La educación no musulmana, objetivo prioritario del yihadismo

Los yihadista tienen un concepto de la educación que no acepta otras que no sean las propias. Es algo común en estas bandas terroristas. Su objetivo es que los jóvenes no reciban otras enseñanzas que las de un Islam en su interpretación más rigorista (la Sharia) y, para ello, están dispuestos a todo.

El autodenominado “Comando General del Movimiento Juvenil Mujahideen” (Al Shabab), la franquicia de Al Qaeda en Somalia, ha publicado en sus redes sociales un comunicado en el que justifica el atentado contra el Ministerio de Educación en Mogadiscio, con un balance de 120 personas asesinadas.

“Algunos se preguntan por qué este ministerio fue atacado. A ellos les decimos: Este ministerio es una base desde la que se lanzan decenas de proyectos cuyo primer objetivo es la destrucción del Islam y de su pueblo; es el centro principal desde el que se desarrolla el proceso de invasión ideológica dirigido contra los musulmanes somalíes”.

“Este ministerio está trabajando para cerrar todos los organismos de enseñanza islámica y reemplazarlos con organizaciones que difunden el secularismo, el ateísmo, las malas costumbres y las creencias corruptas”, agrega. “El llamado Ministerio de Educación tiene un papel importante en el reclutamiento de estudiantes, de miles de jóvenes para unirse a las milicias del gobierno apóstata o ser utilizados como mercenarios”.

Como hubo numerosas víctimas civiles, tratan de justificarse y echar la culpa a los que acudieron para combatir a los terroristas. “El enemigo declaró que este ataque mató a más de 100 personas, todos ellos musulmanes comunes; y nosotros decimos que esto es una pura mentira y un intento infundado de simpatizar. Y no negamos que hay musulmanes” quienes resultaron heridos en este ataque, pero lo cierto es que la mayoría de ellos resultaron muertos y heridos por las balas disparadas por las fuerzas del gobierno apóstata, que continuaron disparando durante casi una hora, hasta que muchos pensaron que se estaban produciendo enfrentamientos entre los muyahidines y el enemigo, y de hecho no hubo enfrentamientos”.

Y añaden algo que sonará a los españoles, cuando ETA aconsejaba a los ciudadanos que no se acercaran a los istalaciones de las Fuerzas de Seguridad: “en conclusión, les decimos a nuestros hermanos musulmanes: somos yihad en el camino de Dios y estamos luchando contra los cruzados y los apóstatas, y esto no está oculto para nadie. Y repetimos todos los días a los oídos de la gente que todos los cuarteles generales, bases y oficinas del enemigo son objetivos para nosotros y que los atacaremos en cualquier momento. Siempre les pedimos a los musulmanes que se mantengan alejados de ellos. La sangre de los musulmanes está prohibida para nosotros. No se conviertan en escudos humanos para protegerlos de los ataques de los moujahidines”.

“El Movimiento Juvenil Mujahideen ofrece una imagen de la naturaleza del conflicto que tiene lugar en Somalia y el intento de imponer currículos occidentales que combaten el Islam y atraer estudiantes para luchar contra el movimiento Al-Shabaab”.