Al Qaeda califica a Daesh como lo más perjudicial para la yihad

Daesh es, seguramente, el fenómeno más grave y fatal en 45 años de yihad, para la yihad y los moujahidines (combatientes), según un mensaje publicado en un canal de Al Qaeda Central (AQC).

“Mis hermanos moujahidines: el éxito es para aquellos que mantienen su yihad en el camino del Profeta (Mahoma) en el camino del viaje generalizado. De lo contrario, se entra en una senda de falsedad, y es el momento en que el hombre pierde todas las cosas en manos de los demonios”, según la traducción obtenida del mensaje, cuyo original está en árabe.

Presentan al Estado Islámico como un ejemplo de lo que no hay que hacer porque es contrario a la unidad y el consenso para el éxito de la yihad. Si eso hubiera pasado, no habrán sufrido la derrota en Iraq y Siria. “Si los yihadistas no están unidos, el Califato puede ser sacrificado en nombre del Califato y la yihad”.

En opinión de los seguidores de Ayman Al Zawahiri, lo ocurrido beneficia a las potencias mundiales, ya que la yihad y el Califato a nivel global, que es la gran pretensión de Al Qaeda y Daesh, han salido debilitados

“Alá Todopoderoso le da el Islam la verdad y lo protege de ser engañado. Aunque los esfuerzos han durado cinco años (lo que Daesh ha mantenido su guerra territorial en Siria e Iraq, entre 2014 y 2019) todos los esfuerzos han fallado ... Alá no dará otra oportunidad de reírse a los kafir (infieles) como ha ocurrido en Iraq y Siria. Alá permitirá que la Sunnah (revelación) tenga éxito. Y termine el secuestro de la yihan y el califato”.