Alexei Navalni dejó escrito en sus memorias que sabía que moriría en prisión

El disidente ruso Alexei Navalni, principal opositor político del presidente Vladimir Putin hasta su muerte en febrero, creía que moriría en prisión, según sus memorias póstumas, que saldrán a la venta el 22 de octubre. La revista estadounidense The New Yorker ha publicado este sábado extractos del libro, en los que aparecen escritos del diario de prisión de Navalni y anteriores. «Pasaré el resto de mi vida en prisión y moriré aquí», escribió el 22 de marzo de 2022. «No habrá nadie de quien despedirse ... Todos los aniversarios se celebrarán sin mí. Nunca veré a mis nietos».

El disidente ruso había estado cumpliendo una condena de 19 años de prisión por cargos de «extremismo» en una colonia penal del Ártico. Su muerte el 16 de febrero a los 47 años provocó una condena generalizada, y muchos culparon a Putin. Navalni había sido detenido en enero de 2021 al regresar a Rusia tras sufrir una grave emergencia sanitaria por haber sido envenenado en 2020.

«Lo único que debemos temer es entregar nuestra patria para que la saquee una banda de mentirosos, ladrones e hipócritas», escribió el 17 de enero de 2022. El diario revela el castigo que el régimen carcelario y su huelga de hambre ejercieron sobre su cuerpo, según otros extractos publicados en el London Times. «Hoy me siento destrozado. Fuimos a los baños. Apenas podía soportar estar de pie bajo la ducha caliente. Me fallaban las piernas. Es de noche y no tengo fuerzas. Sólo quiero tumbarme, y por primera vez me siento emocional y moralmente abatido», escribió en una entrada.

Los extractos captan la soledad del encarcelamiento, pero también un toque de humor. Por ejemplo, el 1 de julio de 2022, Navalni describió su día típico: levantarse a las 6:00 am, desayunar a las 6:20 am y empezar a trabajar a las 6:40 am. «En el trabajo, te sientas durante siete horas en la máquina de coser en un taburete por debajo de la altura de la rodilla», escribió. «Después del trabajo, sigues sentada unas horas en un banco de madera bajo un retrato de Putin. Esto se llama ‘actividad disciplinaria’».

El libro, titulado «Patriota», será publicado por la editorial estadounidense Knopf, que también tiene prevista una versión en ruso. «Es imposible leer el diario de prisión de Navalni sin indignarse por la tragedia de su sufrimiento, y por su muerte», ha escrito el periodista David Remnick, editor del New Yorker.

En el último fragmento publicado en la revista, fechado el 17 de enero de 2024, Navalni responde a la pregunta que le hacen sus compañeros de prisión y los guardias de la cárcel: ¿por qué regresó a Rusia? «No quiero renunciar a mi país ni traicionarlo. Si tus convicciones significan algo, debes estar preparado para defenderlas y hacer sacrificios si es necesario», dijo. Especulando sobre las consecuencias de cualquier intento de asesinarle, el líder opositor ruso dijo que sus memorias «serán mi memorial». «Si me matan, mi familia recibirá el anticipo y los derechos de autor que, espero, habrá», escribió.