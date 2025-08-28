Muere un hombre sepultado por la arena mientras cavaba un hoyo con sus hijos en la playa

La playa de Muriwai, ubicada a unos 40 kilómetros de Auckland, se convirtió en el escenario de una tragedia que ha conmocionado a Nueva Zelanda. Kane Watson, un joven padre de 28 años, perdió la vida de forma repentina mientras disfrutaba de un día de playa junto a su familia.

Lo que comenzó como una jornada de diversión se tornó en pesadilla cuando una duna de arena colapsó inesperadamente, sepultando a Watson frente a sus hijos pequeños. Su pareja, embarazada de su próxima hija, presenció el momento desgarrador.

Testigos intentaron rescatarlo con sus propias manos, cavando desesperadamente mientras los niños observaban con horror. Aunque los equipos de emergencia lograron extraerlo tras 15 minutos, las lesiones provocadas por la presión de la arena y la falta de oxígeno fueron fatales. Watson falleció poco después en el hospital.

Colin Whittaker, profesor de la Universidad de Auckland, explicó que la arena puede ser hasta dos veces y media más pesada que el agua, lo que convierte cualquier colapso en una amenaza letal.