Los motivos que da un general de EEUU por los que anuncia una guerra con China en dos años

El general estadounidense Michael A. Minihan, jefe del Mando de Movilidad Aérea que supervisa la flota de aviones de transporte y reabastecimiento del servicio, ha levantado un gran revuelo entre la cúpula militar de EEUU con un memorando en el que anticipa una guerra con el Ejército Popular de Liberación de China en dos años. No es el primer alto mando militar norteamericano que habla de la opción real de un conflicto militar con Pekín, pero sí el primero en dejarlo por escrito en un memorando. ¿Cuáles son sus razones?

Minihan, que fue subcomandante del Comando Indo-Pacífico, con competencia en China y Taiwán, desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2021, ha pedido al personal que tiene a su cargo que acelere los preparativos para el combate.

Entre sus argumentos cita las aspiraciones del presidente chino Xi Jinping, quien ha proclamado en varias ocasiones que su país no renuncia al uso de la fuerza para retomar el control de la isla “rebelde” de Taiwán, independiente de la China continental desde 1949 y gobernada de forma democrática. Minihan también lamenta que el Pentágono y la élite política de Estados Unidos no están prestando demasiada atención a China. Teme, por tanto, que sea demasiado tarde y que EEUU no pueda vencer al gigante asiático.

“Espero equivocarme”, escribió Minihan en un memorando del Ejército. “Mi instinto me dice que combatiremos en 2025. Xi se aseguró su tercer mandato y fijó su consejo de guerra en octubre de 2022. Las elecciones presidenciales de Taiwán son en 2024 y ofrecerán a Xi una razón. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos son en 2024 y darán como resultado para Xi una América distraída”. Por tanto, el general vislumbra que “el equipo de Xi, la razón y la oportunidad están alineados para 2025″.

Armado con estas razones, el general Minihan ordena a los pilotos más cualificados para usar un arma y que “disparen un cargador a un blanco de 7 metros con la plena comprensión de que la letalidad impenitente es lo que más importa”. “Corran deliberadamente, no imprudentemente”, escribe. “Si te sientes cómodo en tu enfoque del entrenamiento, entonces no estás asumiendo suficientes riesgos”.

Qué dice el Pentágono

Un portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, dijo el viernes que la estrategia de defensa nacional de Estados Unidos deja claro “que China es el desafío que marca el ritmo del Departamento de Defensa” y que los funcionarios estadounidenses están trabajando con aliados y socios para “preservar un Indo-Pacífico pacífico, libre y abierto”. Pese a todo, un funcionario de defensa de EEUU, hablando bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto, dijo en declaraciones recogidas por The Washington Post que los comentarios de Minihan “no son representativos de la opinión del departamento sobre China.”

2027, la otra fecha para una posible guerra

Informes del Ministerio de Defensa taiwanés señalan como punto de salida 2027, cuando China tendría desarrolladas las capacidades de defensa y sistemas de ataque aéreo y marítimo de largo alcance, con misiles balísticos y de crucero listos para ser lanzados sobre Taiwán. Para esa fecha ya estaría en servicio el portaaviones “Fujian”, el tercero de la flota china, junto a nuevas unidades del buque Tipo 003 de segunda generación y destructores Tipo 055, además de los aviones cisterna Y-20 y los cazas de quinta generación J-20 actualizados.

Desde Estados Unidos, el almirante Phil Davidson dijo en 2021, cuando era jefe del Mando Indo-Pacífico de Estados Unidos, que Pekín podría intentar conquistar Taiwán en 2027. Desde entonces, algunos expertos en seguridad nacional han bautizado ese plazo como “la ventana de Davidson”.

Otros escenarios

El jefe de Operaciones Navales, Michael Gilday, argumentó en 2022 que la invasión de Taiwán podría producirse este mismo o a lo sumo en 2023. En este sentido, dijo que Estados Unidos debería estar preparado para reaccionar ante este hipotético escenario en el plazo inmediato.

Gilday afirmó que la Marina y la Armada de EEUU deben reforzarse cuanto antes para mantener el poder intimidatorio estadounidense. Cabe recordar que un informe del Pentágono calculaba en 2021 que China tiene 355 barcos de guerra tan grandes como una corbeta, por 205 de Estados Unidos. Gilday sostiene que Estados Unidos no se encuentra en condiciones de combatir en dos guerras en distintos puntos, por ejemplo con China y con Rusia.

Pero el elemento decisivo de la ecuación, creen en Taiwán, serán los intereses internos de China, con variables como un pinchazo de la economía y las aspiraciones nacionalistas de un Xi Jinping al que le gustaría ser recordado como el presidente que logró “la reunificación”.