La Junta Militar de Myanmar, antigua Birmania, ha ejecutado a cuatro activistas por la democracia acusados de ayudar a llevar a cabo “actos terroristas”, según ha declarado el lunes, lo que ha provocado una condena generalizada de las primeras ejecuciones de la nación del sureste asiático en décadas.

Condenados a muerte en juicios a puerta cerrada en enero y abril, los cuatro hombres habían sido acusados de ayudar a los insurgentes a luchar contra el Ejército que tomó el poder en un golpe de estado el año pasado y desató una sangrienta represión contra sus opositores.

El Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar, una administración en la sombra proscrita por la junta gobernante, condenó las ejecuciones y pidió una acción internacional contra los militares en el poder.

“Extremadamente entristecidos... condenamos la crueldad de la junta”, indicó a Reuters Kyaw Zaw, el portavoz de la oficina del presidente del NUG, en un mensaje.

“La comunidad mundial debe castigar su crueldad”.

Entre los ejecutados se encuentran el activista por la democracia Kyaw Min Yu, más conocido como Jimmy, y el ex legislador y artista de hip-hop Phyo Zeya Thaw, según el periódico “Global New Light of Myanmar”.

Kyaw Min Yu, de 53 años, y Phyo Zeya Thaw, de 41 años, aliado de la destituida líder Aung San Suu Kyi, perdieron sus recursos contra las sentencias en junio. Los otros dos ejecutados fueron Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw.

“Estas ejecuciones constituyen una privación arbitraria de la vida y son otro ejemplo del atroz historial de derechos humanos de Myanmar”, ha declarado Erwin Van Der Borght, director regional del grupo de derechos humanos Amnistía Internacional.

“Los cuatro hombres fueron condenados por un tribunal militar en juicios muy secretos y profundamente injustos. La comunidad internacional debe actuar de inmediato, ya que se cree que hay más de 100 personas en el corredor de la muerte tras haber sido condenadas en procedimientos similares”.

Thazin Nyunt Aung, esposa de Phyo Zeyar Thaw, explicó que no le habían comunicado la ejecución de su marido. No fue posible contactar inmediatamente con otros familiares para que hicieran comentarios.

Phyo Zeya Thaw, ejecutado por la junta militar birmana FOTO: STRINGER EFE

Los hombres habían estado recluidos en la prisión de Insein, de la época colonial, y una persona con conocimiento de los hechos dijo que sus familias la visitaron el viernes pasado. Sólo se permitió a un pariente hablar con los detenidos a través de una plataforma online, añadió la fuente.

Los medios de comunicación estatales informaron de las ejecuciones el lunes y el portavoz de la junta, Zaw Min Tun, confirmó posteriormente las sentencias a la Voz de Myanmar. Ninguno de los dos dio detalles sobre el momento de la ejecución.

Las anteriores ejecuciones en Myanmar han sido por ahorcamiento.

Un grupo de activistas, la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), aseveró que las últimas ejecuciones judiciales de Myanmar se produjeron a finales de la década de 1980.

CONDENA INTERNACIONAL

El mes pasado, el portavoz de la Junta, Zaw Min Tun, defendió la pena de muerte, diciendo que estaba justificada y que se utilizaba en muchos países.

El primer ministro de Camboya, Hun Sen, presidente de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), pidió en una carta en junio al líder de la junta, Min Aung Hlaing, que no llevara a cabo las ejecuciones, transmitiendo una profunda preocupación entre los vecinos de Myanmar.

“Ni siquiera el anterior régimen militar, que gobernó entre 1988 y 2011, se atrevió a aplicar la pena de muerte a los presos políticos”, manifestó el diputado malayo Charles Santiago, presidente de Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos.

“Esto supone un nuevo aumento de la brutalidad de la junta, que proviene de una sensación de impunidad fomentada en gran medida por la incapacidad de la comunidad mundial de hacer algo efectivo para evitar que cometa más atrocidades”.

El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Yoshimasa Hayashi, declaró que las ejecuciones, que van en contra de la reiterada petición de Japón de una resolución pacífica, así como de sus exigencias de liberar a los detenidos, aislarían aún más a Myanmar.

Myanmar está sumido en el caos desde el golpe de estado del año pasado, con un conflicto que se extendió por todo el país después de que el Ejército aplastara las protestas, en su mayoría pacíficas, en las ciudades del país.

La AAPP afirma que las Fuerzas de Seguridad han matado a más de 2.100 personas desde el golpe. La Junta dice que esa cifra es exagerada.

El verdadero panorama de la violencia ha sido difícil de evaluar, ya que los enfrentamientos se han extendido a zonas más remotas donde grupos insurgentes de minorías étnicas también luchan contra el Ejército.

Las ejecuciones han echado por tierra las esperanzas de cualquier acuerdo de paz, según el Ejército de Arakan (AA), una de las principales milicias étnicas del conflictivo estado de Rakhine, en Myanmar.

“Este acto ha echado por tierra los esfuerzos de los miembros de la ASEAN hacia la paz y la reconciliación”, indicó el AA en un comunicado, añadiendo que las ejecuciones sólo atraerán a “héroes más valientes en el futuro, y contribuirán a la revolución de primavera”.

El viernes pasado, el Tribunal Mundial rechazó las objeciones de Myanmar en un caso de genocidio por su trato a la minoría musulmana rohingya, allanando el camino para una audiencia completa.

Las últimas ejecuciones cierran cualquier posibilidad de poner fin a los disturbios en Myanmar, aseguró el analista Richard Horsey, del grupo International CRISIS.

“Esto es el régimen demostrando que hará lo que quiera y no escuchará a nadie”, dijo Horsey a Reuters.

“Ve esto como una demostración de fuerza, pero puede ser un grave error de cálculo”.