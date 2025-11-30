Tragedia en California: cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo en una fiesta infantil de cumpleaños

Al menos cuatro personas murieron y diez resultaron heridas este pasado sábado tras un tiroteo en la ciudad de Stockton, en el norte del estado norteamericano de California. Entre los afectados habría menores de edad. Los disparos se produjeron en torno a las 18:00 del sábado durante una reunión familiar que se celebraba en un establecimiento de comida rápida, la cual el teniente de alcalde de Stockton, Jason Lee, confirmó que era un cumpleaños infantil.

La investigación preliminar sugiere que el incidente fue un ataque selectivo, según la agente de información pública Heather Brent, citada por Los Angeles Times. Las fuerzas policiales todavía no han identificado al autor de los hechos. Los testigos describieron al posible autor de los disparos como un individuo que apareció solo en el lugar, de 1,68 metros de altura y con pantalones negros, según informes policiales. Un residente de la zona declaró a ABC10 que escuchó varias ráfagas de disparos.

El Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín, Jon Freitas, ha pedido a "cualquiera que tenga información sobre este individuo" que la haga llegar a las autoridades "inmediatamente", en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CBS News. La alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, también solicitó la colaboración ciudadana para detener al autor de los hechos, destacando la tragedia ocurrida durante el fin de semana de Acción de Gracias.

La alcaldesa expresó su pesar ante los medios: "Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño. Y, lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que, lamentablemente, no sobrevivieron".

La regidora concluyó haciendo un llamado a la acción: "Tenemos trabajo que hacer, y este tipo de violencia, este tipo de violencia, repito, vuelve a ocurrir. Nuestra ciudad es mejor que esto". La oficina del gobernador de California, Gavin Newson, se encuentra también coordinando los trabajos de investigación junto con otras agencias federales y locales.