Taiwán derriba un dron chino por primera vez

El Ejército de Taiwán derribó por primera vez un avión no tripulado civil no identificado que entró en su espacio aéreo cerca de un islote de la costa de China el jueves, después de que el Gobierno prometiera tomar medidas duras para hacer frente a un aumento de tales intrusiones.

Pekín, que reclama a Taiwán como propio en contra de las fuertes objeciones del Gobierno de Taipéi, ha realizado ejercicios militares alrededor de la isla desde principios del mes pasado en reacción a una visita a Taipéi de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

El Gobierno de Taiwán ha afirmado que no provocará ni intensificará las tensiones, pero se ha enfadado especialmente en los últimos tiempos por los repetidos casos de aviones no tripulados chinos que zumban en islas controladas por Taiwán cerca de la costa china.

El mando de defensa de Kinmen, un grupo de islas controladas por Taiwán frente a las ciudades chinas de Xiamen y Quanzhou, aseguró en un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa de Taiwán que el dron entró en el espacio aéreo restringido sobre el islote del León justo después del mediodía (hora local).

Las tropas del islote trataron de advertirle que se alejara, pero no surtió efecto, por lo que lo derribaron, y los restos cayeron al mar, añadió.

Taiwán disparó por primera vez a un dron el martes, poco después de que la presidenta Tsai Ing Wen ordenara al Ejército tomar “fuertes contramedidas” contra lo que calificó de provocaciones chinas.

El ministerio de Asuntos Exteriores de China, que el lunes desestimó las quejas de Taiwán sobre los drones como nada “para hacer un escándalo”, remitió las preguntas al Ministerio de Defensa, que aún no había comentado nada.

Chiu Chui-cheng, subdirector del Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, aseguró a los periodistas en Taipéi que Taiwán tenía la autoridad legal para tomar “las medidas de defensa necesarias”, ya que los aviones chinos no estaban autorizados a entrar en el espacio aéreo de Kinmen.

Esas medidas incluyen obligar a los aviones a salir o a aterrizar, indicó.

Horas después, el ministerio de Defensa de Taiwán informó que catorce aviones de combate chinos volaron el jueves por la línea mediana del estrecho de Taiwán, que suele servir de barrera territorial no oficial.

Gasto militar China vs Taiwán FOTO: Teresa Gallardo

En un discurso ante las Fuerzas Armadas, Tsai aseveró que China estaba utilizando aviones no tripulados y otras tácticas de “zona gris” para tratar de intimidar a Taiwán, según citó su oficina en un comunicado.

Tsai volvió a insistir en que Taiwán no provocará disputas, pero eso no significa que no vaya a tomar contramedidas, añadió el comunicado.

“Ella también ha ordenado al ministerio de Defensa Nacional que tome las contramedidas necesarias y fuertes de manera oportuna para defender la seguridad nacional”, manifestó.

“Que los militares protejan el país sin miedo y con una sólida confianza”.

Taiwán controla Kinmen, que en su punto más cercano está a unos cientos de metros del territorio chino, desde que el derrotado Gobierno de la República China huyó a Taipéi tras perder una guerra civil contra los comunistas de Mao Zedong en 1949.

Durante el apogeo de la Guerra Fría, China bombardeó con regularidad Kinmen y otras islas controladas por Taiwán a lo largo de la costa china, pero ahora son destinos turísticos.