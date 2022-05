El Parlamento finlandés respalda el ingreso en la OTAN por una abrumadora mayoría

Tras 14 horas de debate y 212 discurso, el Parlamento de Finlandia (”Eduskunta”) decidió hoy por una abrumadora mayoría solicitar el ingreso del país nórdico en la OTAN tras 75 años de no alineamiento militar. La histórica decisión contó con 188 votos a favor y solo ocho en contra en un Parlamento de 199 escaños. Tres diputados se ausentaron de la votación.

Ante la inseguridad regional creada por la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, los finlandeses, que, históricamente han sido reacios a sumarse a la Alianza Atlántica, iniciaron un debate nacional sobre su política de seguridad que concluyó este domingo con la decisión del presidente Sauli Niinisto y el Gobierno de la socialdemócrata Sanna Marin decidieron oficialmente solicitar el ingreso de Helsinki en la OTAN como mejor garantía de seguridad frente a su imprevisible vecino ruso, con el que comparten 1.340 kilómetros de frontera común.

El ministro de Asuntos Exteriores, el ecologista Pekka Haavisto, indicó, no obstante, que la decisión no era motivo de celebración porque “hay guerra en Europa”. “La pertenencia de Finlandia a la OTAN no cambiará nuestro pensamiento básico de que siempre buscaremos soluciones pacíficas y somos una nación amante de la paz que buscará ante todo soluciones diplomáticas a cada conflicto”, reconoció durante el debate.

Entre los opositores a la solicitud se encontraban algunos legisladores de la Alianza de la Izquierda, que forma parte de la coalición de cinco partidos de Finlandia, entre ellos Markus Mustajarvi, que desafió la decisión con una contrapropuesta que hizo que se sometiera a votación.

“Nuestra frontera se convertiría en la frontera entre la alianza militar y Rusia. Las nuevas tensiones no serían un riesgo sólo durante el proceso de solicitud, sino una condición nueva y permanente de nuestra política exterior y de seguridad”, aseveró.

Por la mañana, la comisión de Asuntos Exteriores decidió unirse a la dirección del Estado para proponer al Parlamento que el país nórdico solicite la adhesión.