a la revista Mother Jones el 14 de marzo y fue criticado por el partido gobernante del Kremlin.

“Las guerras son las peores cosas que uno puede enfrentar en la vida. Cualquier guerra. En cualquier sitio. Las guerras no solo matan vidas invaluables. Las guerras matan esperanzas y aspiraciones, congelan o destruyen relaciones y conexiones. Incluyendo esta guerra”, dijo.

Dvorkovich agregó que la FIDE se estaba “asegurando de que no haya actividades oficiales de ajedrez en Rusia o Bielorrusia, y que los jugadores no puedan representar a Rusia o Bielorrusia en eventos oficiales o clasificados hasta que termine la guerra y los jugadores ucranianos vuelvan al ajedrez”. La FIDE prohibió a un destacado jugador ruso durante seis meses por su apoyo vocal a Putin y la invasión.

Dos días después de los comentarios de Dvorkovich, un alto funcionario del partido Rusia Unida exigió que fuera despedido como presidente de la Fundación Skolkovo, respaldada por el estado. La semana pasada, la fundación informó que Dvorkovich decidió renunciar.

El ajedrecista Arkady Dvorkovich ha criticado la guerra de Ucrania FOTO: La Razón La Razón

LILIA GILDEYEVA

Lilia Gildeyeva fue presentadora durante mucho tiempo en el canal NTV financiado por el estado, que durante dos décadas ha seguido cuidadosamente la línea del Kremlin. Dejó el trabajo y se fue de Rusia poco después de la invasión.

Le dijo a la web de noticias independiente The Insider esta semana que decidió “detener todo esto” el primer día de la invasión del 24 de febrero. “Fue una crisis nerviosa inmediata”, añadió. “Durante varios días no pude recuperarme. La decisión fue probablemente obvia de inmediato. No habrá más trabajo.

Gildeyeva afirmó que la cobertura de noticias en los canales de televisión estatales estaba estrictamente controlada por las autoridades, y los canales recibían órdenes de los funcionarios. Admitió estar de acuerdo desde 2014, cuando Rusia anexó Crimea y comenzó a apoyar una insurgencia separatista en Ucrania.

“Cuando te entregas poco a poco a ti mismo, no notas la profundidad de la caída. Y en algún momento, te encuentras cara a cara con la imagen que lleva al 24 de febrero”, dijo.

La periodista rusa Lilia Gildeyeva FOTO: La Razón La Razón

ZHANNA AGALAKOVA

Zhanna Agalakova fue periodista de otro canal de televisión estatal, Channel One, pasó más de 20 años allí y trabajó como presentadora y luego como corresponsal en París, Nueva York y otros países occidentales.

Las noticias sobre la renuncia de Agalakova a su trabajo comenzaron a surgir tres semanas después de la invasión. Esta semana, dio una conferencia de prensa en París confirmando los informes y explicando su decisión.

“Hemos llegado a un punto en que en la televisión, en las noticias, estamos viendo la historia de una sola persona, o del grupo de personas que la rodean. Todo lo que vemos son los que están en el poder. En nuestras noticias, no tenemos el país. En nuestras noticias, no tenemos a Rusia”, dijo Agalakova.

Refiriéndose a la anexión de Crimea en 2014 y al apoyo de los separatistas en Ucrania, dijo que “ya no podía esconderse de la propaganda”, incluso como corresponsal extranjera. Agalakova dijo que tenía que “hablar solo de las cosas malas que suceden en Estados Unidos”

“Mis informes no contenían mentiras, pero así es exactamente como funciona la propaganda: tomas hechos confiables, los mezclas y se junta una gran mentira. Los hechos son ciertos, pero su mezcla es propaganda”, dijo.