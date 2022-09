No es una guerra de Rusia, sino de Putin, y terminará como él

Desde los primeros días de la guerra de Vladimir Putin en Ucrania, muchos observadores empezaron a explicar su asalto citando una «obsesión» en la que el presidente ruso cayó por el colapso del Imperio Soviético que durante muchos años quiso restaurar. En gran medida, estoy de acuerdo en que su movimiento fue irracional, pero parece que su motivación era un poco más complicada –y, de hecho, no es única para los líderes de las grandes potencias–.

Para Putin, Ucrania ha sido un caso muy personal –y el presidente ruso es, de hecho, alguien que mira los acontecimientos en curso de una manera muy personal (en 2011, cuando yo, entre varios otros expertos rusos, fui invitado a Novo-Ogaryovo para «discutir» los artículos que «escribió» a raíz de la campaña presidencial de 2012 y le pregunté por qué se refería continuamente al legado de los años 90 y si haría lo mismo en 2018, cuando millones de rusos que nunca vivieron esos tiempos acudirán en masa a los colegios electorales, respondió con frialdad que, cómo no puede olvidar esos tiempos, los recordará una y otra vez).

En 1991, Ucrania se convirtió en el principal obstáculo para la firma del recién redactado Tratado de la Unión que pudo mantener viva la URSS en alguna versión: fue el momento en que Putin vio por primera vez tambalearse su carrera en el KGB al ser despedido de Alemania Oriental y obligado a regresar a San Petersburgo. Más tarde, Ucrania se ha convertido en un ejemplo seminal de creación de una democracia (tal vez una oligárquica, pero no importa) en el espacio postsoviético, y Putin odia los procedimientos democráticos, ya que no solo perdió el país que admiraba debido a la democratización, sino que su carrera volvió a descarrilar en 1996 cuando su jefe, el entonces alcalde de San Petersburgo, fue destituido en otras elecciones democráticas. Más tarde, cuando Putin se instaló como presidente de Rusia en una transición de poder gestionada, se vio sorprendido por las elecciones ucranianas de 2004, ya que el pueblo rechazó dos veces al candidato que había elegido para la presidencia.

Desde entonces, todo estaba predestinado. Hacer que Ucrania rinda cuentas se convirtió en su sueño y misión. Desde las «guerras» del gas de 2006, pasando por la reinstalación de Yanukovich en 2010 y la anexión de Crimea como precio por otra revuelta, hasta las agresiones de 2014-2015 y 2022, Putin intentó no restaurar la Unión Soviética (pudo tener éxito de manera muy visible anexionando el problemático Kazajistán en enero de 2022), sino declarar un triunfo del autoritarismo sobre la democracia, de la «rusidad» sobre el «provincialismo». La guerra en curso –la que Rusia empieza a perder ahora– es una guerra que se libra no por nuevos territorios o cambios geopolíticos; es simplemente una guerra que Putin necesita para reconfortar sus complejos personales y para asegurarse de lo ilimitado de su alcance y sus poderes. Por lo tanto, no es una guerra de Rusia, sino de Putin, y terminará como él.

No obstante, lo que me gustaría añadir es que uno puede ser testigo de un desarrollo muy similar en los movimientos de otra gran potencia –me refiero al caso de EE UU bajo George Bush Jr. Todo el mundo puede recordar su aventura iraquí orquestada por un grupo de sus aliados cercanos como Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld y Dick Cheney. Todos ellos llegaron por primera vez a Washington DC a principios de la década de 1970, cuando la mayor superpotencia sufrió una humillante derrota en Vietnam y su jefe, el presidente Nixon, fue expulsado de la Casa Blanca. En ese momento, estos jóvenes patriotas estadounidenses se vieron obligados a abandonar los pasillos del poder y no volvieron hasta finales de la década de 1980 con el presidente George W.H. Bush. Esta vez, vieron el restablecimiento del poderío de Estados Unidos al ganar la Guerra Fría y liderar una fuerza de coalición contra Irak que invadió Kuwáit. Pero en 1991-1992 la misión no se «cumplió»: Saddam Hussein consiguió mantenerse en el poder, y el mayor de los Bush fue derrotado por el joven candidato demócrata, Bill Clinton, que una vez más consiguió enviar a sus estados de origen a un grupo de republicanos demasiado entusiastas.

Así que cuando George Bush Jr. fue elegido presidente en 2000, el destino de Saddam se decidió de la misma manera que el de Ucrania en 2012, cuando Putin volvió al Kremlin. Aunque Irak no ha estado involucrado en ninguna actividad terrorista, pronto se convirtió en el principal objetivo de la «Guerra contra el terror». El tiempo se estaba agotando para el equipo de Bush (es curioso, pero Donald Rumsfeld en 2002 se acercaba exactamente a la misma edad que tienen Vladimir Putin o Nikolay Patrushev en estos días), y no había otra alternativa que terminar lo que se ha dejado inconcluso antes. Las dos diferencias importantes de la aventura estadounidense en comparación con la actual rusa fueron que Washington consiguió crear la «Coalición de los dispuestos», que por cierto también incluía a España; y que las fuerzas estadounidenses pudieron recorrer todo el camino hasta Bagdad tomándolo en 20 días y perdiendo solo 139 militares estadounidenses –pero en un sentido más general prevalecen las similitudes: tanto en el caso estadounidense como en el ruso las fuerzas de ocupación se vieron o se verán obligadas a retirarse, y el coste de la guerra lo pagarán varias generaciones venideras.

Por supuesto, en las sociedades totalitarias y en las democráticas las obsesiones y fobias de sus líderes tienen diferente precio y causan diferentes resultados finales –pero lo que se puede decir con seguridad es que la guerra iniciada por un grupo de personas contra un país que no hizo ningún asalto a la nación agresora, nunca puede ser terminada por los mismos señores que la desencadenan. Por lo tanto, en el mismo sentido en que las fuerzas estadounidenses abandonaron Irak bajo el presidente Obama, y Afganistán bajo el presidente Biden, los rusos cesarán por completo sus asaltos contra Ucrania solo cuando el presidente Putin y su banda abandonen su despacho del Kremlin. Occidente no debe engañarse a sí mismo pensando que hay otra oportunidad para poner fin al conflicto más sangriento de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.