Así es la fuerza naval china que se entrena con cuatro buques de guerra rusos entre Taiwán y Japón

#Japan's MOD pics of #Chinese ships passing from the East China Sea to Philippine Sea through the Miyako Strait on Dec 16



Aircraft carrier Liaoning

Type 055 DDGs Anshan & Wuxi

Type 052D DDG Chengdu

Type 054A frigate Zaozhuang

