¿En qué países está legalizado el matrimonio homosexual?

Desde ayer, se permite el matrimonio igualitario en Costa Rica. Una noticia que los defensores de los derechos humanos han celebrado en todo el mundo. Se trata de todo un hito, ya que es el primer país de Centroamérica en legalizar las bodas homosexuales.

Como explican en la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), “desde 2001, cada vez un número mayor de Estados ha ampliado la definición de matrimonio para incluir a parejas del mismo sexo”. En total, ya son 28 países miembros de Naciones Unidos así como Taiwán (ROC).

Lucas Ramón Mendos, Oficial Superior de Investigación en ILGA, reconoce que es “difícil saber” cuáles serán los siguientes países en legalizar el matrimonio homosexual. “En gran medida dependerá de numerosos factores locales”, explica el investigador de ILGA a LA RAZÓN.

“Sabemos que hay un proyecto de ley debatiéndose en Chile (luego de un compromiso asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de una solución amistosa de una petición individual) y hubo otro intento de debatir un proyecto en Perú. En Japón existen algunos litigios judiciales en este sentido. En Cuba, luego de que se especulara con incluirlo en la reforma constitucional de 2019, se está a la espera de la adopción de legislación específica al efecto”, asevera Ramón Mendos.

A continuación, la lista de los países en los que se reconoce el matrimonio igualitario.

1. Países Bajos (2001)

Fue el país precursos, hace apenas 19 años. Países Bajos fue el primer país de todo el mundo en promulgar una ley sobre el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Como recogen en un detallado y extenso informe de ILGA sobre todo lo contrario: “Homofobia de Estado 2019”, "el artículo 30 de la Ley sobre la Apertura del Matrimonio establece que el “matrimonio puede ser contraído por dos personas de distinto sexo o del mismo sexo”. Lucas Ramón Mendos, Oficial Superior de Investigación de ILGA, matiza que en 2001 “se legalizó en los dominios europeos. En los territorios del Caribe como Saba, Bonaire y San Eustaquio recién en 2012”.

2. Bélgica (2003)

Dos años después, llegaba la legalización a Bélgica. Como recopilan en el informe de ILGA, “una ley emitida por el Parlamento belga modificó el artículo 143 del Código Civil". A partir de entonces “el matrimonio es contraído por dos personas de diferentes sexos o del mismo sexo”.

3. España (2005)

Es el tercer país del mundo en el que se permiten los matrimonios igualitarios. “Las enmiendas de 2005 al artículo 44(2) del Código Civil establecen que el matrimonio confiere los mismos derechos y responsabilidades a las parejas de personas del mismo y a las de distinto sexo”, explican en ILGA.

4. Canadá (2005)

Ontario se adelantó en 2003, pero no fue hasta dos años después que Canadá aprobaba la Ley de Matrimonio Civil. Gracias a esta ley federal, “el matrimonio entre personas del mismo sexo fue reconocido en todo el país”.

5. Suráfrica (2006)

Fue pionero entonces y aún lo es hoy. Es el único país del continente africano que ha legalizado el matrimonio igualitario. Como explican en ILGA, a pesar del nombre de la legislación -que fue aprobada el 30 de noviembre de 2006-, “la Ley de Unión Civil de 2006 confiere el derecho a acceder al matrimonio a parejas del mismo sexo”. También recuerdan que “en diciembre de 2018, la Ley de Enmienda de la Unión Civil (2018) derogó el artículo 6, que permitía a une funcionario matrimonial informar al Ministro de que se oponía, por motivos de conciencia, religión y creencia, a la celebración de una unión entre personas del mismo sexo”.

6. Noruega (2009)

El sexto país del mundo en otorgar a sus ciudadanos un derecho fundamental fue Noruega. “El artículo 1 del Capítulo 1 de la Ley de Matrimonio de 1993 (modificada 2009) establece que “las personas de sexo opuesto o del mismo sexo pueden contraer matrimonio””.

7. Suecia (2009)

Ese mismo año, Suecia siguió los pasos de su vecino. “En 2009 el Código del Matrimonio de 1987 fue modificado para quedar redactado en términos neutrales de género y habilitar así el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

8. Portugal (2010)

Portugal es el octavo país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario. “El artículo 1 de la Ley Nº 9/2010 del 31 de mayo de 2010 establece que la ley permite el matrimonio de personas del mismo sexo”.

9. Islandia (2010)

Islandia legalizó las bodas homosexuales en 2010. En Islandia se permitía que las parejas del mismo sexo se registrasen desde 1996.El Parlamento islandés “aprobó la Ley 138 sobre reformas a la Ley de Matrimonio, cuyo artículo 3(1) establece el derecho a contraer matrimonio independientemente del género. Con ello se derogó la ley de Unión Convivencial de 1996”. En 2010, la entonces primera ministra, Johanna Sigurdardottir, se casó con su pareja.

10. Argentina (2010)

Es el primer país de Iberoamérica en permitir las bodas entre personas del mismo sexo a nivel nacional. En julio de 2010 se promulgó la Ley 26.618 (Ley de Matrimonio Igualitario). Con esa ley federal se garantizó “el derecho a acceder al matrimonio a parejas de personas del mismo sexo en todo el país”.

11. Dinamarca (2012)

Como recogen en el informe de ILGA, “el artículo 2 de la Ley No. 532 del 6 de junio 2012 incorpora el “matrimonio entre dos personas del mismo sexo” en las leyes matrimoniales existentes". Lucas Ramón Mendos destaca que el matrimonio igualitario entró en vigor en "Groenlandia a principios de abril de 2016 y en las Islas Feroe en 2017”.

12. Francia (2013)

Primero lo aprobó la Asamblea Nacional gala y al mes se hizo ley con la rubrica del presidente François Hollande. Francia es el noveno país del continente europeo en reconocer el matrimonio homosexual. “El artículo 1 de la Ley de apertura del matrimonio a parejas del mismo sexo (Ley No 2013-404, de 17 de mayo de 2013), modifica el artículo 143 del Código Civil para establecer que el matrimonio se encuentra disponible para parejas del mismo sexo o de diferente sexo. La ley también se aplica en los territorios de ultramar de la Polinesia Francesa, Guadalupe y Martinica”.

13. Brasil (2013)

Poco después llegaba por la vía judicial este derecho a Brasil. “La Resolución No. 175 (2013) del Consejo Nacional de Justicia establece que ningún notario del país puede rechazar el registro de matrimonios de personas del mismo sexo".

14. Uruguay (2013)

En la primavera de 2013, Uruguay aprobaba el matrimonio homosexual. "La Ley 19.075 (Ley de Matrimonio Igualitario) redefinió el matrimonio como la unión de dos personas “de diferente o del mismo sexo”.

15. Nueva Zelanda (2013)

El primer país de Oceanía en reconocer el matrimonio homosexual. “La Ley de Reforma a la Ley de Matrimonio (Definición de Matrimonio) de 2013 modificó la Ley de Matrimonio de 1955 para permitir el matrimonio entre dos personas “independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad de género”. Esta ley no es efectiva en ninguno de los territorios de Nueva Zelanda (Islas Cook, Niue o Tokelau)”.

16. Inglaterra, Gales y Escocia (2014)

En Reino Unido es importante destacar que fue por partes. “El artículo 1(1) de la Ley de Matrimonio para Parejas del Mismo Sexo de 2013 (que entró en vigor en 2014) indica simplemente que el “matrimonio de parejas de personas del mismo sexo es legal”. Esta ley sólo es aplicable en Inglaterra y Gales, donde se derogó la Ley de Unión Civil de 2004. La Ley de Matrimonio y Unión Civil de Escocia de 2014 define a los cónyuges como de diferente o del mismo sexo". En cuanto a Irlanda del Norte, no fue hasta octubre de 2019 que el Parlamento norirlandés aprobaba la legislación. La primera boda gay tuvo lugar en febrero de 2020.

17. Luxemburgo (2015)

“El artículo 143 del Código Civil fue modificado en 2014 (entró en vigor el 1 de enero de 2015) para establecer que las parejas de personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio”. Dos años después, el primer ministro del país, el liberal Xavier Bettel, se casaba con su pareja en el ayuntamiento Luxemburgo. Se convertía así en el primer mandatario de la UE en celebrar una boda gay.

18. Estados Unidos (2015)

Si bien es cierto que ya en 2004, Massachusetts fue el primer estado que legalizó el matrimonio igualitario, no fue hasta 2015 cuando se decretó a nivel federal. “La Suprema Corte de los Estados Unidos determinó que las parejas del mismo sexo tienen el derecho constitucional de contraer matrimonio en Obergefell c. Hodges, habilitando el matrimonio entre personas del mismo sexo en los 50 estados. Antes de esta decisión, sólo 13 de los 50 estados no permitían el matrimonio entre personas del mismo sexo”. Asimismo, también es legal desde 2015 “en Guam, Puerto Rico, Islas Marianas del Norte e Islas Vírgenes de los Estados Unidos, a excepción de Samoa Americana”.

19. Irlanda (2015)

En Irlanda la homosexualidad fue un delito hasta 1993. En 2015, Irlanda se convertía en el primer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario gracias a un referéndum vinculante.“En octubre de 2015, fue aprobada la Ley de Matrimonio de 2015, que establece su aplicación a parejas de personas del mismo sexo. Esta ley sustituye a la Ley de Uniones Civiles y Ciertos Derechos y Obligaciones de los Cohabitantes de 2010. La ley de 2015 fue promulgada seis meses después del referéndum constitucional jurídicamente vinculante para modificar el artículo 41(4) que regula el matrimonio”. Dos años después, Irlanda volvía a hacer historia. Leo Varadkar, político y médico del partido conservador democristiano, se alzaba como primer ministro del país.

20. Colombia (2016)

En la primavera de 2016, la Corte Constitucional colombiana aprobó el matrimonio homosexual. “Después de varios años de incertidumbre jurídica, en abril de 2016, la Corte Constitucional de Colombia emitió la Decisión SU214/16, estableciendo que los notarios ya no podían negarse a registrar matrimonios entre personas del mismo sexo”. Los jueces colombianos consideraron que las personas homosexuales estaban desprotegidas y no tenían igualdad de derechos. “En 2011, la Corte había emitido la Sentencia C-577/11 que reconocía a las parejas del mismo sexo como “entidades familiares” y ordenó al Congreso legislar al respecto, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha”.

21. Finlandia (2017)

En ILGA recuerdan que en febrero de 2015, “el Gobierno de Finlandia firmó una ley de matrimonio expresada en términos neutrales de género que modifica el texto de la ley original”. Después, el 1 de marzo de 2017, la “Ley 156/2015 que establece el matrimonio para “dos personas” entró en vigor”. Lo que comenzó como una iniciativa ciudadana, a través de la petición de firmas, terminaba en ley. Finlandia era el último país nórdico que quedaba por aprobar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.

22. Malta (2017)

El Parlamento maltés aprobó de manera unánime el matrimonio homosexual en verano de 2017. “La Ley de enmienda al matrimonio y a otras leyes fue promulgada el 1 de agosto de 2017 y entró en vigor el 1 de septiembre de 2017. Las enmiendas incluyen la eliminación de cualquier referencia a “marido y mujer”. En lugar de esa terminología, se utiliza el término “cónyuges” para cubrir todas las situaciones de manera que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea igual al matrimonio entre personas de distinto sexo”.

23. Alemania (2017)

No fue hasta hace tres años que en Alemania se aprobó el matrimonio igualitario. Según explican en ILGA, el Bundestag “adoptó la ley de matrimonio igualitario en julio de 2017, y los primeros matrimonios fueron solemnizados en octubre de ese año. La ley otorga a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que las parejas de diferentes sexos, incluido el derecho a la adopción conjunta”.

24. Australia (2017)

Mención aparte merece el segundo país de Oceanía en legalizar el matrimonio igualitario. “La Ley de reforma del matrimonio (definición y libertades religiosas) de 2017 legalizó el matrimonio entre dos personas en edad de casarse, independientemente de su género”, destacan en ILGA. Eso sí, tan solo dos años después, en Australia, “el Departamento del primer ministro y su Gabinete propusieron una serie de enmiendas a la Ley de Matrimonio de 2017 que permitirían a las instituciones religiosas rechazar ciertos servicios a las personas LGBT, incluido el uso de lugares para las ceremonias matrimoniales”. Asimismo, estas enmiendas también “impedirían que los empleadores despidieran a los empleados que expresan desacuerdo con la homosexualidad, como ocurrió con un jugador nacional de rugby en mayo de 2019”.

25. Austria (2019)

Austria ha sido el último país de Europa en permitir el matrimonio igualitario. Así, el 1 de enero de 2019, tras una decisión del Tribunal Constitucional de Austria, entraba en vigor el matrimonio entre personas del mismo sexo. “El tribunal sostuvo que la distinción entre el matrimonio y las otras formas de unión constituía una discriminación contra las parejas del mismo sexo”.

26. Taiwán (2019)

En mayo del año pasado Taiwán (República de China, ROC), aprobaba el matrimonio homosexual. La isla de 23 millones de habitantes se convertía en toda una pionera en Asia, uno de los continentes que peor va en materia de Derechos Humanos a este respecto. Después de un embrollo jurídico con referéndums de por medio, el Parlamento taiwanés se pronunciaba sobre la nueva ley. Desde ILGA recuerdan, no obstante, que, con todo, “en octubre de 2019, un hombre de Macao y su pareja, un ciudadano taiwanés, anunciaron sus planes de presentar un recurso administrativo contra el Gobierno de la ciudad de Taipéi después de que su intento de registrar su matrimonio fuera rechazado debido a la naturaleza transnacional de la pareja”.

27. Ecuador (2019)

Después de décadas de discriminación en Ecuador, el “matrimonio entre personas del mismo sexo fue legalizado el 12 de junio de 2019 mediante dos sentencias emitidas por la Corte Constitucional (10-18-CN/19 y 11-18-CN/19) siguiendo los estándares establecidos por la Opinión Consultiva No. 24 de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

28. Costa Rica (2020)

El último país en sumarse a la legalización del matrimonio igualitario.

29. México*

Resulta curioso que en México no existe una ley a nivel federal sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. “México comenzó en 2010 con las primeras jurisdicciones”, indica Lucas Ramón Mendos. El Gobierno de Ciudad de México ha conmemorado ya su primera década de celebraciones de bodas homosexuales. Desde entonces, varios estados han reformado sus códigos civiles. En ILGA detallan las promulgación de las normas a este respecto: “Baja California Sur (2019); Campeche (2016); Coahuila (2014), Colima (2016); Hidalgo (2019); Ciudad de México (2009); Michoacán (2016); Morelos (2016) [por enmienda constitucional]; Nayarit (2015); Nuevo León (2019); Oaxaca (2019) y San Luis Potosí (2019). En Quintana Roo (2012), las autoridades locales habilitaron la celebración de matrimonios interpretando de manera progresiva las regulaciones locales”. Según la agencia EFE, “19 de las 32 entidades del país permiten acceder al trámite de forma directa, mientras que en el resto se necesita interponer primer un recurso legal conocido como amparo”.