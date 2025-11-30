Alerta en Polonia: los sistemas Patriot alemanes se activan ante la presencia de cazas rusos

Unidades de las Fuerzas Armadas de Alemania presentes en Polonia para operar sistemas Patriot se activaron el viernes tras detectar cerca del espacio aéreo polaco la presencia de aviones de guerra rusos que operaban en el oeste de Ucrania.

Según informó la edición dominical del diario 'Bild', cazas rusos modelo MiG-31 volaron el viernes en dirección a Polonia y activaron la reacción de las defensas aéreas polacas y de los militares alemanes que operan sistemas Patriot en suelo del país del este europeo.

"El ejército polaco y las fuerzas de la OTAN estacionadas allí reaccionaron con rapidez y pusieron los sistemas de defensa aérea Patriot en estado de alerta", señaló el 'Bild'.

"Los sistemas podrían haber disparado sus misiles inmediatamente para derribar los objetos voladores enemigos", agregó el citado periódico. Alemania tiene dos sistemas Patriot operativos en el aeródromo de Rzeszów, en el sureste de Polonia y próximo a la frontera polaco-ucraniana.

En paralelo a la activación de los sistemas Patriot en Polonia, Ucrania difundió por primera vez imágenes oficiales de alta calidad que muestran la interceptación de un misil hipersónico ruso Kinzhal cerca de Kiev, grabadas por la cámara termográfica de una batería Patriot.

El breve registro confirma visualmente la eficacia continua del sistema PAC-3 MSE, cuyo lanzamiento, ascenso y detonación final quedaron captados con nitidez y fueron divulgados con un propósito tanto informativo como estratégico. Las autoridades ucranianas subrayaron que, pese a la presión rusa y a los intentos de localizar y destruir estos sistemas, las baterías Patriot siguen operando con éxito y se reubican de inmediato tras cada interceptación para evitar represalias.

La publicación del video, que desmontó las acusaciones de falsificación difundidas desde canales militares rusos, constituye el tercer caso documentado del derribo de un Kinzhal, reforzando la imagen del Patriot como una pieza clave en la defensa aérea ucraniana y un elemento que continúa condicionando la dinámica del conflicto.