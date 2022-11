La guerra de Putin impulsa sin querer la integración euroasiática

Hace ocho años, después de que Rusia se anexionara Crimea y tras ver como Ucrania miraba hacia Europa, el presidente Putin aceleró la creación de la Unión Económica Euroasiática con Bielorrusia y Kazajistán (varios meses después, Kirguistán y Armenia también se unieron a la Unión, que nació formalmente a principios de 2015). Desde entonces, tanto los dirigentes rusos como los de las naciones aliadas hicieron todo lo posible por fingir que su colaboración allanaba el camino hacia una recuperación económica, pero yo diría que nunca fue así. Entre 2014 y 2021, el comercio bilateral entre los Estados miembros sólo aumentó un 18,8%, de 61.100 a 72.600 millones de dólares, lo que representa apenas un 8,6% del comercio exterior de los países participantes. Rusia, que desde el mismo 2014 se convirtió en el objetivo de las sanciones económicas occidentales, comenzó a ser el freno de la Unión en lugar de su motor. Es de esperar que la guerra con Ucrania empeore significativamente la situación.

Pero de repente, 2022 se convirtió en el año más dramático -pero también imprevisible- para los aliados menores de Rusia. Aunque la nueva ola de sanciones occidentales les afectó bastante (sus monedas se desplomaron con el rublo en marzo y abril), muchos de los problemas cruciales de Rusia se han convertido en enormes beneficios para sus vecinos.

El inicio de la guerra en febrero y, en mayor medida, el anuncio de la “movilización parcial” en septiembre provocaron una salida sin precedentes de personas de la Federación Rusa, y mientras que en primavera al menos la mitad de ellas eran las que poseían visados de la UE o las que se trasladaron a Turquía o a los Emiratos Árabes Unidos, en otoño el éxodo se ha reorientado hacia Kazajistán, Uzbekistán, Armenia, Georgia y Kirguizistán. Diversas fuentes estiman que el número de ciudadanos rusos en Kazajstán asciende a 200.000, en Armenia no menos de 150.000 y en Kirguistán, 45.000 personas.

Los rusos fueron con las cantidades de dinero desconocidas a Uzbekistán, Armenia o Kirguizistán, y crearon una enorme demanda de servicios financieros que han dejado de prestar los bancos occidentales y los sistemas de pago globales en Rusia. Según las estimaciones oficiales, más de 140.000 rusos se convirtieron en residentes fiscales de los estados vecinos a finales de octubre de 2022, y abrieron cientos de miles de cuentas bancarias. La afluencia de dinero privado ruso en 2022 fue al menos tres veces mayor que toda la IED y los préstamos rusos acumulados atraídos por todos los países de la UEE hasta el 1 de enero de 2022 (en Georgia, los bancos registraron un aumento del 170% en los depósitos privados en comparación con el año anterior). A finales de octubre, los ciudadanos rusos crearon más de 30.000 empresas comerciales en los estados de la UEEA o se registraron como empresarios.

En las últimas semanas, la mayoría de los vecinos rusos revisaron sus cifras de crecimiento económico para 2022: las autoridades kazajas elevaron la cifra del 3,4 al 5,2%, las kirguisas del 2,9 al 6,7%, y las armenias del 1,6 al 13%. Por supuesto, también hay algunos efectos negativos: el aumento de la demanda de gran parte de los suministros cotidianos provocó una importante inflación que obligó, por ejemplo, al Banco Nacional de Kazajstán a elevar el tipo básico a un máximo de cinco años, el 16%; pero, no obstante, no cabe duda de que las luchas de Rusia se convirtieron en una enorme aceleración del crecimiento económico en el Cáucaso Meridional y Asia Central.

Muchas de estas naciones (excluyendo, con mucho, la mayor de ellas, Kazajistán) apostaban por las remesas de sus trabajadores emigrantes como por una importante fuente de crecimiento económico, pero ahora entró mucho más dinero agitando los mercados locales. El crecimiento económico de Rusia se desbordó de repente a través de las fronteras del país, y ha provocado una especie de inundación entre sus vecinos.

Por supuesto, nadie sabe ahora con certeza qué ocurrirá a continuación. Muchos expertos creen que Putin no podrá gestionar su guerra con Ucrania sin una movilización aún más grande, que podría producirse en enero. En cualquier caso, la mayoría de los rusos que se reubicaron en las repúblicas postsoviéticas no tienen otra alternativa que permanecer allí durante un período bastante largo, ya que los principales países de la UE no sólo dejaron de expedir nuevos visados para los rusos, sino que empezaron a revocar los ya existentes. Por lo tanto, cabe esperar que más de medio millón de rusos (relativamente) ricos se queden en los países de Asia Central, Georgia y Armenia, y que haya más familias que se reúnan con sus maridos o padres que huyeron de la movilización.

Yo diría que nadie podía esperar un efecto tan extraordinario de la integración económica euroasiática. En 2012, cuando se anunciaron los primeros planes para construir una unión aduanera y económica, Rusia representaba el 86% del PIB combinado de los países miembros, y todo el mundo esperaba que su saludable crecimiento económico, alimentado por las exportaciones de recursos, hiciera, como suele decirse, “subir a todos los barcos”, pero lo que ha sucedido es justo lo contrario. Los crecientes problemas de Rusia desaceleraron su crecimiento provocando miedo e incertidumbre y obligando a cientos de miles de personas y cientos de empresas a deslocalizarse. Esto parece haber redundado en un mayor beneficio de la Unión Euroasiática para sus países más pequeños, que obtuvieron su parte de crecimiento económico que antes estaba en gran parte “inmovilizado” en la economía rusa. Si estas naciones se convierten en un hogar fiable para estos recién llegados y hacen un buen uso del capital humano y financiero que ha llegado tan repentinamente, su futuro económico podría ser mucho más brillante de lo que se suele esperar.