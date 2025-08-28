Del altar al horror: una mujer mata al novio de su hermana durante la boda

Un trágico suceso ha conmocionado a la aldea de Turpçu, en el distrito de Şebinkarahisar, al norte de Turquía. El pasado 27 de agosto de 2025, Ali Karaca, de 23 años, perdió la vida durante su propia boda tras recibir un disparo presuntamente efectuado por su cuñada, de 47 años. El incidente ha reabierto el debate sobre el uso de armas en celebraciones festivas, una práctica arraigada en algunas regiones del país.

Karaca y su esposa, Beyzanur Beyazıt, acababan de contraer matrimonio cuando se produjo el disparo. La bala impactó al novio mientras era escoltado a casa como parte de la tradición local. La presunta autora fue detenida poco después, y en su jardín se encontraron dos pistolas no registradas, lo que agravó la situación judicial.

Los servicios de emergencia acudieron de inmediato, pero no lograron salvar la vida del joven, que falleció en el Hospital Estatal de Şebinkarahisar. La fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del disparo, que se habría producido en el contexto de los llamados “disparos festivos”, una costumbre extendida en la región del Mar Negro.

Este no es un caso aislado. Apenas una semana antes, en la provincia de Trabzon, otro evento similar dejó un fallecido y dos heridos, lo que ha intensificado la presión sobre las autoridades para tomar medidas.