“Consideran a Kevin McCarthy poco dispuesto a jugar duro e insuficientemente leal al expresidente Donald Trump”

Tras una jornada histórica durante la inauguración del 118º Congreso de Estados Unidos, en la que el ala más derechista del Partido Republicano bloqueaba la elección del conservador Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, hoy miércoles los republicanos del llamado “Freedom Caucus” volvían a boicotear al californiano.

Incluso si esta mañana el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, había pedido a los legisladores más afines que cerraran filas con McCarthy, el candidato a speaker no pudo tampoco en la cuarta votación asegurarse los 218 votos necesarios para convertirse en el próximo “speaker”.

Ante este caos en el Congreso estadounidense, preguntamos al experto Justin Whitely Holmes sobre este inédito bloqueo. Holmes, profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Northern Iowa, asegura que la clave reside en que los republicanos poseen una mayoría muy estrecha y que hay divisiones muy profundas en el seno del Partido Republicano.

¿Por qué está tan dividido el Partido Republicano en pleno estreno del 118º Congreso de Estados Unidos?

Hay un par de cuestiones. En primer lugar, los republicanos tienen una mayoría muy estrecha en la Cámara de Representantes. Se necesitan 218 votos para convertirse en portavoz, así que en las votaciones al «speaker» solo se puede perder el apoyo de unos cuatro miembros de su propio partido. En segundo lugar, hay algunas divisiones profundas en el Partido Republicano sobre qué hacer en los próximos dos años. En particular, el ala «Freedom Caucus» parece considerar a Kevin McCarthy poco dispuesto a jugar duro e insuficientemente leal al expresidente Donald Trump. Trump le apoyó ayer por la mañana, así que eso podía cambiar las cosas.

¿Es común esta lucha por elegir a un portavoz para la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos?

Hasta este punto, no, pero ha habido problemas recientemente. Los demócratas tuvieron algunos problemas para unirse en torno a Nancy Pelosi hace unos años (había algunos centristas que se resistían) y los republicanos tuvieron básicamente el mismo problema que ahora en 2015, cuando John Boehner dimitió a mitad de legislatura. Tardaron bastante en unirse en torno a Paul Ryan, en gran parte porque el «Freedom Caucus» se resistía. En ambos casos, sin embargo, las cosas se resolvieron antes de que se produjera una votación. No ha habido una votación fallida sobre la presidencia de la Cámara Representantes en los últimos 100 años.

¿En qué posición se encuentra ahora el legislador republicano Kevin McCarthy aunque gane? ¿Será débil durante los próximos dos años?

Kevin McCarthy (o cualquier otro que se presentara) tendrá un trabajo extremadamente difícil. Probablemente no hay forma de unir al Partido Republicano ahora mismo, y además tienen una mayoría muy pequeña. Yo esperaría que el Congreso hiciera muy poco en los próximos dos años, independientemente de quién sea el presidente.

Los miembros del llamado «Freedom Caucus» son solo una veintena de republicanos, ¿por qué pueden hacer tanto ruido? Además de bloquear, ¿serán muy proactivos durante los próximos meses de legislatura?

Nunca he tenido claro cuál es realmente la estrategia del «Freedom Caucus». Puede ser que piensen que pueden utilizar la amenaza de bloquear la legislación para tirar de las políticas del Partido Republicano hacia la derecha. O puede que se trate simplemente de obstruir por obstruir (de todos modos no les gusta el Gobierno, así que ¿por qué no cerrarlo?). También es posible que se trate de una representación de cara a la galería. Varios de ellos son muy populares en las redes sociales, pero en realidad nunca han legislado.