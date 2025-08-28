Uno de los "Beatles de Isis" solícita su traslado a una prisión británica para "estar más cerca de sus seres queridos"

El Shafee Elsheikh, miembro del grupo yihadista conocido como "Los Beatles del ISIS" debido a sus orígenes británicos, ha solicitado formalmente su traslado desde una prisión de alta seguridad en Colorado (Estados Unidos) al Reino Unido. El terrorista, que creció en el oeste de Londres después de que su familia se trasladara desde Sudán en 1993.

Elsheikh fue sentenciado a cadena perpetua por su participación directa en los brutales asesinatos de los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sotloff, así como de los trabajadores humanitarios Peter Kassig y Kayla Mueller. Estos crímenes, capturados en videos propagandísticos, conllevan las decapitaciones públicas de los rehenes, a quienes el grupo mantuvo cautivos en condiciones de tortura y aislamiento en Raqqa, Siria.

La indignación de las familias de las víctimas

La solicitud ha provocado respuestas de indignación inmediata entre los familiares de las víctimas. Bethany Haines, hija de uno de los rehenes decapitados por el grupo, calificó la petición como "un insulto atroz" y declaró que "la idea de que alguien tan malvado pueda estar de vuelta en una prisión británica me eriza la piel". Haines recordó cómo su padre fue torturado y sometido a inanición antes de su ejecución pública, un destino compartido por hasta 27 cautivos, según las autoridades estadounidenses.

El proceso de transferencia se fundamenta en tratados internacionales que permiten a nacionales extranjeros solicitar cumplir condena en sus países de origen, aunque Elsheikh fue despojado de su ciudadanía británica en 2018. Las autoridades estadounidenses han iniciado el procedimiento recopilando información sobre el recluso y recabando las opiniones de las fuerzas del orden y las víctimas antes de tomar una decisión final respecto a esta polémica solicitud.