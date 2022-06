El comité que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos revelará hoy sus hallazgos

Miembros de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero celebrarán su primera audiencia en horario de máxima audiencia este jueves para compartir lo que han descubierto sobre los esfuerzos del entonces presidente Donald Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020, que culminaron con el asalto mortal al Capitolio de Estados Unidos.

El objetivo del comité será demostrar que los sucesos de aquel día no fueron un hecho aislado, sino el resultado de “esfuerzos coordinados con múltiples pasos” para evitar que el demócrata Joe Biden asumiera la Presidencia, explicó un asesor del comité a un grupo reducido de medios.

Aquel día, el vicepresidente Mike Pence se preparaba para presidir una sesión conjunta del Congreso para el recuento de los votos electorales que formalizarían la victoria de Biden. Desde las elecciones de noviembre, Trump había estado presionando públicamente y exigió a Pence que rechazara los resultados invocando poderes que Pence había dejado claro al presidente que no poseía.

“Los estados quieren corregir sus votos, que ahora saben que se basaron en irregularidades y fraude, además de que el proceso corrupto nunca recibió aprobación legislativa”, afirmó falsamente Trump. El ex presidente continuó repitiendo sus infundadas afirmaciones de fraude electoral generalizado mientras miles de sus partidarios se reunían en una manifestación “Save America March” en la Elipse, frente a la Casa Blanca, organizada para presionar a los republicanos en el Congreso para que rechacen la votación democrática, una medida que habría sumido al país en una crisis constitucional sin precedentes.

“Esto está mal”

Montones de sus partidarios -muchos de ellos portando grandes banderas de “Trump”- atravesaron el Mall hacia el Capitolio, donde los procedimientos del Congreso se estaban poniendo en marcha. Mientras Trump regresaba a la Casa Blanca, la situación en el Capitolio se deterioraba. Los alborotadores de la turba pro-Trump irrumpieron en las barricadas policiales, agredieron a los agentes, rompieron ventanas y embistieron puertas. A la 1:49 p.m., la policía de D.C. declaró oficialmente los disturbios. Poco después, Pence y los miembros del Congreso se apresuraron a esconderse mientras los alborotadores irrumpían en el edificio.

Los simpatizantes intentaron frenéticamente llegar a la Casa Blanca para instar a Trump a hacer acto de presencia y pedir a los alborotadores que se marcharan. Entre ellos estaban su hijo mayor, varios presentadores de Fox News, varios miembros del Congreso y el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, que había trabajado con Trump en los preparativos del debate.

“Esto está mal y no es lo que somos”, tuiteó el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr, que había intervenido en el mitin “Sed pacíficos y usad vuestros derechos de la 1ª Enmienda, pero no empecéis a actuar como el otro bando. Tenemos un país que salvar y esto no ayuda a nadie”. Su padre, sin embargo, adoptó un tono diferente.

“Mike Pence no tuvo el valor de hacer lo que debería haberse hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución, dando a los Estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente”, tuiteó Trump.

Ser presidente de Estados Unidos “por la fuerza”

Los testimonios del Congreso publicados hasta ahora pintan una escena caótica dentro de la Casa Blanca, con el personal tan desesperado como los que están fuera del edificio para que Trump actúe. Keith Kellogg, asesor de seguridad nacional de Pence, que había estado en el Despacho Oval durante la llamada telefónica matutina de Trump al vicepresidente, testificó que el personal quería que Trump tomara medidas inmediatas para hacer frente a la violencia, pero que Trump se había negado.

El comité ha identificado una brecha de casi ocho horas en el registro oficial de la Casa Blanca de las llamadas telefónicas de Trump, desde un poco después de las 11 de la mañana hasta alrededor de las 7 de la tarde, un momento en el que se sabe que Trump habló con varios miembros del Partido Republicano de la Cámara de Representantes y del Senado, incluyendo el representante Jim Jordan de Ohio, Tuberville y McCarthy.

Ante el comité, testificará la agente de la Policía del Capitolio, Caroline Edwards, la primera que resultó herida por los manifestantes y quien, pese a haber sufrido una lesión cerebral, siguió patrullando los alrededores de la sede parlamentaria evitando que muchos manifestantes entraran. Las heridas que sufrió la agente le han impedido volver a su puesto de personal de emergencia dentro de la Policía del Capitolio, pero espera regresar este año, explicó el asesor del comité.

El segundo testigo será el cineasta británico Nick Quested, quien el día del asalto al Capitolio estaba filmando a miembros del grupo ultraderechista “Proud Boys”, acusados de algunos de los crímenes más graves en relación con el suceso. Según el asesor del comité, el presidente de la comisión investigadora, el legislador demócrata Bennie Thompson, también dará un poderoso discurso para ofrecer contexto histórico y destacar la “aberración” que el día del asalto al Capitolio supuso para la democracia de Estados Unidos.

También intervendrá la “número dos” del comité, la republicana Liz Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney (2001-2009) y que fue expulsada el año pasado del liderazgo del Partido Republicano por haber refutado las denuncias infundadas de Trump sobre la existencia de fraude en las elecciones.

Para dar forma a la narración, el comité ha reclutado como asesor al expresidente de ABC News James Goldston, quien tiene la misión de convertir los procedimientos legislativos en una historia capaz de cautivar a los estadounidenses, dijo a Efe una fuente familiarizada con los procedimientos. Goldston, presidente de ABC News entre 2014 y 2021, se encargó de producir algunos de los programas más exitosos de la cadena como el magazín informativo “20/20″, el nocturno “Nightline” y el prestigioso “Good Morning America”, uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense.

El comité, que ha entrevistado a más de mil testigos y revisado más de 140.000 documentos, mostrará material gráfico inédito y ofrecerá al público un resumen de los eventos que llevaron al asalto al Capitolio por parte de una turba de simpatizantes de Trump.