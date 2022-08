Singapur despenalizará las relaciones sexuales entre hombres, pero no tiene planes de cambiar la definición legal de matrimonio entre un hombre y una mujer, indicó el domingo el primer ministro, Lee Hsien Loong.

Lee aseveró que la sociedad singapurense, especialmente los jóvenes de la ciudad-estado, están aceptando cada vez más a los homosexuales.

“Creo que es lo correcto, y algo que la mayoría de los singapurenses aceptarán ahora”, explicó en su discurso del día nacional, añadiendo que el Gobierno derogará la sección 377A del código penal, una ley de la época colonial que criminaliza las relaciones sexuales entre hombres.

No está claro cuándo se derogará exactamente la ley.

Singapur se convierte en el último país asiático que está más cerca de acabar con la discriminación de los miembros de la comunidad LGBTQ.

En 2018, el más alto tribunal de India también eliminó una prohibición de la época colonial sobre el sexo gay, mientras que Tailandia se ha acercado recientemente a la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo.

En Singapur, según la sección 377A, los infractores pueden ser encarcelados hasta dos años en virtud de la ley, pero actualmente no se aplica activamente. Hace décadas que no se conocen condenas por relaciones sexuales consentidas entre varones adultos y la ley no incluye las relaciones sexuales entre mujeres u otros géneros.

Los grupos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y homosexuales (LGBTQ) han interpuesto múltiples recursos legales para intentar anular la ley, pero ninguno ha tenido éxito.

RESISTENCIA

En febrero, el más alto tribunal de Singapur dictaminó que, al no aplicarse la ley, ésta no vulnera los derechos constitucionales, como habían argumentado los demandantes, y reafirmó que la ley no podía utilizarse para perseguir a los hombres por mantener relaciones sexuales con homosexuales.

Sigue habiendo resistencia a la derogación de la ley, especialmente entre ciertos grupos religiosos, como los musulmanes, los católicos y algunos protestantes, aseguró Lee.

Singapur es una sociedad multirracial y multirreligiosa de 5,5 millones de habitantes, de los cuales alrededor del 16% son musulmanes, con mayores comunidades budistas y cristianas. Tiene una población predominantemente china con importantes minorías malaya e india, según el censo de 2020.

Lee subrayó que su Gobierno sigue apoyando la definición tradicional del matrimonio.

“Creemos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, que los niños deben ser criados en el seno de esas familias, que la familia tradicional debe formar el bloque básico de la sociedad”, indicó el primer ministro.

Singapur “protegerá la definición de matrimonio para que no sea cuestionada constitucionalmente en los tribunales”, dijo, y añadió: “Esto nos ayudará a derogar la Sección 377A de forma controlada y cuidadosamente considerada”.