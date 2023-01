Leopard, Abrams M1, Challenger, T-90, T-14... estos son los 12 mejores carros de combate del mundo

Pocas veces se ha venido hablando tanto de carros de combate como en los últimos meses. Tras el inicio de la guerra de Ucrania pasaron a un primer plano por su papel en el conflicto pero, sobre todo en las últimas semanas, tras el llamamiento realizado por el presidente ucraniano Zelenski para que los países occidentales enviasen este tipo de vehículos para poder resistir el embate ruso.

Los Abrams M1 estadounidenses, los Leopard alemanes en sus distintas versiones, los Challenger británicos ya enviados, o los Lecrerc franceses, que también podrían llegar al escenario de guerra ucraniano en los próximos meses según ha anunciado el presidente francés, son los principales modelos occidentales que en breve estarán combatiendo contra los carros rusos, algunos de cuyos modelos están entre los mejores del mundo, como el T-90 o el T-14 Armata.

Pese a que su vulnerabilidad durante los primeros meses de la guerra los ha puesto en la picota, ahora parece que se han convertido en un elemento clave. Y es que, aunque Boris Johnson, siendo primer ministro de Reino Unido, dijo hace apenas dos años que “los viejos conceptos de librar grandes batallas en Europa con enormes cantidades de tanques han terminado”, la realidad es que la guerra de Ucrania ha demostrado que semejante afirmación no podía estar más equivocada. Sobre todo a día de hoy. De fondo, el temor a una gran ofensiva terrestre de Rusia para el comienzo de primavera o incluso antes, para el primer aniversario de la invasión, que se cumple el 24 de febrero.

Para hacer frente a esta posible ofensiva, ¿qué pide Ucrania? Reclama, sobre todo, armamento pesado, especialmente tanques, pero también más sistema de defensa antimisiles de largo alcance. Recientemente, las autoridades del Gobierno de Volodimir Zelenski, por boca del comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeriy Zaluzhnyi, han hecho una lista con las armas principales que necesitan para recuperar el territorio perdido ante las tropas rusas. Se trata de 300 tanques occidentales, 500 vehículos blindados y al menos 700 nuevos sistemas de artillería,

El ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, señaló en Twitter la pasada semana tres prioridades para Ucrania en la reunión del Grupo de Contacto en Ramstein: más sistemas de defensa aérea; más armas para las operaciones ofensivas (tanques, obuses, municiones), y suministros de munición más servicio y reparación de armamento.

Aunque cualquier ránking es subjetivo y habrá opiniones para todos los gustos, en este listado hemos recogido, no necesariamente en el orden en que están colocados, los mejores carros de combate del mundo. No es difícil encontrar distintos ránking en los que se repiten más o menos los mismos modelos, aunque según quién los haga suben o bajan puestos en dichas clasificaciones. Por tanto, nosotros vamos, a continuación, a incluir los que consideramos los mejores 10 carros de combate actualmente en activo en el mundo, aunque algunos de ellos prácticamente no han entrado en combate y solo podemos hablar de ellos por sus características o sus resultados en ejercicios y maniobras.

T-90M (Rusia)

El T-90M es considerado como el sucesor de los míticos T-72. Dentro de sus características, cuenta con un sistema avanzado de defensa y un cañón de 125 mm ubicado en su torreta. Entre los cambios más visuales que se pudieron ver sobre la versión avanzada, se aprecia una mejora del blindaje tanto en la torre, que cuenta con un frontal más angulado y unos costados más voluminosos, como en el chasis. En la parte posterior, protegiendo la zona del motor, se incluye una estructura a modo de rejilla para evitar los efectos de los proyectiles como los propios de lanzacohetes. El tanque pese 46 toneladas y mide 9,63 metros. La capacidad de movimiento del T-90M por todo tipo de terrenos es buena, al contar con un motor que desarrolla algo más de mil caballos y le confiere una velocidad punta de unos 60 km/h.

Se han podido ver varios modelos en los combates en Ucrania y, de hecho, alguno ha sido capturado por Ucrania. Hasta ahora las tropas ucranianas habían destruido varias unidades. De hecho, uno de ellos fue abatido en septiembre pasado después de que el Kremlin decidiera su despliegue en este territorio bélico, en lo que fue considerado una nueva vergüenza militar por parte de Rusia.

El mes pasado se había que Rusia enviaba 200 unidades al frente de Lugansk y hoy mismo se ha sabido que Putin ha entregado nuevas unidades de los letales T-90S al Grupo Wagner, una decisión que ha levantado muchas ampollas entre los soldados rusos y que ha llevado a pensar que la tensión entre los soldados rusos y los mercenarios del Grupo Wagner podría acabar en “guerra civil”.

Según publicaron algunas cuentas de Telegram, muestra un grupo de tanques T-90S, también conocidos como “Bhishma”, que han sido entregados a los combatientes Grupo Wagner en Ucrania. El grupo Wagner es una organización paramilitar rusa liderada por Yevgeny Prigozhin, conocido como “el chef de Putin”.

El T-90S, es una variante del tanque T-90 fabricado por el estado ruso para exportar y que ha sido vendido, entre otros, al ejército indio. El T-90S modificado se convirtió en uno de los productos militares rusos más exitosos. Es una versión avanzada de la serie T de los carros de combate rusos, que ofrece mayor potencia de fuego, movilidad y protección. Miles de unidades de modelos antiguos de tanques siguen estando al servicio de Rusia, en parte, para conseguir versiones más mejoradas. De este modo, en 2020, el Ministerio de Defensa ruso anunciaba la obtención de los primeros carros blindados de su modelo más avanzado, el T-90M.

Entre los cambios más visuales que se pudieron ver sobre la versión avanzada, se aprecia una mejora del blindaje tanto en la torre, que cuenta con un frontal más angulado y unos costados más voluminosos, como en el chasis. En la parte posterior, protegiendo la zona del motor, se incluye una estructura a modo de rejilla para evitar los efectos de los proyectiles como los propios de lanzacohetes.

Leopard 2A7+ (Alemania)

El tanque Leopard 2, en boca de todos estos días una vez que Berlín ha aceptado su envío a Ucrania, es de fabricación alemana pero está basado, en muchos sentidos, en el Abrams M1 estadounidense. Desarrollado por Krauss-Maffei a principios de la década de 1970 para el ejército de la entonces RFA, entró en servicio por primera vez en 1979 y sucedió al anterior Leopard 1 como el tanque de batalla principal del ejército alemán. Varias versiones han servido en las fuerzas armadas de Alemania y de otros 12 países europeos, entre ellos España.

Desde entonces, se han fabricado más de 3.480 Leopard 2 y hasta ahora se le ha podido ver en combate en Kosovo con el ejército alemán y también en Afganistán con las contribuciones danesas y canadienses a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad.. El Leopard 2 supera a todos los demás tanques en todos los aspectos según las pruebas.

Hasta la fecha, hay dos versiones principales, los originales hasta el Leopard 2A4, con un blindaje de torreta de cara vertical, y el modelo mejorado, el Leopard 2A5 y 2A6 y las versiones más nuevas, que tienen un blindaje aplicado en la torreta en forma de flecha en ángulo. entre otras mejoras. Todos los modelos cuentan con sistemas digitales de control de tiro con telémetros láser, un cañón principal completamente estabilizado y una ametralladora coaxial, así como equipo avanzado de observación y visión nocturna. El tanque tiene además la capacidad de atacar objetivos en movimiento mientras se mueve sobre terreno accidentado.

El Leopard 2 es, junto con el Lecrerc francés y el Challenge 2 británico, el mejor tanque europeo. Mientras que el M1 Abrams ha hecho algunos avances en el mercado del Viejo Continente, el alemán ha dominado, con presencia en países como España, Turquía o Noruega. Es cierto que en parte se debe a que Alemania se ha despojado del 90% de sus tanques tras el final de la Guerra Fría a precios más bajos de lo habitual en el mercado. Aunque los modelos exactos difieren de un país a otro, la estandarización de facto de la OTAN es el Leopard 2.

España cuenta con el modelo 2E (la E de España), una variante del 2A6 adaptado a los requerimientos del Ejército de Tierra de nuestro país. El programa de adquisición comenzó en 1994, cinco años después de la cancelación del programa Lince. El acuerdo culminó con un acuerdo para transferir 108 unidades del ejército alemán al español en 1998 y comenzar la producción en España del 2E en diciembre de 2003 por parte de Santa Bárbara Sistemas, la empresa pública privatizada y fusionada con General Dynamics. El grado de participación de la industria española en su construcción es del 60%.

Tiene una armadura más gruesa en la torreta y la parte delantera del casco que el Leopard 2A6 alemán, y usa un sistema de control y mando de diseño español similar al equipado en los Leopard 2 alemanes.

Pesa 62 toneladas, mide 9,67 metros de longitud y 3,75 de ancho; una velocidad máxima de 70 km/h y una autonomía de 340 kilómetros. Dispone de un cañón de 120 mm y dos ametralladoras de 7,62 mm.

Oplot-M (Ucrania)

Tras la caída de la URSS y la independencia de las repúblicas que la formaban, Ucrania se vio en la necesidad de desarrollar un tanque de batalla para dejar atrás su dependencia del armamento que recibía de la Unión Soviética. Así es como surge el T-80UD, que pasa a convertirse en el carro vertebrador del ejército ucraniano. Su última versión es el Oplot-M, equipado con un blindaje reactivo explosivo de nueva generación.

Este MBT heredó de su predecesor el sistema automático de carga de municiones, que se almacena en el compartimento principal, en lugar de en uno separado con paneles de explosión. Es un inconveniente importante de este tanque, ya que una vez que se penetra el blindaje, es probable que el explosivo detone, matando a la tripulación y destruyendo el tanque.

Aunque puede lanzar misiles guiados antitanque, además de la munición ordinaria, hasta un máximo de cinco kilómetros, este carro no es tan preciso contra objetivos de largo alcance como sus rivales occidentales.

La versión base del T-84 Oplot pesa unas 51 toneladas, puede llevar hasta tres tripulantes y alcanza una velocidad máxima de 70 km/h.

En la década de 2000 fue probado en Malasia, lo que permitió comparar sus características y demostrar que era muy similar al ruso T-90S. Tiene aproximadamente la misma protección dinámica que los tanques de la Federación de Rusia a los que ahora se enfrenta.

En cualquier caso, antes de la invasión apenas había unos pocos Oplot-en servicio debido a la falta de financiación.

Leclerc (Francia)

Un carro de combate Lecrerc francés FOTO: © Armée de Terre

El tanque Leclerc, que según ha anunciado Macron también podría llegar a Ucrania en los próximos meses, es el primer carro de combate de tercera generación que representa la esencia de un innovador sistema de armas. Es la herramienta de coacción del Ejército de Tierra francés. Entró en servicio en 1992 y varias de sus características se utilizaron más tarde en otros tanques occidentales. El Leclerc se utilizó durante una serie de operaciones militares y de mantenimiento de la paz.

El tanque Leclerc tiene capacidades de fuego, movilidad y protección. A ello se suma la capacidad de información de mando gracias a la informática de a bordo y la transmisión de datos de que dispone. Es el único capaz de disparar a un blanco fijo hasta 4000 metros mientras rueda.

Tiene un blindaje compuesto avanzado con un blindaje modular adicional. El nivel de protección se puede adaptar a la amenaza. El techo de la torreta y el casco fue diseñado para soportar municiones de ataque superior. Sin embargo, en términos de protección, el Leclerc no puede igualar tanques como el estadounidense M1A2 Abrams o el británico Challenger 2.

El tanque Leclerc tiene capacidades de fuego, movilidad y protección. A ello se suma la capacidad de información de mando gracias a la informática de a bordo y la transmisión de datos de que dispone. Es el único capaz de disparar a un blanco fijo hasta 4000 metros mientras rueda.

Armamento

Armamento principal: Cañón de 120 mm (alcance 4000 m, velocidad de disparo 6 disparos/min)

Armamento secundario: una ametralladora coaxial de 12,7 mm. Una ametralladora de 7,62 mm en la superestructura.

dispositivo GALIX

Municiones: proyectiles de flecha, cargas huecas, explosivos

capacidad de carga útil: 40 proyectiles, incluidas 22 rondas listas para usar.

Protecciones

NBC: Protegido por presurización y filtración de aire.

Potente blindaje

Industrial

Fabricante: Nexter System (Francia)

Tripulación

3 operadores: comandante del tanque, artillero, conductor.

Dimensiones

Longitud: 10,6 m (cañón al mediodía)

Ancho: 3,6 m

Altura: 3,43 m

Peso (masa en vacío y GVW): 56 t – 63 t

Motor: Wärtsilä V8X hyperbar diesel, 1500 hp, turbina de gas TurboMeca

Common Scorpion vetronics, radio SICS y CONTACT, seguimiento de fuerza azul, realidad aumentada.

Actuación

Autonomía y/o autonomía: 615 km

Velocidad máxima en carretera/fuera de carretera: 65 km/h (carretera), 50 km/h (fuera de carretera) aceleración 0-30 km/h en 7 s

Capacidad de cruce (vado, % pendiente, % desviaciones): 1m (sin preparación), 60%, 30%.

Actualmente está en servicio con Francia (406) y Emiratos Árabes Unidos (388). Está desarrollado por GIAT Industries (ahora Nexter Systems).

El blindaje modular avanzado hecho de acero, cerámica y Kevlar ofrece una protección completa para la tripulación, que se puede levantar para proteger contra artefactos explosivos improvisados, minas y juegos de rol. El sistema de autoprotección Galix instalado en el tanque aumenta aún más su capacidad de supervivencia. El tanque tiene una velocidad máxima de 72 km/h y puede atacar objetivos a una velocidad de 50 km/h en cualquier terreno.

Type 90 (Japón)

Una imagen de un carro Type 90 durante una exhibición en la Academia de Vehículos Mecanizados de Tsuchiura, en Japón FOTO: Megapixie

El tanque japonés Tipo 90 fue desarrollado por Mitsubishi Heavy Industries en cooperación con los fabricantes alemanes Krauss-Maffei y MaK y, de hecho, tiene características comunes externas con el Leopard 2. El Type 90 fue adoptado oficialmente por las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón en 1989, aunque hubo que esperar a 1992 para que empezará su producción a gran escala.

En ese momento era uno de los carros de combate más avanzados y, de hecho, es el más caro. El plan inicialmente previsto era incorporar 600 unidades al ejército, pero finalmente, y debido a su alto precio, solo se construyeron unos 340. Este tanque nunca se exportó, ya que en ese momento las leyes de Japón no permitían la exportación de equipo militar.

Con una masa de 50,2 toneladas, el tiene una tripulación de tres personas y mide 9,76 metros de largo, 3,43 de ancho y 2,34 de alto. Cuenta con una armadura compuesta modular de cerámica y acero y utiliza un cañón de ánima lisa Rheinmetall de 120 mm con un cargador automático. Como armamento adicional, también está equipado con una ametralladora pesada M2HB de 12,7 mm y una ametralladora Tipo 74 de 7,62 mm.

Está propulsado por un motor diesel Mitsubishi 10ZG de 10 cilindros, ciclo de dos tiempos y 21,5 litros de 1.500 hp, clasificado a 2.400 rpm, acoplado a una transmisión automática Mitsubishi MT1500 de seis marchas.

El Tipo 90 Kyu-maru utiliza un sistema de suspensión híbrido hidroneumático y de barra de torsión que permite que se “arrodille” o “incline”, lo que brinda una serie de ventajas. Tiene un alcance operativo de 350 km. Alcanza una velocidad máxima de 70 km/h en carretera y acelera de 0 a 200 m en 20 segundos.

En 2012, las Fuerzas de Autodefensa Terrestre de Japón adoptaron un nuevo tanque Tipo 10. Sin embargo, es mucho más pequeño y liviano que el Tipo 90. Aunque es mucho más avanzado tecnológicamente, tiene una protección inferior. Su función principal es apoyar a la infantería con su potencia de fuego, en lugar de combatir los tanques enemigos.

Merkava Mk.4 (Israel)

Carros israelíes Merkava IV en los Altos del Golán FOTO: ATEF SAFADI EFE

El Batallón 74 de la Brigada 188 del Cuerpo de Blindados de Israel se ha renovado recientemente con los carros de combate Merkava Mark 4, modelo 400, que es la versión más moderna hasta la fecha de este modelo. El Mk.4, construído por MANTAK (Merkava Tank Office), fue adoptado por el ejército hebreo en 2004 y es sucesor del Mk.3.

En la actualidad, es uno de los carros mejor protegidos del mundo: tiene un diseño inusual con un motor montado en la parte delantera que brinda a la tripulación protección adicional y la oportunidad de sobrevivir si el tanque queda fuera de combate. Dispone de una armadura especial espaciada, faldones laterales de armadura con resortes, un sistema de advertencia láser Elbit y granadas de cortina de humo incorporadas IMI. El sistema de protección activa Trophy a bordo del tanque protege a la tripulación contra misiles antitanque avanzados. El tanque se mueve a una velocidad máxima de 64 km/h. Este tanque también está bien protegido contra misiles guiados lanzados desde el aire y armas antitanque avanzadas de ataque superior.

El tanque israelí está armado con un cañón autóctono de ánima lisa de 120 mm. y equipado con un nuevo sistema de control de tiro, que incluye algunas características muy avanzadas. Uno de ellos es un disparo de alta probabilidad de impacto contra helicópteros que vuelan a baja altura utilizando municiones convencionales. Las ametralladoras coaxiales de 7,62 mm y giratorias de 12,7 mm y el lanzagranadas de 60 mm complementan la potencia de fuego del tanque.

La movilidad del Merkava Mk.4 es bastante normal debido al peso excesivo, a pesar de que está equipado con un motor potente. Todos los tanques de la serie Merkava tienen un compartimento trasero que se puede usar para transportar tropas y carga debajo de la armadura. Puede transportar hasta 10 personas cuando se descarga la munición.

T-14 Armata (Rusia)

Carros T-14 Armata desfilan el Día de la Victoria en Moscú, el pasado 9 de mayo FOTO: MAXIM SHIPENKOV EFE

El T-14 Armata es un nuevo tanque de batalla principal ruso de nueva generación y podría convertirse en el mejor del mundo. Fue presentado al público por primera vez por Rusia en el Desfile del Día de la Victoria celebrado en la Plaza Roja el 9 de mayo de 2015. En 2018, el Ministerio de Defensa ruso ordenó un primer lote. Una vez en servicio, Armata reemplazará gradualmente a los viejos tanques T-72, T-80 y T-90 que se vuelven cada vez más obsoletos. Rusia quiere hacer de este tanque el arma principal de su infantería.

Putin anunció el pasado diciembre, según medios rusos, que Rusia estaría dispuesta a utilizar sus Т-14 Armata en la guerra contra Ucrania. El propagandista Vladimir Soloviev publicó fotos y videos de tripulaciones en coordinación de combate. Según él, “el Armata va al oeste”. Según fuentes ucranianas, se desconoce el número exacto de carros que están preparados para ser desplegados en la zona de combate. El video captura no más de dos tanques en el marco al mismo tiempo. Otro video grabado con un móvil desde uno de los carros compartido en el canal Telegram de la red de propaganda rusa mostraba cuatro tanques que se pueden ver moviéndose en un convoy.

Los T-14 Armata, más allá de una versión no tripulada del tanque, no necesitan apuntar con precisión, sino que, incluso, pueden hacerlo aproximadamente, y la electrónica hará todo lo demás, es decir, determinar con precisión la distancia hasta el objetivo y apuntar el arma hacia este, ya que utiliza elementos de inteligencia artificial que ayudan a la tripulación a disparar. Según el fabricante, Uralvagonzavod, el T-14 Armata presenta un gran “potencial de robotización”.

El nuevo tanque ruso, fabricado por Uralvagonzavod (UVZ), sería el único de tercera generación de posguerra del mundo. Consta de una torreta no tripulada que se activa por control remoto, y sus armas incluyen un cañón de ánima lisa de 125 mm y una ametralladora de control remoto de 7,62 mm.

Comparte poco en común con el actual T-90. Además, el Armata es mucho más grande que su predecesor.

Sus especificaciones son clasificadas, sin embargo, el Armata podría ser uno de los tanques más protegidos del mundo. Tiene una armadura base recientemente desarrollada, hecha de acero, cerámica y materiales compuestos. Además, Armata tiene una nueva armadura reactiva explosiva complementaria de Malakhit. Se ha informado que Armata estará equipado con un nuevo sistema de protección activa Afghanit, que se está desarrollando actualmente. Sin embargo, en 2018 pareció que hay contratiempos con el desarrollo de Afghanit. Sin embargo, en 2018, los prototipos de este sistema no se completaron y no estaban listos para la prueba. El tanque tiene un nuevo sistema de contramedidas que reduce la posibilidad de ser golpeado por ATGW enemigo con guía semiautomática.

Este tanque es operado por una tripulación de 3 hombres. Todos los miembros de la tripulación están sentados uno al lado del otro en una celda blindada bien protegida, ubicada en la parte delantera del casco. Es el primer MBT de producción con tal diseño de tripulación. El tanque puede operar incluso con blindaje penetrado, siempre que la celda de la tripulación esté intacta.

Está armado con un nuevo cañón de ánima lisa de 125 mm que es más preciso que los anteriores cañones de tanques rusos. Puede lanzar misiles guiados antitanque de la misma manera que los proyectiles ordinarios. El arma se completa con un cargador automático. Este tanque tiene una capacidad de cazador-asesino. Está equipado con un motor diesel, que desarrolla 1 200 hp.

Varios vídeos y fotografías divulgadas en webs especializadas de temas militares mostraban a primeros de octubre imágenes del tanque T-14 Armata operativo en el este de Ucrania. Se trataba del primer despliegue del tanque de nueva generación ruso en la guerra iniciada por Vladimir Putin el 24 de febrero. En 2020, el Armata fue trasladado a la guerra de Siria, pero no entró en misiones de combate sino que se limitó a operaciones de campo. El T-14 Armata es la materialización de un viejo proyecto para poner en pie el primer diseño de tanque ruso desde la Segunda Guerra Mundial. El Armata plantea un diseño totalmente nuevo y diferenciado de la serie iniciada por el T-34 que llega hasta el presente con el moderno T-90.

Challenger 2 (Reino Unido)

Un carro de combate británico Challenger II de los Royal Scots Dragoon Guards durante un combate en Basora (Irak), en 2008 FOTO: La Razón (Custom Credit) MND-SE British Combat Camera

El Challenger 2 es el tanque de batalla principal del Ejército británico, diseñado para destruir otros tanques. Con motivo de la invasión rusa de Ucrania, Reino Unido ha confirmado que enviará por primera vez tanques a las tropas de Volodimir Zelenski para ayudar al país en su próxima ofensiva contra las fuerzas rusas, según anunció ayer el primer ministro británico, Rishi Sunak.

Ha sido utilizado por el ejército de Reino Unido en operaciones en Bosnia y Herzegovina, Kosovo e Irak, y nunca ha sufrido pérdidas a manos del enemigo. Construido en el Reino Unido por Vickers Defense Systems, ahora BAE Systems y Land Armaments, fue diseñado como reemplazo del Challenger 1 en 1986 y ha estado en servicio con el ejército británico desde julio de 1994.

Challenger 2 es utilizado por cuatro regimientos blindados, con base en el suroeste de Inglaterra en Tidworth, Wiltshire y Bovington, Dorset. Los regimientos se llaman The Queen’s Royal Hussars, The King’s Royal Hussars, The Royal Tank Regiment y The Royal Wessex Yeomanry, que es el regimiento de reserva. Cada regimiento opera 56 tanques Challenger 2 y una cantidad similar de vehículos de apoyo en tareas como reconocimiento y suministro de municiones.

Una de sus fortalezas radica en su capacidad para impactar al enemigo al presionarlo con un avance rápido y totalmente comprometido, lo que hace que se rompa y se retire. Prioriza la potencia de fuego (proporcionada por su armamento principal L30A1 de 120 mm estriado, que ostenta el récord de distancia para la destrucción de otro tanque) y la protección (proporcionada por el blindaje Dorchester 2 de clase mundial diseñado en el Reino Unido). Estas tecnologías líderes en el mundo hacen del Challenger 2 ligeramente más lento que algunos de sus oponentes, pero la precisión y la letalidad del Challenger 2 compensan sus velocidades más altas.

Hay cuatro roles de tripulación en un tanque Challenger 2: el comandante, que es responsable del movimiento táctico y el mando del vehículo y la tripulación. Para calificar para este rol, un comandante debe aprobar un curso de 6 meses que incluye un fuerte enfoque en tácticas; el cargador, responsable de cargar el armamento principal y la ametralladora de los tanques. El cargador puede tomar el mando del tanque si el comandante está ocupado o incapacitado. El cargador habrá sido tanto artillero como conductor de un tanque antes de asumir este papel; el artillero, responsable de la identificación de objetivos, así como de disparar las armas del tanque. El artillero también es responsable del mantenimiento de los cañones del tanque. Los artilleros generalmente también han sido conductores de un tanque antes de asumir este rol, y, por último, el conductor, el miembro más joven de la tripulación. Por lo general, provienen directamente de la capacitación y son responsables de la conducción y el mantenimiento de bajo nivel de los aspectos automotrices del vehículo.

Pesa 62,5 toneladas, aunque listo para el combate es de 75,0 toneladas con módulos de blindaje adicionales. Una tripulación de cuatro personas (comandante, artillero, cargador/operador, conductor). Chobham / Dorchester Nivel 2 (secreto).

En cuanto al armamento principal, es un cañón estriada L30A1 de 120 mm con 47 cartuchos y, el secundario, un cañón de cadena coaxial L94A1 de 7,62 mm EX-34 (cañón de cadena), ametralladora de escotilla del operador/cargador L37A2 de 7,62 mm. Equipa un motor Perkins CV12-6A V12 diésel 26,1 litros, 1200 CV (890 kW) y una suspensión hidroneumática. La autonomía es de 550 km fuera de carretera con combustible interno y alcanza una velocidad máxima de 59 km/h.

Este motor es menos potente que el de sus rivales occidentales y no es tan rápido como otros MBT. Sin embargo, este tanque es famoso por su fiabilidad mecánica.

Actualmente, un escuadrón de tanques Challenger 2 está desplegado en Estonia, donde tienen un papel de liderazgo en la Presencia Avanzada Mejorada (EFP) de la OTAN en los Estados Bálticos. Este despliegue busca mejorar la seguridad euroatlántica, tranquilizar a nuestros aliados y disuadir a nuestros adversarios. El Challenger 2 se ha desplegado en los Balcanes en operaciones de apoyo a la paz y en Irak para la operación TELIC. Las funciones que cumplió en ambos despliegues fueron notablemente diferentes y muestran la versatilidad del tanque y su utilidad en el apoyo a la paz, así como en la guerra.

Abrams M1A2 SEP (Estados Unidos)

Carros Abrams del US 4th Infantry Division de Colorado hoy en unas maniobras en Polonia FOTO: Marcin Bielecki EFE

Los veteranos carros de combate estadounidenses M1 Abrams, el tanque de batalla principal (MBT) del ejército de los EE. UU., del que serán enviadas 31 unidades a Ucrania en una primera etapa, tienen en su nueva variante M1A2 SEPv3 una versión de la tecnología más moderna. Este modelo adelanta alguna de las capacidades de esta plataforma que lo diferencian de lo que ha sido hasta ahora. Se trata de un carro dotado de protecciones blindadas mejoradas y una nueva generación de sistemas informáticos y de mando y control, mejores sensores infrarrojos para identificar objetivos a mayor alcance y unidades de energía auxiliares móviles integradas.

Según Kris Osborn, ex experto del Pentágono en el departamento de Adquisiciones, Logística y Tecnología, este modelo “está cada vez más capacitado para asumir un alcance de misión mucho más amplio, en parte para adaptarse a los tipos de entornos de amenazas cambiantes que probablemente enfrentaría en un compromiso futuro anticipado”. Lo que esto significa, entre otras cosas, añade, “es que los Abrams v3 y v4 están siendo diseñados para realizar tanto operaciones de combate de carros de combate tradicionales como una esfera completamente nueva de tácticas de guerra necesarias”.

“Entre muchas cosas, algunas de las nuevas dimensiones pertenecen a la expansión masiva, estratégica y táctica en curso de los sistemas no tripulados, la conectividad aire-tierra multidominio y formaciones de maniobras de guerra mucho mejor interconectadas y, por lo tanto, dispersas”, explica.

Esta generación de carros integra capacidades técnicas que permitirán a los tanques v3 y v4 “operar, y posiblemente incluso enviar, drones aéreos y terrestres para transportar municiones, probar las defensas enemigas, contrarrestar obstáculos y contramedidas enemigas y vigilar áreas de alto riesgo bajo fuego enemigo”.

Estos blindados incluyen mejoras en la protección de la fuerza y en la supervivencia del sistema, y un incremento de su letalidad respecto a las variantes previas M1A1 y M1A2. La renovada plataforma cuenta, entre otras mejoras, con un sistema combinado de radio que se integra con los sistemas de radios tácticas de mano Manpack que se emplearán en los futuros ABCT (equipos de combate de brigada blindada) del Ejército de Estados Unidos; con módulos de tecnología reemplazables; con un sistema electrónico contra artefactos explosivos improvisados; con munición dotada de enlace de datos de alta tecnología; con una unidad de potencia auxiliar que permite operar sistemas a bordo con una baja probabilidad de ser detectados durante operaciones silenciosas, y con un blindaje mejorado.

El M1A2 SEP ofrece una protección significativa contra todas las armas antitanque conocidas gracias a un blindaje avanzado, reforzado con capas de uranio empobrecido.

Su complejo motor de turbina de gas ofrece un buen rendimiento, pero requiere una enorme cantidad de mantenimiento, apoyo logístico y está sediento de combustible.

El tanque también puede equiparse con un Tank Urban Survival Kit (TUSK), que mejora la capacidad de supervivencia en entornos urbanos. Hasta la fecha, muy pocos tanques Abrams han sido destruidos en combate.

El M1A2 SEP está en servicio con el Ejército de los Estados Unidos (al menos 900). Está previsto que este tanque permanezca en servicio más allá de 2050 y, por ahora, no se ha exportado.

El Abrams M1A2 integra un blindaje compuesto exterior pesado y un blindaje de uranio empobrecido revestido de acero en el casco delantero y la torreta para ofrecer un alto nivel de protección a su tripulación. El tanque tiene una autonomía de 426 km y puede viajar a una velocidad máxima de 67,5 km/h.

K2 Black Panther (Corea del Sur)

Las entregas del tanque K2 Black Panther comenzaron al ejército de Corea del Sur en 2016 FOTO: La Razón (Custom Credit)

Actualmente, el Black Panther es uno de los tanques de batalla principales más avanzados del mundo, superando a cualquiera que tengan Corea del Norte o China. Además, es el carro de combate principal más caro hasta la fecha. Las entregas del tanque K2 Black Panther comenzaron al ejército de Corea del Sur en 2016. A partir de 2017, se entregaron al menos 100 tanques. El requisito de Corea del Sur es de alrededor de 300 de estos nuevos tanques. Estos eventualmente reemplazarán a los tanques K1 más antiguos.

Este tanque utiliza una armadura compuesta de tipo no revelado y módulos de armadura reactiva explosiva. Se afirma que el blindaje frontal resiste impactos directos de proyectiles de tanque de 120 mm, disparados desde cañones L55. Su nivel de protección es muy similar al del M1A2 Abrams, teniendo en cuenta que el K2 es mucho más ligero. El tanque Black Panther también se completa con un sistema de protección activa y un sistema de contramedidas, que aumentan aún más su capacidad de supervivencia en el campo de batalla.

Este nuevo tanque surcoreano está armado con el último cañón alemán de 120 mm/L55, similar al que se usa en el Leopard 2A6 y 2A7 alemán. Este tanque tiene un sistema de control de fuego muy avanzado que puede detectar, rastrear y disparar automáticamente a objetivos visibles del tamaño de un vehículo, e incluso a helicópteros que vuelan a baja altura, sin necesidad de intervención de un operador humano. El K2 también utiliza municiones avanzadas.

El Black Panther está equipado con un potente motor diésel. Es rápido y tiene una suspensión hidroneumática de última generación.

La empresa surcoreana Hyundai Rotem ha fabricado el tanque K-2 Black Panther para el ejército coreano. Este tanque está equipado con la mejor maquinaria y tecnología hasta la fecha. Ha sido diseñado para rendir al máximo en las guerras del siglo XXI. El tanque se exhibió por primera vez en la Exposición Aeroespacial y de Defensa de Seúl (ADEX) en 2009. Se desplegó como el principal tanque de batalla del ejército de Corea del Sur en 2014. El tanque K2 Black Panther está tripulado por tres tripulaciones, incluido un comandante, artillero y conductor. El tanque tiene 10,8 m de largo, 3,6 m de ancho y 2,4 m de alto. El arma principal del K2 Black Panther es un cañón de ánima lisa de 120 mm. Su cargador automático puede garantizar la carga de proyectiles incluso cuando el tanque se mueve sobre superficies irregulares. Su cañón de 120 mm puede disparar unas 10 rondas por minuto.

El K2 Black Panther (Korean New Main Battle Tank) es un MBT moderno desarrollado por Hyundai Rotem para el Ejército de la República de Corea (RoKA). El MBT está destinado a ofrecer alta movilidad, potencia de fuego y autoprotección. El Black Panther entró en servicio con RoKA en 2014.

El arma principal del K2 Black Panther es un cañón de ánima lisa de 120 mm, que puede disparar munición de energía cinética avanzada y está equipado con un cargador automático para cargar munición sobre la marcha, incluso en terrenos irregulares. El armamento secundario incluye ametralladoras de 7,62 mm y 12,7 mm.

La velocidad máxima de 70 km/h y el alcance de 450 km hacen que el K2 sea muy móvil en el campo de batalla. El tanque incorpora una armadura compuesta y una armadura reactiva explosiva (ERA) para una protección completa contra el fuego directo. El estante de municiones también emplea paneles de soplado para proteger contra explosiones.

Leopard 2A7 (Alemania)

Tres tanques Leopard 2 en un ejercicio del Ejército alemán FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

Es una versión reciente del probado y exitoso diseño Leopard 2. Tiene armadura adicional y electrónica actualizada.

El Leopard 2A7 está bien protegido contra amenazas de guerra convencional y urbana, como rondas RPG e IED.

Este tanque tiene mejor precisión y mayor alcance de fuego en comparación con otros tanques debido a su potente arma y su avanzado sistema de control de fuego. Durante numerosas competiciones internacionales de tanques, los tanques de la serie Leopard 2 superaron al estadounidense M1A2 SEP, al británico Challenger 2, al francés Leclerc y a algunos otros tanques en términos de rendimiento general.

Este MBT está propulsado por un probado motor diésel multicombustible que desarrolla 1 500 hp. A pesar del aumento de peso, el vehículo ha aumentado la movilidad debido a la mejora de los componentes de la suspensión. El rendimiento a campo traviesa es similar al de otros tanques de la serie Leopard 2.

El ejército alemán ordenó un primer lote de 20 MBT Leopard 2A7, actualizado de Leopard 2A6. Las entregas comenzaron en 2014. El ejército alemán planea actualizar de 50 a 150 tanques al estándar 2A7. Qatar ordenó 62 de estos MBT y Arabia Saudita más de 200.

El tanque Leopard 2 producido en Alemania es, en muchos sentidos, primo del M1. Ambos se desarrollaron después del fracaso del proyecto de tanques MBT-70 germano-estadounidense. Los dos tanques son más o menos idénticos en cuanto a armas y rendimiento, aunque el tanque estadounidense, con su casco de uranio empobrecido, es más pesado y está mejor protegido.

El Leopard 2 es el mejor tanque europeo del lote actual, como lo demuestra fácilmente una lista de los operadores actuales. Mientras que el M1 Abrams ha hecho algunos avances en el mercado europeo, el Leopard 2 ha dominado, con países desde España hasta Turquía y Noruega operando grandes flotas. Es cierto que esto se debe principalmente a que Alemania se ha despojado del 90 por ciento de sus tanques desde el final de la Guerra Fría, produciendo un gran número de tanques excedentes relativamente baratos disponibles para la exportación, pero el Leopard es indiscutiblemente popular. Aunque los modelos exactos difieren de un país a otro, la estandarización de facto de la OTAN en el Leopard 2 hará que la logística futura de la Alianza, especialmente en unidades mixtas, sea más fácil de gestionar.

VT-4 Tank (China)

El tanque de batalla principal VT-4 de China también se conoce como MBT-3000. Es el tanque de batalla principal de tercera generación de China. China ha fabricado este tanque especialmente para venderlo a otros países. Con un peso de 52 toneladas, este tanque tiene 10,10 metros de largo y 3,4 metros de ancho. Este tanque puede ser operado por tres miembros de la tripulación. En el que hay un conductor, segundo comandante y tercer artillero. Su arma principal es un cañón de 125 mm. Está propulsado por un motor turboalimentado que le da al tanque una potencia de 1300 caballos de fuerza.

El VT4 (anteriormente MBT-3000) MBT es un tanque de tercera generación diseñado y fabricado por China North Industries Corporation (Norinco) principalmente para los mercados de exportación. El tanque entró en servicio con el Ejército Real de Tailandia en 2017.

El tanque de batalla principal está armado con un cañón de ánima lisa de 125 mm capaz de disparar proyectiles APFSDS, ojivas HEAT, artillería y misiles guiados. El armamento secundario incluye una ametralladora antiaérea de 12,7 mm operada a distancia y una ametralladora coaxial de 7,62 mm.

El tanque está equipado con una armadura reactiva compuesta y explosiva. El sistema de protección activa (APS) GL5 a bordo del vehículo defiende tanques, vehículos blindados, misiles guiados antitanque y armas antitanque. La velocidad máxima en carretera del VT4 MBT es de 70 km/h, mientras que su alcance máximo es de 500 km.